そんなもんだろう...どうだ？
ったな
エンジンルームの皆さん、こんにちは！
強力なニューラルネットワークを作りました。
パウンドドールと通常飛行用に訓練しました。
エンジンルームにご挨拶！
私も強力なニューラルネットワークを作りました。
パウンドドールと通常飛行のために訓練しました。
取引履歴を見ることはできますか？
pounddollでトレーニングしていますが、問題ありません。でも履歴が少ないんです。
でもうれしいよ。
今、ニューラルネットワークに、取引しながら自己学習させてるんだ。
つまり、賢いロボットを手に入れるべきだ。 毎週訓練する必要はない。
パウンドドールでトレーニングしたことがあるし、問題ないよ。でも、あまり歴史がない。
でも、うれしいよ。
これはデモですか？(ストップ5-10ピップス）
ええ。
はい
なるほど。
でも、4桁の100ピプスを食うような訓練って、できるんですか？つまり、ピップスから逃れるために。
戦略について
ー https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/
----------------------------------------
必要なのは、戦略が新しいデータで機能するかどうかを知るための、戦略の再トレーニングの指標だけであり、それ以外はすべて解決可能である...。
----------------------------------------
私はオーバートレーニングを検出するためにいくつかのアプローチを取る考えを持っています。私のはauto.arimaとプラド "PBO "に基づいています。私はオーバートレーニングを検出するためにいくつかのアプローチを取るアイデアを持っています。私のはauto.arima、プラド "PBO "に基づいていますが、多分何か他のもの、予測因子としてそれらを投げ、オーバートレーニングの確率を予測するためにAMOを教え、それをメトリックにする。
、ーあるいはー
非常に興味深い。オーバートレーニングはMOの2つ目の柱です。つ目の柱は、予測因子をゴミから取り除くこと、最も単純なことだ。しかし、3つ目の柱がある。ここではまったく何も考えていない。