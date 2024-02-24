トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3292

新しいコメント
 
Maxim Dmitrievsky #:

その逆はありえない。書いてある通りに、実験に基づいている

何の実験に基づいて？- 個人的な」と答えてもいいが、それはあまりいい答えではない。

削除済み  
Andrey Dik #:

どのような実験で？- 個人的な」と言うこともできるが、それでは答えにならない。

あなたもアレクセイも、今の段階ではどんな答えにも満足しないだろう。なぜなら、あなたはその技術に精通していないからだ。

 
Maxim Dmitrievsky #:

今の段階では、あなたとアレクセイを満足させる答えはない。なぜなら、あなたはその技術に精通していないからだ。

あなたは仮説を述べているだけだ。 私は自分の仮説を述べている。

私の仮説は、量が質に変わるある閾値があるというものだ。あなたの仮説はその逆だ（「逆」という言葉が不快に感じるなら、私の仮説はその逆だ）。

私の仮説では、あなたは閾値に達していない。


削除済み  
Andrey Dik #:

あなたが仮説を立て、私が仮説を立てた。

私の仮説は、量が質に変わるある閾値が存在するというものだ。あなたは反対の仮説を立てている（「反対」という言葉を不快に感じるなら、私は反対の仮説を立てている）。

私の仮説では、あなたは閾値に達していない。

量は質に変換されず、推定は高次元で機能しなくなる。過剰に訓練されたモデルでは効果を推定できない。度訓練されたモデルであれば
 
Andrey Dik #:

あなたが仮説を立て、私が仮説を立てた。

私の仮説は、量が質に変わるある閾値が存在するというものだ。あなたは反対の仮説を立てている（「反対」という言葉を不快に感じるなら、私は反対の仮説を立てている）。

私の仮説では、あなたは閾値に達していない。


あなたの仮説によれば、品質が急激に低下すれば、もっとクソをすればいいだけだ......。

工場に曲がったナッツがあれば、何が何でももっと生産しなければならない。そうすれば、ナッツの量は質に変わり、普遍的な繁栄をもたらす共産主義がやってくる。

 
Maxim Kuznetsov #:

あなたの仮説は、クオリティが急速に低下しているのなら、もっとクソみたいなことをすればいいというものだ。

工場に曲がったナッツがあれば、何が何でもそのようなナッツをもっと生産する必要がある--そうすれば、ナッツの量は質に変わり、普遍的な繁栄をもたらす共産主義が到来する。

いや、そんなことはない。 そんなやり方では共産主義は実現できない。 信じられないのなら、ナッツを作ってみればいい。時間率は下がり、収入は減り、労働量は増える（共産主義ではその逆であるべきだ）。
情報はナッツではない。
削除済み  

MOでは別のグラフが使われる

コゾール推論では、分散よりもバイアスの方が扱いやすい。したがって、モデルの複雑さや特徴数の増加は、助けになるよりも妨げになるという仮説ではない結論になる。


 
Andrey Dik #:
いや、そんなことはない。そんなやり方では共産主義は実現できない。信じられないのなら、ナッツを作ってみればいい。時間率は下がり、収入は減り、労働は増える（共産主義ではその逆であるべきだ）。
情報はナッツではない。

まあ、このフォーラムはどこもそんな感じだ。

「私のプログラム／方法／計算／モデルは、他の誰よりも速く／大きく／きれいで／深い！......でも損をしている」。

くだらないものを作るのが簡単になり、より頻繁に作られ、評価のハードルは下がる...。

 
Maxim Kuznetsov #:

まあ、掲示板のあちこちに書いてある。

「私のプログラム／方法／計算／モデルは、他の誰よりも速く／大きく／美しく／深くやる！...しかし、損をしている」と、このような創作物の出現頻度は増えている。

駄作を作るのが簡単になり、駄作を作る頻度が増え、評価のハードルが下がる...。

指と指を比べているんじゃない。

削除済み  
賢者の地位は確認されていない
1...328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299...3399
新しいコメント