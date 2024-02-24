トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3278 1...327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285...3399 新しいコメント Alexander Ivanov 2023.10.03 10:19 #32771 Renat Akhtyamov #:ああねえ失礼のないように、適切な人とコミュニケーションをとるのはいいことだ。 方程式の謎 Alexander Ivanov 2023.10.03 10:29 #32772 複雑な方程式を立て、ネットワークを訓練する... Alexander Ivanov 2023.10.03 10:31 #32773 1時間あたり Alexander Ivanov 2023.10.03 10:32 #32774 今のところはデモ。 数時間後には本番にかける。 Andrey Dik 2023.10.03 10:37 #32775 Alexander Ivanov #: 1時間あたり ストップ・トロールが使われているようだが？ Alexander Ivanov 2023.10.03 10:43 #32776 Andrey Dik #:ストップ・トロールは使われているようですか？ トロールは常に。 Alexander Ivanov 2023.10.03 10:47 #32777 キモフスキー・トロール Aleksey Vyazmikin 2023.10.03 10:56 #32778 Alexander Ivanov #: 複雑な方程式を作り、ネットワークを訓練する......。 活性化関数のための複雑な方程式、それとも何のための方程式？ Alexander Ivanov 2023.10.03 11:00 #32779 怖くないよ。 削除済み 2023.10.03 11:56 #32780 Alexander Ivanov #: 怖くないよ。 あなたはサイバーインプラントの最初の列に並ぶのですか？） 1...327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ああ
ねえ
失礼のないように、適切な人とコミュニケーションをとるのはいいことだ。
方程式の謎
1時間あたり
今のところはデモ。
数時間後には本番にかける。
ストップ・トロールが使われているようだが？
トロールは常に。
複雑な方程式を作り、ネットワークを訓練する......。
活性化関数のための複雑な方程式、それとも何のための方程式？
怖くないよ。