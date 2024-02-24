トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3274

Maxim Dmitrievsky #:

バランスシートがマイナスのヘッジファンドの例え

ところで、このコースではどのような行動をとるとマイナス残高になるのですか？

心配する必要はありません。

預けた証拠金以上の金額を引き出した場合です。）

証拠金はまだゼロではないので、取引は継続されます。;)))

 
Maxim Dmitrievsky #:

バランスシートがマイナスのヘッジファンドの例え

ネイラがどんな関数を見つけたのか、ここでようやく誰かが気づくだろうと思って書いた。

彼女はテスターの聖杯と呼ばれる関数、つまりショート・ストップ関数を見つけた！
Renat Akhtyamov #:

ったな。

心配する必要はない。

、) 入金額より "以上 "引き出した場合です。

そして、証拠金はまだゼロではないので、取引は継続されます。;)))

のー、、ー ロット内のー 時間と共にー スワップをー

 
Maxim Dmitrievsky #:

多くのポジションがロックされ、時間と共にスワップを食いつぶしていく。

前の結果と比べてみてください。


これは金融数学と呼ばれるものだ。

もしあなたの計算が正しければ、スワップはある種の邪魔（勘定外）になる。

Renat Akhtyamov #:

前回の結果と比較する

これでは面白くない。トピックについて書くか、少なくとも本質的なことを書くか、ブリーフを狙うかのどちらかだ

誰も読む気がない
 
Maxim Dmitrievsky #:

面白くない。、ー話題か、ー少なくともー少なくともー、ー少なくともー、ー少なくともー

私はそのテーマについて書いた。

テスター・グレイル......なぜその話をするんだ？

私は上で、ピップを稼ぐなと言った。

取引は1週間からにしましょう。

そうすれば、読んでいて面白いでしょう。

それに、あなた自身が私のマイナス残高のことを言ったから、答えたのよ。

それに、私じゃなくて、あなたが下着を買いに行くべきよ。

私は大丈夫だから。）

Renat Akhtyamov #:

ったな。

テスター・グレイル......なぜしゃしゃり出てくるんだ？

私は上で、ピップを作るなと言った。

取引は1週間からであるべきだ。

ー週間分と、、、、、、ーこのー年。

それに、あなたが私のマイナス残高のことをおっしゃったので、お答えしました。

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ

ったな。
 
Maxim Dmitrievsky #:
自分がいかにFXをしくじったか、回顧録を書いて売り出すんだ。

なぜかって？

自分のための趣味だよ。

それに、預金を1000倍にするという目標はまだ達成されていない。

Renat Akhtyamov #:

どうして？

趣味だよ、純粋に自分のためにね。

それに、預金1,000倍という目標はまだ達成していない。

なぜか、自分の趣味が一番エキサイティングだと思っている。

