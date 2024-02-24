トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3279

Alexander Ivanov #:
Grigori.S.B #:

長い文字列の中から似たような短い文字列を素早く見つけようとしています。

Alglibを最適に使うことは可能ですか？

#include <Math\Alglib\statistics.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/11077

const vector<double> GetCorr( const CMatrixDouble &Matrix, const vector<double> &Pattern )
{
  CMatrixDouble Vector;
  CMatrixDouble Corr;
  
  Vector.Col(0, Pattern);

  CBaseStat::PearsonCorrM2(Vector, Matrix, Matrix.Rows(), 1, Matrix.Cols(), Corr);
  
  return(Corr.Row(0));
}

#property script_show_inputs

input int inRows = 300; // Длина короткой строки
input int inCols = 1000000; // Длина длинной строки

void FillArray( double &Array[], const int Amount )
{
  for (uint i = ArrayResize(Array, Amount); (bool)i--;)
    Array[i] = MathRand();
}

void FillMatrix( CMatrixDouble &Matrix, const double &Array[], const int Rows )
{
  Matrix.Resize(Rows, ArraySize(Array) + 1 - Rows);

  double ColArray[];
  vector<double> Vector;
  
  for (uint i = (uint)Matrix.Cols(); (bool)i--;)
  {
    ArrayCopy(ColArray, Array, 0, i, Rows);
    Vector.Swap(ColArray);
    
    Matrix.Col(i, Vector);
  }
}

void FillData( double &Array[], double &Pattern[], CMatrixDouble &Matrix, const int Rows, const int Cols )
{
  FillArray(Array, Cols + Rows - 1);
  FillArray(Pattern, Rows);

  FillMatrix(Matrix, Array, Rows);    
}

#define  TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " "

// Поиск похожей строки в длинной строке.
void OnStart()
{  
  if (inRows < inCols)
  {
    PrintCPU(); // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3256#comment_49538685
    
    double Array[]; // Длинная строка, где будет искать.
    double Pattern[]; // Короткая строка, с которой будем сравнивать.
    CMatrixDouble Matrix;
    
    FillData(Array, Pattern, Matrix, inRows, inCols); // Заполнили данные.
            
    Print(TOSTRING(inRows) + TOSTRING(inCols));

    vector<double> vPattern;  
    vPattern.Assign(Pattern);

    ulong StartTime, StartMemory; // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3256#comment_49538685

    BENCH(vector<double> Vector1 = GetCorr(Matrix, vPattern))
//    BENCH(vector<double> Vector2 = GetCorr(Array, Pattern))
  
//    Print(TOSTRING(IsEqual(Vector1, Vector2)));
  }      
}


EX5: 4000 AVX Release.
TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Core i7-2700 K  @ 3.50 GHz 
TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 8 
TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX 
inRows = 300 inCols = 1000000 
vector<double> Vector1 = GetCorr(Matrix, vPattern) - 6725703 mcs, 8 MB

Alglibを使ったこのような実装は、6秒以上かけて、100万番目の文字列の中から似たような短い文字列(300)を探す。NumPyならできる？

 
fxsaber #:

Alglibを使ったこのような実装は、短い文字列(300)に似た100万番目の文字列を8秒以上かけて検索する。NumPyでできるのか？

また、得られた行列をどのように評価するのか？評価の原理がよくわからない。

 
Forester #:
そして、出来上がった300*1000000の行列をどのように評価するのでしょうか？このような推定の原理が理解できない。

  1. 度行が度。
  2. 区間[0..299]の値を取り、300x1000000の行列の1列目に入れる。
  3. 区間[1..300]の値を取り、300x1000000の行列の2列目に入れる。
  4. 、度重なる。
この行列と300のあるパターンとの相関が計算される。出力は，対応するピアソン係数の100万番目のベクトルである．
 
fxsaber #:
私も平均6秒くらいだ。

何度か実行した。

 system.time({
+   find_cor(y,x)
+ })
   user  system elapsed 
   4.15    0.03    5.70 
> system.time({
+   find_cor(y,x)
+ })
   user  system elapsed 
   4.38    0.02    5.16 
> system.time({
+   find_cor(y,x)
+ })
   user  system elapsed 
   4.18    0.01    6.10 
> system.time({
+   find_cor(y,x)
+ })
   user  system elapsed 
   4.08    0.00    5.99

mytarmailS #:

僕も平均6秒くらいだよ。

何本か走ったけど

Rの種類は？

マイクロソフトのRはベクトルと行列にインテルのバイブルを使っている。

 
СанСаныч Фоменко #:

あなたのRは？

マイクロソフトのRは、ベクトルと行列にインテルのバイブルを使っている。

しかし、私はRのC++で関数を書いた。

 
mytarmailS #:

マイクロソフトのR＋インテル＝ポンツなのか、それとも本当に速いのか。

 
СанСаныч Фоменко #:

マイクロソフトのR＋インテル＝ポンツなのか、それとも本当に速いのか。

