トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3285

Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 11:34 #32841

Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 11:49 #32842

СанСаныч Фоменко 2023.10.06 13:09 #32843

mytarmailS 2023.10.06 13:10 #32844

削除済み 2023.10.06 13:19 #32845

Andrey Dik 2023.10.06 13:51 #32846

Andrey Dik 2023.10.06 13:51 #32847

Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 14:03 #32848

削除済み 2023.10.06 14:06 #32849

Andrey Dik 2023.10.06 14:22 #32850
定量化を続ける 😵💫
ようやく適切なアドバイスが得られた！
そして、これがその結果である。
確かに結果は改善されている。サンプル数が多ければ多いほど、トレーニング結果は良くなるという仮定が成り立つ。
訓練サンプルの1部と2部で訓練してみることが必要であり、2部と3部で訓練しても結果がそれほど悪くならないのであれば、サンプルの鮮度の要因は量よりも重要でないと考えることができる。
さて、トレーニングは終了し、結果は表の最後の2列のとおりである。
トレーニングの成否はサンプル・サイズに左右される、というのが暫定的な結論である。しかし、"-1p1-2 "サンプルの結果は"-1p2-3 "サンプルと 同等であり、いくつかの基準では"-1p2-3 "サンプルの 方が優れています。一方、"0p1-2 "サンプルの結果は、与えられた基準を満たすモデルの数という点で、2倍悪い ことに注意してください。
今、私は年代を反転させたサンプルを実行しました。trainサンプルは最初のexamination+test+train_p3サンプルで構成され、testサンプルはtrain_p2、examinationはtrain_p1 です。 目標は、10年前ならうまくいったであろうモデルを、より最近のデータでうまく構築できるかどうかを確認することである。
結果はどうなると思いますか？
もう少しすれば、最も些細な結果が得られるだろう......あるいは、得られないかもしれないが、MEの世界をひっくり返すような発見があるかもしれない！
さあ、出発だ！
私は「予測変数の予測力」について何度も書いてきた。これは2つのベクトル間の距離として計算される。
私は距離を計算するツールのリストを見つけた：
これは標準的なものの他に、独自の距離のセットを持っています。
インプットのないタスクを紹介しよう：...
マックス、なぜ私をからかうのか理解できないわ。
推測がないのなら何も言わないで、推測があるのなら「結果は最悪になる」みたいに言ってよ。
結果はどうなると思う？
分からないが、知りたい。
あと少しで、些細な結果が得られる......いや、そうではなく、MEの世界をひっくり返すような発見があるかもしれない！
行くしかない！
ということは、最初の2つの列のモデル数は同程度になると？倍も違うのに。つまらないことをもっと具体的に言ってくださいよ。
マックス、なぜ僕をからかうのか理解できないよ。
仮定がなければ何も言わず、仮定があれば「結果は最悪になる」とでも言えばいい。
上で私はmatstatについて書いた。その前にkozulについて書いた。さらにその前には、オラクル・エラー（マークアップ・エラー）について書いた。その結果、トレーニングのチャンクや長さが違えば、結果は変わるということがわかった。提供されていない、あるいは説明されていないデータによるのだ。