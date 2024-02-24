トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3288

СанСаныч Фоменко #:

レクゼイ・ヴャズミキンがやっていることは、国防省の問題とは何の関係もない。頭の中が混乱している男の空虚なおしゃべりだ。

私のやっていることがわからなければ、尋ねてください。そう、私の実験はしばしば学術的な知識を超えている。

 
СанСаныч Фоменко #:

ここで私はひとつの根本的な問題を発見した。それは次のような形で現れる。1つの大きなファイルの断片を取り出し、それを研究し、テストし、チェックする。しかし、1つの大きなファイルの一部であるこれら3つのファイルの外側を実行するやいなや、結果は根本的に異なり、通常は壊滅的なものとなる。

各ステップで再トレーニングを行えば、予測はトレーニングと同じ予測値で行われるため、「先読み」の問題は解消される。

そして、もし各ステップでティーチングしなければ、トレーニングセクションを含むすべての予測変数が、ある値でティーチングされ、その値で予測されることになります。そして、ここで問題です：新しい予測値は、学習プロットでの予測値と同じかどうか？

私は、あなたがピーキングを見つけたのは、あなたのコードの実装の一部だと思います。私は4年ほど前にピーキングを整理しました。私のデータは現在のバー（履歴を含む）まで厳密に取られています。さらに、私のValking ForwardにEmbargo 1-5daysセクション（Pradoが推奨）を追加しています。もしモデルが100-300ptsの動きを捉えるなら1日で十分だし、1000-なら5日の方が信頼できる。
 
Aleksey Vyazmikin #:

写真から判断すると、ここでも リコールは低い。つまり、モデルは何事にも自信がなく、予測には非常に慎重なのだ。

不謹慎なモデルもあります-きれいな葉を少なく（0.9ではなく、0.7か0.5）取るだけですが、排水します（この写真の上のもののように、下のものはよりきれいな葉を使い、排水期間/月や年をうまく飛ばしています）。つまり、グラフのパターンは同じであり、違いは使用する葉の清潔さにある。
全体的に、私がお金をつぎ込む価値のあるものは何も見つかっていない。

 
Forester #:

調べていると美しい写真をよく見かけるが、明日もそうであるという自信はない。今のところ、結果にもあまり満足していない。今、私は学習プロセスを変えている。

今、私は記事を書き始めましたが、私の方法を詳しく説明したくないことに気づきましたので、CatBoostを使った実験で興味深い結果を探しています。

サンプルを連続的な方法ではなく、私のようにパターンで分割する方法に変えてみませんか？

 
Aleksey Vyazmikin #:

調べているときれいな写真をよく見かけるが、明日もそうなるとは限らない......。今のところ、結果にもあまり満足していない。私は学習プロセスを変えている。

CatBoostを使った実験で面白い結果を探している。

サンプルを連続的な方法ではなく、私のようにパターンで分割する方法に変えてみませんか？

そうですね。連続的なものには失望しています。チャート上の成長は、取引完了までの長い待ち時間-最大10日間-で得られます。3-5時間に短縮され、私はOOSにのみランダムを取得します。私は、夜間のエントリーからこの利益が得られ、取引を完了するのに3時間以上かかる（つまり、それらはほとんど日中に完了する）という結論に達しました。300-500ptのデイリーエントリーは通常1-3時間経過し、取引が完了する。

私は夏の間、MOをしなかった。ここでしか議論できないことがある。

皆さんの熱意とノンストップのテストと実験が羨ましいです。
 
Forester #:
そうだ。The growth that is on the charts is obtained with a long wait for the completion of the deal - up to 10 days.ー最大10日間。私はー私は私は私は私は私は私は私は33-ー5時間にー時間、ー時間、、ー時間。私は、夜間のエントリーからこの利益が得られ、取引が完了するまでに3時間以上かかる（つまり、ほとんどが日中に完了する）という結論に達しました。ー 毎日のー 300-500 pt 1-3時間でー 時間経過し、ー 取引成立のー ランダムにー

私はずっと前にモスクワの取引所で良い利益と取引システムを作ったが、テスターでのみ - 残念なことに、私は考慮に入れていないことが判明した朝の価格ラッシュ - それは1分でSiで1000ポイント飛ぶ可能性があり、これらの瞬間に端末が移動するのが好き....今、私はトレーニング中の夜のためにクロージングを作る。私は、決められた時間の後にクローズするという考え方をあまり支持しません。私は、市場のイベントか、新しいバーが始まるタイミング（例えば、私たちは分足でオープンし、新しい時間足でクローズする）のどちらかでクローズする方がより正しいと今でも考えています。私自身は、ATRからのトロールまたはレベルをより多く使用しています。

Forester#:
I have not been working on MO all summer, only here I could discuss something.There will be nothing to do in winter - maybe I will experiment more.

I envy all of you, your enthusiasm and non-stop testing and experimenting....

逆に、皆さんの行動は普通の人よりも特殊です。、、、、、、、ー、ー、ー、ー、ー、ー、ータ、ータ、ーータ、ーータ、ーータ、ーータ、ーーータ、ーーータ、ーーータ、ーーーターーーーターーーターーターーーターーターーターーターーターーターーターーターーターーターーターータそれは過剰な粘着性だ。

給料のため、あるいは趣味のためにすべてをやるのが正しい。プロセスを楽しむ。

 
Andrey Dik プライベートメッセージに書いて ください、
スレッドの管理方法を聞いてもいいですか？
 
Aleksey Vyazmikin #:
 私は、決められた時間後にクローズするという考え方をあまり支持しません。私は、マーケット・イベントか、新しいバーの開始タイミング（例えば、分足でオープンし、新しい時間足でクローズする）のどちらかでクローズする方が正しいと今でも思っています。私自身は、ATRからのトロールまたはレベルをより多く使用しています。

私はクローズのタイミングを計りません。1-3-10-100時間先を見て、到達したTPまたはSLをチェックするだけです。https://www.mql5.com/ru/code/903- bars_future = 10 (すべてのバーがマークされていることを確認するために10000にした)
3時間の場合、TP/SLが大きい場合、一晩に300-500ptが通過するとは限らないので、そのようなトレードは「わからない」ままにしておく。10000バーを覗いた時は、マークしてトレーニングに参加し、利益が出たのは、このオーバーナイトエントリーによるものだと思います。

私はTraalを試しましたが、好きではありませんでした。それはトレンドをキャッチしますが、まれに1-2年の休止と。

Sampler
Sampler
  • www.mql5.com
Индикатор i_Sampler рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети.
 
Andrey Dik #:
できるさ。
どうだい？
 

まあ、馬の中の馬というより、牛の中の牛である。）

価格データのマークアップ（先生作り）の問題は非常に重要だが、有意義な議論はできないだろう。いろいろなやり方がありすぎて、みんな他の人には理解できない言葉で話している。もちろん、自分のノウハウが漏れるのを恐れてのことだが）だから、スレッドに猥雑なものが出てくるのだ。

