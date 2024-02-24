トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3292 1...328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299...3399 新しいコメント Andrey Dik 2023.10.10 18:12 #32911 Maxim Dmitrievsky #:その逆はありえない。書いてある通りに、実験に基づいている 何の実験に基づいて？- 個人的な」と答えてもいいが、それはあまりいい答えではない。 削除済み 2023.10.10 18:23 #32912 Andrey Dik #:どのような実験で？- 個人的な」と言うこともできるが、それでは答えにならない。 あなたもアレクセイも、今の段階ではどんな答えにも満足しないだろう。なぜなら、あなたはその技術に精通していないからだ。 Andrey Dik 2023.10.10 18:40 #32913 Maxim Dmitrievsky #:今の段階では、あなたとアレクセイを満足させる答えはない。なぜなら、あなたはその技術に精通していないからだ。 あなたは仮説を述べているだけだ。 私は自分の仮説を述べている。 私の仮説は、量が質に変わるある閾値があるというものだ。あなたの仮説はその逆だ（「逆」という言葉が不快に感じるなら、私の仮説はその逆だ）。 私の仮説では、あなたは閾値に達していない。 削除済み 2023.10.10 18:52 #32914 Andrey Dik #:あなたが仮説を立て、私が仮説を立てた。私の仮説は、量が質に変わるある閾値が存在するというものだ。あなたは反対の仮説を立てている（「反対」という言葉を不快に感じるなら、私は反対の仮説を立てている）。私の仮説では、あなたは閾値に達していない。 量は質に変換されず、推定は高次元で機能しなくなる。過剰に訓練されたモデルでは効果を推定できない。度訓練されたモデルであれば Maxim Kuznetsov 2023.10.10 19:10 #32915 Andrey Dik #:あなたが仮説を立て、私が仮説を立てた。私の仮説は、量が質に変わるある閾値が存在するというものだ。あなたは反対の仮説を立てている（「反対」という言葉を不快に感じるなら、私は反対の仮説を立てている）。私の仮説では、あなたは閾値に達していない。 あなたの仮説によれば、品質が急激に低下すれば、もっとクソをすればいいだけだ......。 工場に曲がったナッツがあれば、何が何でももっと生産しなければならない。そうすれば、ナッツの量は質に変わり、普遍的な繁栄をもたらす共産主義がやってくる。 Andrey Dik 2023.10.10 19:35 #32916 Maxim Kuznetsov #:あなたの仮説は、クオリティが急速に低下しているのなら、もっとクソみたいなことをすればいいというものだ。工場に曲がったナッツがあれば、何が何でもそのようなナッツをもっと生産する必要がある--そうすれば、ナッツの量は質に変わり、普遍的な繁栄をもたらす共産主義が到来する。いや、そんなことはない。 そんなやり方では共産主義は実現できない。 信じられないのなら、ナッツを作ってみればいい。時間率は下がり、収入は減り、労働量は増える（共産主義ではその逆であるべきだ）。情報はナッツではない。 削除済み 2023.10.10 19:45 #32917 MOでは別のグラフが使われる コゾール推論では、分散よりもバイアスの方が扱いやすい。したがって、モデルの複雑さや特徴数の増加は、助けになるよりも妨げになるという仮説ではない結論になる。 Maxim Kuznetsov 2023.10.10 19:54 #32918 Andrey Dik #:いや、そんなことはない。そんなやり方では共産主義は実現できない。信じられないのなら、ナッツを作ってみればいい。時間率は下がり、収入は減り、労働は増える（共産主義ではその逆であるべきだ）。 情報はナッツではない。 まあ、このフォーラムはどこもそんな感じだ。 「私のプログラム／方法／計算／モデルは、他の誰よりも速く／大きく／きれいで／深い！......でも損をしている」。 くだらないものを作るのが簡単になり、より頻繁に作られ、評価のハードルは下がる...。 Andrey Dik 2023.10.10 20:22 #32919 Maxim Kuznetsov #:まあ、掲示板のあちこちに書いてある。「私のプログラム／方法／計算／モデルは、他の誰よりも速く／大きく／美しく／深くやる！...しかし、損をしている」と、このような創作物の出現頻度は増えている。駄作を作るのが簡単になり、駄作を作る頻度が増え、評価のハードルが下がる...。 指と指を比べているんじゃない。 削除済み 2023.10.11 01:45 #32920 賢者の地位は確認されていない 1...328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
その逆はありえない。書いてある通りに、実験に基づいている
何の実験に基づいて？- 個人的な」と答えてもいいが、それはあまりいい答えではない。
どのような実験で？- 個人的な」と言うこともできるが、それでは答えにならない。
あなたもアレクセイも、今の段階ではどんな答えにも満足しないだろう。なぜなら、あなたはその技術に精通していないからだ。
今の段階では、あなたとアレクセイを満足させる答えはない。なぜなら、あなたはその技術に精通していないからだ。
あなたは仮説を述べているだけだ。 私は自分の仮説を述べている。
私の仮説は、量が質に変わるある閾値があるというものだ。あなたの仮説はその逆だ（「逆」という言葉が不快に感じるなら、私の仮説はその逆だ）。
私の仮説では、あなたは閾値に達していない。
あなたが仮説を立て、私が仮説を立てた。
私の仮説は、量が質に変わるある閾値が存在するというものだ。あなたは反対の仮説を立てている（「反対」という言葉を不快に感じるなら、私は反対の仮説を立てている）。
私の仮説では、あなたは閾値に達していない。
あなたが仮説を立て、私が仮説を立てた。
私の仮説は、量が質に変わるある閾値が存在するというものだ。あなたは反対の仮説を立てている（「反対」という言葉を不快に感じるなら、私は反対の仮説を立てている）。
私の仮説では、あなたは閾値に達していない。
あなたの仮説によれば、品質が急激に低下すれば、もっとクソをすればいいだけだ......。
工場に曲がったナッツがあれば、何が何でももっと生産しなければならない。そうすれば、ナッツの量は質に変わり、普遍的な繁栄をもたらす共産主義がやってくる。
あなたの仮説は、クオリティが急速に低下しているのなら、もっとクソみたいなことをすればいいというものだ。
工場に曲がったナッツがあれば、何が何でもそのようなナッツをもっと生産する必要がある--そうすれば、ナッツの量は質に変わり、普遍的な繁栄をもたらす共産主義が到来する。
MOでは別のグラフが使われる
コゾール推論では、分散よりもバイアスの方が扱いやすい。したがって、モデルの複雑さや特徴数の増加は、助けになるよりも妨げになるという仮説ではない結論になる。
まあ、このフォーラムはどこもそんな感じだ。
「私のプログラム／方法／計算／モデルは、他の誰よりも速く／大きく／きれいで／深い！......でも損をしている」。
くだらないものを作るのが簡単になり、より頻繁に作られ、評価のハードルは下がる...。
まあ、掲示板のあちこちに書いてある。
「私のプログラム／方法／計算／モデルは、他の誰よりも速く／大きく／美しく／深くやる！...しかし、損をしている」と、このような創作物の出現頻度は増えている。
駄作を作るのが簡単になり、駄作を作る頻度が増え、評価のハードルが下がる...。
指と指を比べているんじゃない。