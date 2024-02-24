トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3276

新しいコメント
削除済み  
mytarmailS #:
そんなもんだろう...どうだ？

o[0]って何ですか？
ああ、全部だよ。
 
Maxim Dmitrievsky #:
ったな
))
 

エンジンルームの皆さん、こんにちは！

強力なニューラルネットワークを作りました。

パウンドドールと通常飛行用に訓練しました。


 
Alexander Ivanov #:

エンジンルームにご挨拶！

私も強力なニューラルネットワークを作りました。

パウンドドールと通常飛行のために訓練しました。

取引履歴を見ることはできますか？

 
Renat Akhtyamov #:

取引履歴を見ることができますか？


pounddollでトレーニングしていますが、問題ありません。でも履歴が少ないんです。

でもうれしいよ。

 

今、ニューラルネットワークに、取引しながら自己学習させてるんだ。

つまり、賢いロボットを手に入れるべきだ。 毎週訓練する必要はない。

 
Alexander Ivanov #:


パウンドドールでトレーニングしたことがあるし、問題ないよ。でも、あまり歴史がない。

でも、うれしいよ。

これはデモですか？(ストップ5-10ピップス）

 
Renat Akhtyamov #:

これはデモですか？

ええ。

 
Alexander Ivanov #:

はい

なるほど。

でも、4桁の100ピプスを食うような訓練って、できるんですか？

つまり、ピップスから逃れるために。
 
mytarmailS #:

戦略について

ー https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/

----------------------------------------

必要なのは、戦略が新しいデータで機能するかどうかを知るための、戦略の再トレーニングの指標だけであり、それ以外はすべて解決可能である...。

----------------------------------------

私はオーバートレーニングを検出するためにいくつかのアプローチを取る考えを持っています。私のはauto.arimaとプラド "PBO "に基づいています。私はオーバートレーニングを検出するためにいくつかのアプローチを取るアイデアを持っています。私のはauto.arima、プラド "PBO "に基づいていますが、多分何か他のもの、予測因子としてそれらを投げ、オーバートレーニングの確率を予測するためにAMOを教え、それをメトリックにする。

、ーあるいはー

非常に興味深い。オーバートレーニングはMOの2つ目の柱です。つ目の柱は、予測因子をゴミから取り除くこと、最も単純なことだ。しかし、3つ目の柱がある。ここではまったく何も考えていない。

1...326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283...3399
新しいコメント