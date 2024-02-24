トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3285

Maxim Dmitrievsky #:
定量化を続ける 😵‍💫

ようやく適切なアドバイスが得られた！

 
Aleksey Vyazmikin #:

そして、これがその結果である。

確かに結果は改善されている。サンプル数が多ければ多いほど、トレーニング結果は良くなるという仮定が成り立つ。

訓練サンプルの1部と2部で訓練してみることが必要であり、2部と3部で訓練しても結果がそれほど悪くならないのであれば、サンプルの鮮度の要因は量よりも重要でないと考えることができる。

さて、トレーニングは終了し、結果は表の最後の2列のとおりである。


トレーニングの成否はサンプル・サイズに左右される、というのが暫定的な結論である。しかし、"-1p1-2 "サンプルの結果は"-1p2-3 "サンプルと 同等であり、いくつかの基準では"-1p2-3 "サンプルの 方が優れています。一方、"0p1-2 "サンプルの結果は、与えられた基準を満たすモデルの数という点で、2倍悪い ことに注意してください。

今、私は年代を反転させたサンプルを実行しました。trainサンプルは最初のexamination+test+train_p3サンプルで構成され、testサンプルはtrain_p2、examinationはtrain_p1 です。 目標は、10年前ならうまくいったであろうモデルを、より最近のデータでうまく構築できるかどうかを確認することである。

結果はどうなると思いますか？

 
もう少しすれば、最も些細な結果が得られるだろう......あるいは、得られないかもしれないが、MEの世界をひっくり返すような発見があるかもしれない！

さあ、出発だ！

 
СанСаныч Фоменко #:

私は「予測変数の予測力」について何度も書いてきた。これは2つのベクトル間の距離として計算される。

私は距離を計算するツールのリストを見つけた：

これは標準的なものの他に、独自の距離のセットを持っています。

いい作りだ
インプットのないタスクを紹介しよう：...
結果はどうなると思いますか？😀

先ほどと同じように、特徴量そのものを使わずに、特徴量の値を示します。

そして、彼はこう書くだろう：そして、誰も推測しなかった、結果はこうなる😁😁😁😁🥳。
 
マックス、なぜ私をからかうのか理解できないわ。

推測がないのなら何も言わないで、推測があるのなら「結果は最悪になる」みたいに言ってよ。

 
分からないが、知りたい。

 
ということは、最初の2つの列のモデル数は同程度になると？倍も違うのに。つまらないことをもっと具体的に言ってくださいよ。

私はマットスタットについて上に書いた。その前はkozulについて書いた。その前にも、オラクルのエラー（マークアップエラー）について書いた。その結果、トレーニングの塊や長さが違えば、結果は変わるということがわかった。提供されていない、あるいは説明されていないデータによるのだ。
マークアップエラーは結果や期間に影響する。どのニワトリがどの前足を使ってマーキングしたかが、そのニワトリの結果になる。

ここの人たちは学習の基本的な柱について話したがる：前処理、定量化、パーディクターとターゲットの関係...。しかし、左右どちらの前足でマーキングするかについては書かない。それ以上に重要なことなのだ。
 
まあ、それはもうプロの意見にしか聞こえない（それが正しいか間違っているかは別問題だが）。
そして、バカにする必要はない。
