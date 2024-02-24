トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3279 1...327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286...3399 新しいコメント Grigori.S.B 2023.10.03 13:16 #32781 Alexander Ivanov #: 怖くないよ その通りだ。 Renat Akhtyamov 2023.10.03 13:56 #32782 Grigori.S.B #:そしてそれは当然である。 現実の世界からは悲しいニュースになるだろう。 fxsaber 2023.10.03 16:28 #32783 長い文字列の中から似たような短い文字列を素早く見つけようとしています。 Alglibを最適に使うことは可能ですか？ #include <Math\Alglib\statistics.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/11077 const vector<double> GetCorr( const CMatrixDouble &Matrix, const vector<double> &Pattern ) { CMatrixDouble Vector; CMatrixDouble Corr; Vector.Col(0, Pattern); CBaseStat::PearsonCorrM2(Vector, Matrix, Matrix.Rows(), 1, Matrix.Cols(), Corr); return(Corr.Row(0)); } #property script_show_inputs input int inRows = 300; // Длина короткой строки input int inCols = 1000000; // Длина длинной строки void FillArray( double &Array[], const int Amount ) { for (uint i = ArrayResize(Array, Amount); (bool)i--;) Array[i] = MathRand(); } void FillMatrix( CMatrixDouble &Matrix, const double &Array[], const int Rows ) { Matrix.Resize(Rows, ArraySize(Array) + 1 - Rows); double ColArray[]; vector<double> Vector; for (uint i = (uint)Matrix.Cols(); (bool)i--;) { ArrayCopy(ColArray, Array, 0, i, Rows); Vector.Swap(ColArray); Matrix.Col(i, Vector); } } void FillData( double &Array[], double &Pattern[], CMatrixDouble &Matrix, const int Rows, const int Cols ) { FillArray(Array, Cols + Rows - 1); FillArray(Pattern, Rows); FillMatrix(Matrix, Array, Rows); } #define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " " // Поиск похожей строки в длинной строке. void OnStart() { if (inRows < inCols) { PrintCPU(); // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3256#comment_49538685 double Array[]; // Длинная строка, где будет искать. double Pattern[]; // Короткая строка, с которой будем сравнивать. CMatrixDouble Matrix; FillData(Array, Pattern, Matrix, inRows, inCols); // Заполнили данные. Print(TOSTRING(inRows) + TOSTRING(inCols)); vector<double> vPattern; vPattern.Assign(Pattern); ulong StartTime, StartMemory; // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3256#comment_49538685 BENCH(vector<double> Vector1 = GetCorr(Matrix, vPattern)) // BENCH(vector<double> Vector2 = GetCorr(Array, Pattern)) // Print(TOSTRING(IsEqual(Vector1, Vector2))); } } 度。 EX5: 4000 AVX Release. TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Core i7-2700 K @ 3.50 GHz TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 8 TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX inRows = 300 inCols = 1000000 vector<double> Vector1 = GetCorr(Matrix, vPattern) - 6725703 mcs, 8 MB Alglibを使ったこのような実装は、6秒以上かけて、100万番目の文字列の中から似たような短い文字列(300)を探す。NumPyならできる？ Aleksei Kuznetsov 2023.10.03 16:49 #32784 fxsaber #:長い文字列の中から似たような短い文字列を素早く見つけようとする。Alglibを使う方が最適ですか？結果は？Alglibを使ったこのような実装は、短い文字列(300)に似た100万番目の文字列を8秒以上かけて検索する。NumPyでできるのか？ また、得られた行列をどのように評価するのか？評価の原理がよくわからない。 fxsaber 2023.10.03 16:53 #32785 Forester #: そして、出来上がった300*1000000の行列をどのように評価するのでしょうか？このような推定の原理が理解できない。 度行が度。 区間[0..299]の値を取り、300x1000000の行列の1列目に入れる。 区間[1..300]の値を取り、300x1000000の行列の2列目に入れる。 、度重なる。 この行列と300のあるパターンとの相関が計算される。出力は，対応するピアソン係数の100万番目のベクトルである． mytarmailS 2023.10.03 18:33 #32786 fxsaber #: この実装では、 短い 文字列に似た100万番目の文字列をAlglibから検索するのに6秒以上 かかる。 私も平均6秒くらいだ。 何度か実行した。 system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.15 0.03 5.70 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.38 0.02 5.16 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.18 0.01 6.10 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.08 0.00 5.99 しかし、私は最も普通の方法でそれを行った。 СанСаныч Фоменко 2023.10.03 18:42 #32787 mytarmailS #:僕も平均6秒くらいだよ。何本か走ったけどロケット科学的な解決策を探したわけじゃない。 Rの種類は？ マイクロソフトのRはベクトルと行列にインテルのバイブルを使っている。 mytarmailS 2023.10.03 18:44 #32788 СанСаныч Фоменко #:あなたのRは？マイクロソフトのRは、ベクトルと行列にインテルのバイブルを使っている。 通常の... しかし、私はRのC++で関数を書いた。 СанСаныч Фоменко 2023.10.03 18:55 #32789 mytarmailS #:普通 マイクロソフトのR＋インテル＝ポンツなのか、それとも本当に速いのか。 mytarmailS 2023.10.03 18:58 #32790 СанСаныч Фоменко #:マイクロソフトのR＋インテル＝ポンツなのか、それとも本当に速いのか。 試したことはないが、興味はある。 でも、行列やベクトルだけでなく、どんなアクションでも一般的なスピードアップに興味があるんだ。 1...327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
怖くないよ
その通りだ。
そしてそれは当然である。
現実の世界からは悲しいニュースになるだろう。
長い文字列の中から似たような短い文字列を素早く見つけようとしています。
Alglibを最適に使うことは可能ですか？
度。
Alglibを使ったこのような実装は、6秒以上かけて、100万番目の文字列の中から似たような短い文字列(300)を探す。NumPyならできる？
結果は？
また、得られた行列をどのように評価するのか？評価の原理がよくわからない。
この実装では、 短い 文字列に似た100万番目の文字列をAlglibから検索するのに6秒以上 かかる。
私も平均6秒くらいだ。
何度か実行した。
しかし、私は最も普通の方法でそれを行った。
Rの種類は？
マイクロソフトのRはベクトルと行列にインテルのバイブルを使っている。
通常の...
しかし、私はRのC++で関数を書いた。
マイクロソフトのR＋インテル＝ポンツなのか、それとも本当に速いのか。
試したことはないが、興味はある。
でも、行列やベクトルだけでなく、どんなアクションでも一般的なスピードアップに興味があるんだ。