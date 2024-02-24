トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3350 1...334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357...3399 新しいコメント 削除済み 2023.12.14 10:10 #33491 MOはオートmlとフルサイクリックの違いすら知らないんだ :)あなたがモデルを作れば、あなたのクライアントはあなたに嫌がらせを始め、あなたはリクエストのためにお金を払う😀😀自分のサーバーをより良くする。 削除済み 2023.12.16 06:37 #33492 fxsaber #:同じリストにある。 どこかでdts間の最大利益を比較したのを覚えています。あるチャートで、最大利益を得るためにどのようなアルゴリズムが使われたのですか？最適化によってか、それとも厳密なアルゴリズムがあるのか。 削除済み 2023.12.16 09:19 #33493 コンフォーマル 予測の方法論も、少なくとも逆確率の重み付けという点では、コズルと呼応している。それ以上はまだ読んでいない。たくさんの定義がある） 潜在的な結果の定義も同じように使われている。しかし、二値分類の場合はすでに明確になっている。つまり、三変数や道具変数が導入されていない。 GitHub - valeman/awesome-conformal-prediction: A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries. valemangithub.com A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries. - GitHub - valeman/awesome-conformal-predicti... 削除済み 2023.12.16 11:39 #33494 私の最後の2つの記事は、単純なレベルで、ニュアンス抜きで、これらのアプローチのすべてをほとんど説明している。記述されていないが、それに近いと言っておこう。私は今、彼らが研究したことの詳細を確認している。例えば、帰納的適合性と転帰的適合性は、各クラスラベルに対して別々に、1つまたは2つの分類子によってのみ異なる。後者の方が事後推定に優れている（正確である）。そして、私は帰納的な方法を使いました。もう1つは、より正確な推定のために、各サンプルを加えたり捨てたりしながらモデルを再トレーニングすることです。これは非常にコストがかかりますが、ある意味効率的です。しかし、シンプルで高速な分類器を使うこともできる。これは切り株のトレーニングの時にも書いた。 私の素晴らしさに対する拍手はないようだが...。 Alexander Ivanov 2023.12.16 11:55 #33495 こんにちは！ いろいろな方法を試している。 そしてNN+GAアルゴリズムが成果を上げている。ずっと安定している。 削除済み 2023.12.16 11:56 #33496 Alexander Ivanov #:こんにちは！いろいろな方法を試しています。そしてNN+GAアルゴリズムが成果を上げている。ずっと安定している。 あなたは私よりクールだと言いたいの？ 削除済み 2023.12.17 12:38 #33497 ウォッカと鹿肉とキュウリで夜の読書。 テーマを発展させ、異なるMOSHの分野からのアプローチを頭の中でリンクさせようとしている。 A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification arxiv.org Black-box machine learning models are now routinely used in high-risk settings, like medical diagnostics, which demand uncertainty quantification to avoid consequential model failures. Conformal prediction is a user-friendly paradigm for creating statistically rigorous uncertainty sets/intervals for the predictions of such models. Critically, the sets are valid in a distribution-free sense: they possess explicit, non-asymptotic guarantees even without distributional assumptions or model assumptions. One can use conformal prediction with any pre-trained model, such as a neural network, to produce sets that are guaranteed to contain the ground truth with a user-specified probability, such as 90%. It is easy-to-understand, easy-to-use, and general, applying naturally to problems arising in the fields of computer vision, natural language processing, deep reinforcement learning, and so on. This hands-on introduction is aimed to provide the reader a working understanding of conformal... Aleksey Nikolayev 2023.12.17 15:13 #33498 Maxim Dmitrievsky #:ウォッカと鹿肉とキュウリの夕べに読む本。テーマを発展させ、異なるMOSH分野からのアプローチを頭の中でリンクさせようとしている。 食欲と軽い二日酔い）。 確率論的予測は、確率論的予測とは 別物だと書いているが、非常に似ているように思う。私が理解した限りでは、コンフォーマルは分類に重点を置いていて、確率論的は回帰に重点を置いている。 fxsaber 2023.12.17 15:18 #33499 Maxim Dmitrievsky #: どこかでdts間の最大利益を比較したのを覚えています。あるチャートで、最大利益を得るためにどのようなアルゴリズムを使ったのですか？最適化によってか、それとも厳密なアルゴリズムが あるのか。 そしてワンパス。フォーラムのどこかで。 削除済み 2023.12.17 15:39 #33500 Aleksey Nikolayev #:食事を楽しみ、軽い二日酔いになる)両者は別物だと書いているが、確率的予測に 非常に似ているようだ。私が理解した限りでは、コンフォーマルは分類に特化していて、確率的は回帰に特化している。 ありがとうございます。彼らは分類も回帰も関係ないと書いています。検証ネットワークでの比較によって予測値の推定値を得る方法は明確です（"帰納的 "の場合、つまりより速く単純な方法です）。「Transductive "も多かれ少なかれ明確ですが、サンプルの例と同じ数のモデルをトレーニングする必要があるので、非常に時間がかかります。また、CVのような中間的なバリエーションもある。 最終的なモデルがどのように訓練されるのか、どこで何が置き換えられるのか、記事を読んでもよく理解できなかった。kozulaのように、モデルの重みの補正、そのキャリブレーション（サンプルの重み付け）か何かによって行われるのでしょうか。あるいは、評価後に最も可能性の高いマーカーがモデルに代入される。私はこの目的のために2番目のモデルを使い、悪い例での取引を禁止した。 1...334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
同じリストにある。
コンフォーマル 予測の方法論も、少なくとも逆確率の重み付けという点では、コズルと呼応している。それ以上はまだ読んでいない。たくさんの定義がある）
潜在的な結果の定義も同じように使われている。しかし、二値分類の場合はすでに明確になっている。つまり、三変数や道具変数が導入されていない。
こんにちは！
いろいろな方法を試している。
そしてNN+GAアルゴリズムが成果を上げている。ずっと安定している。
こんにちは！
いろいろな方法を試しています。
そしてNN+GAアルゴリズムが成果を上げている。ずっと安定している。
ウォッカと鹿肉とキュウリで夜の読書。
テーマを発展させ、異なるMOSHの分野からのアプローチを頭の中でリンクさせようとしている。
ウォッカと鹿肉とキュウリの夕べに読む本。
テーマを発展させ、異なるMOSH分野からのアプローチを頭の中でリンクさせようとしている。
食欲と軽い二日酔い）。
確率論的予測は、確率論的予測とは 別物だと書いているが、非常に似ているように思う。私が理解した限りでは、コンフォーマルは分類に重点を置いていて、確率論的は回帰に重点を置いている。
どこかでdts間の最大利益を比較したのを覚えています。あるチャートで、最大利益を得るためにどのようなアルゴリズムを使ったのですか？最適化によってか、それとも厳密なアルゴリズムが あるのか。
そしてワンパス。フォーラムのどこかで。
食事を楽しみ、軽い二日酔いになる)
両者は別物だと書いているが、確率的予測に 非常に似ているようだ。私が理解した限りでは、コンフォーマルは分類に特化していて、確率的は回帰に特化している。
ありがとうございます。彼らは分類も回帰も関係ないと書いています。検証ネットワークでの比較によって予測値の推定値を得る方法は明確です（"帰納的 "の場合、つまりより速く単純な方法です）。「Transductive "も多かれ少なかれ明確ですが、サンプルの例と同じ数のモデルをトレーニングする必要があるので、非常に時間がかかります。また、CVのような中間的なバリエーションもある。
最終的なモデルがどのように訓練されるのか、どこで何が置き換えられるのか、記事を読んでもよく理解できなかった。kozulaのように、モデルの重みの補正、そのキャリブレーション（サンプルの重み付け）か何かによって行われるのでしょうか。あるいは、評価後に最も可能性の高いマーカーがモデルに代入される。私はこの目的のために2番目のモデルを使い、悪い例での取引を禁止した。