トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3344

削除済み 2023.12.08 21:07 #33431

Forester #:おそらく古典的なフィルターでは、if( Spred > 10 pt ){取引しないかマークアップ}。またはpipsではなく、平均スプレッド*2または*3....*10.

特殊なのは、実際のスプレッドを知らなくても、テスターで人為的にスプレッドを広げると、取引の一部が落ちてしまうことです。つまり、トレードしてはいけない弱い部分がすぐにわかるのです。そのため、条件付きでモデル・エラーとしました。

削除済み 2023.12.08 22:24 #33432

Aleksey Nikolayev #:しかし、最近のような安っぽいもの（例えば、分位値回帰など）は必要ない。文献リストには載っているようだが、記事自体には載っていない。

Yandexのものが ある。

Uncertainty in Gradient Boosting via Ensembles
research.yandex.com
For many practical, high-risk applications, it is essential to quantify uncertainty in a model's predictions to avoid costly mistakes. While predictive uncertainty is widely studied for neural networks, the topic seems to be under-explored for models based on gradient boosting. However, gradient boosting often achieves state-of-the-art results on tabular data. This work examines a probabilistic ensemble-based framework for deriving uncertainty estimates in the predictions of gradient boosting classification and regression models. We conducted experiments on a range of synthetic and real datasets and investigated the applicability of ensemble approaches to gradient boosting models that are themselves ensembles of decision trees. Our analysis shows that ensembles of gradient boosting models successfully detect anomalous inputs while having limited ability to improve the predicted total uncertainty. Importantly, we also propose a concept of a virtual ensemble to get the benefits of...

削除済み 2023.12.09 03:08 #33433

スプレッドのある時間帯のTSの排出がいかに簡単か。

Aleksei Kuznetsov 2023.12.09 07:08 #33434

Maxim Dmitrievsky #:

すなわち、スプレッド=7ptsでは50/50になる。

ECN口座ではEURUSDのスプレッドは通常0-5 (平均3) + 手数料として~4pts。

また、スワップは現在-7.7ptであり、いくつかの取引ではロールオーバーごとに+3.1ptが加算されます。

スプレッド+スワップはマークアップに考慮されるべきです。トレーニング中に成功した取引を考慮しないので、モデルはより良くなるかもしれません。

削除済み 2023.12.09 07:14 #33435

Forester #:

また、スプレッドは、どのようにマークアップしても、後で各取引から差し引かれるのであれば、どのようにマークアップに考慮されるのでしょうか？

Aleksei Kuznetsov 2023.12.09 07:22 #33436

Maxim Dmitrievsky #:

そのため、マークアップは決算結果に基づいて行う必要がある。取引をオープン・クローズし、その結果をマークアップに反映させる。これは正確な変形です。

または最悪の変形を差し引きます。ECNのEURUSDの場合、おそらく7-10pts、他の場合、特にクロスの場合はそれ以上かもしれません。+ 特にクロスの場合。

STD口座ではさらに悪い。

削除済み 2023.12.09 07:24 #33437

Forester #:

私はそれをマークアップに移し、トレーニングの後、それはまだスプレッドに悪い感じです。

さらに、私は負けトレードのコレクションを収集し、 "取引しないでください "を教えています。bestintervalの種類によって。実は、記事にもあるように、2つ目のメタ・モデルがこれをやっている。これもあまり格好良くない。

Aleksei Kuznetsov 2023.12.09 07:27 #33438

Maxim Dmitrievsky #:

実は、記事にあるように、2つ目のメタモデルがそうなっている。これもあまりクールではない。

どうしたいんだ？私たちはほとんどランダム性を使って仕事をしている。半年前にここで投げられたコズールに関する最初の本のように、温度によってアイスクリームの需要が変わることを研究するようなものではない。）

削除済み 2023.12.09 07:28 #33439

Forester #:

zeekr 001が欲しい。

Aleksey Nikolayev 2023.12.09 07:52 #33440

Maxim Dmitrievsky #:ヤンデックスから

ありがとうございます。豊富な文献が掲載された、質の高い興味深い記事です。

彼らは、興味深い不確実性の種類-属性に対する出力の確率的依存性-を考慮していないようだ。彼らは、属性やパラメータの不正確さに関連する不確実性という、他の2種類の不確実性を研究している。これらの不確実性は、美しく「alleatoric uncertainty」と「epistemic uncertainty」と呼ばれている。）

私たちの場合、属性の「測定誤差」は原理的に存在しないし、モデル・パラメータの不確実性は、私たちの「目標不確実性」から十分に分離可能である。
おそらく古典的なフィルターでは、if( Spred > 10 pt ){取引しないかマークアップ}。またはpipsではなく、平均スプレッド*2または*3....*10.
しかし、最近のような安っぽいもの（例えば、分位値回帰など）は必要ない。文献リストには載っているようだが、記事自体には載っていない。
Yandexのものが ある。
スプレッドのある時間帯のTSの排出がいかに簡単か。
すなわち、スプレッド=7ptsでは50/50になる。
ECN口座ではEURUSDのスプレッドは通常0-5 (平均3) + 手数料として~4pts。
また、スワップは現在-7.7ptであり、いくつかの取引ではロールオーバーごとに+3.1ptが加算されます。
スプレッド+スワップはマークアップに考慮されるべきです。トレーニング中に成功した取引を考慮しないので、モデルはより良くなるかもしれません。
また、スプレッドは、どのようにマークアップしても、後で各取引から差し引かれるのであれば、どのようにマークアップに考慮されるのでしょうか？
そのため、マークアップは決算結果に基づいて行う必要がある。取引をオープン・クローズし、その結果をマークアップに反映させる。これは正確な変形です。
または最悪の変形を差し引きます。ECNのEURUSDの場合、おそらく7-10pts、他の場合、特にクロスの場合はそれ以上かもしれません。+ 特にクロスの場合。
STD口座ではさらに悪い。
私はそれをマークアップに移し、トレーニングの後、それはまだスプレッドに悪い感じです。
どうしたいんだ？私たちはほとんどランダム性を使って仕事をしている。半年前にここで投げられたコズールに関する最初の本のように、温度によってアイスクリームの需要が変わることを研究するようなものではない。）
zeekr 001が欲しい。
ヤンデックスから
ありがとうございます。豊富な文献が掲載された、質の高い興味深い記事です。
彼らは、興味深い不確実性の種類-属性に対する出力の確率的依存性-を考慮していないようだ。彼らは、属性やパラメータの不正確さに関連する不確実性という、他の2種類の不確実性を研究している。これらの不確実性は、美しく「alleatoric uncertainty」と「epistemic uncertainty」と呼ばれている。）
私たちの場合、属性の「測定誤差」は原理的に存在しないし、モデル・パラメータの不確実性は、私たちの「目標不確実性」から十分に分離可能である。