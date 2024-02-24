トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3262 1...325532563257325832593260326132623263326432653266326732683269...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.09.26 20:10 #32611 mytarmailS #:この投稿#32440からの 馬鹿げた手口戦略 ストラテジーは最も見苦しいものである。重要なのは、平均残高の増分がゼロより大きいことだけである。 平均残高がゼロ以上の条件付きストラテジーを100個作る。 f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01)) s <- sapply(1:100,\(x) f()) 個々のストラテジーの利益はゼロ以下であり、ストラテジー自体もひどく見える。 par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2)) for(i in 1:16){ plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") abline(h=0,col=4,lty=2)} しかし、これらのストラテジーを組み合わせることで、安定した利益を生み出すことができる。 sc <- rowMeans(s) layout(1) plot(sc,t="l", main="все стратегии") ======================================== そうやって......すべてを少し見直して、質（1つの良いTS ）をあきらめることで、量に移行することができ、その結果、質に到達することができる。 ========================================= 唯一の問題は、期待値がゼロでない戦略をどう選択するかだ。 他のすべては解決可能である mytarmailS 2023.09.26 20:27 #32612 СанСаныч Фоменко #:水準は、それが終了した時点で水準となり、取引判断が下される将来には別の水準が存在する。しかし、実際はもっと悪い。トレーニング、テストの段階でTSをレベル上に構築することは、「先読み」のため、優れた結果をもたらす可能性があります。したがって、異なるALE OOSでの予測誤差は優れた結果を与えることができるが、トレーニングファイルの外側で一歩一歩追いかけ始め、予測子の計算を行うと、分類誤差は恣意的になる。 上記のいずれかに同意しない JRandomTrader 2023.09.26 20:45 #32613 mytarmailS #: ストキャスティクスやその他のカーブボールで成功したアルゴリズムを構築した人はいない。 これは非常に議論の余地がある。少なくとも私のロボットは反論している。しかし、そこには特異性があり、「ストキャスティクスとその他のカーブボール」にいくつかの付加がある。 mytarmailS#: しかし、これらの戦略は共に安定した利益を生み出します。 私もそう思います。 しかし、それは別のトピックにまとめた方がいいでしょう。私もそうだ。私はまだMOをやるほど成熟していないし、インセンティブもない。 mytarmailS 2023.09.26 21:21 #32614 JRandomTrader #:私もそう思う。 そして、それが機能しないはずがない。 Roman Kutemov 2023.09.27 07:51 #32615 mytarmailS #:戦略は最も見苦しくなりうる。重要なのは、平均残高の増分がゼロより大きいことだけ平均残高がゼロ以上の条件付きストラテジーを100個生成する個々のストラテジーの利益はゼロ以下であり、ストラテジー自体もひどいものである。しかし、これらのストラテジーを組み合わせることで、安定した利益を生み出すことができる。 ========================================そうなのだ...すべてを少し見直し、質（1つの良いTS ）をあきらめることで、量に移行することができ、その結果、質にたどり着くことができるのだ。=========================================唯一の問題は、期待値がゼロでない戦略をどのように選択するかである。他のすべては解決可能である では、なぜトレーディングシステムのリーグはあまりうまくいかないのでしょうか？https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404トレーディング・システムの話題は、そちらに移したほうがいいかもしれない！ Maxim Kuznetsov 2023.09.27 07:55 #32616 Roman Kutemov #: では、なぜトレーディングシステムリーグはあまりうまく機能していないのでしょうか？ https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404 多分、複数のシステムトレードのトピックの議論は、そこに移すべきでしょう！ ヒントのようなもの :-) Roman Kutemov 2023.09.27 07:58 #32617 Maxim Kuznetsov #: ヒントのようなものです :-) 何に？）彼は今のところ実験を凍結している。 JRandomTrader 2023.09.27 08:24 #32618 Roman Kutemov #: では、なぜ取引システムのリーグはあまりうまく機能しないのだろうか？ すべてのシステムは利益を上げなければならない。 Maxim Kuznetsov 2023.09.27 08:31 #32619 Roman Kutemov #: 何について？） 彼は今のところ実験を凍結している。 一般的に良いアイデア（市場表示や最適パラメータの「ドリフト」のような典型的なアルゴリズムのグループ成長/衰退）がオプティマイザーによって殺された。 そして、戦略の合計や戦略の選択は、プラスを与えることはありません。「タルタルの樽と蜂蜜の樽がある：それらをどのように組み合わせても、それらを選択しても、より良くはならない。 Roman Kutemov 2023.09.27 08:32 #32620 JRandomTrader #:すべてのシステムは利益を上げなければならない。 そういう問題ではないと思う。そうでなければ、それは明らかです。 1...325532563257325832593260326132623263326432653266326732683269...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ストラテジーは最も見苦しいものである。重要なのは、平均残高の増分がゼロより大きいことだけである。
平均残高がゼロ以上の条件付きストラテジーを100個作る。
個々のストラテジーの利益はゼロ以下であり、ストラテジー自体もひどく見える。
しかし、これらのストラテジーを組み合わせることで、安定した利益を生み出すことができる。
そうやって......すべてを少し見直して、質（1つの良いTS ）をあきらめることで、量に移行することができ、その結果、質に到達することができる。
唯一の問題は、期待値がゼロでない戦略をどう選択するかだ。
他のすべては解決可能である
水準は、それが終了した時点で水準となり、取引判断が下される将来には別の水準が存在する。
しかし、実際はもっと悪い。
トレーニング、テストの段階でTSをレベル上に構築することは、「先読み」のため、優れた結果をもたらす可能性があります。したがって、異なるALE OOSでの予測誤差は優れた結果を与えることができるが、トレーニングファイルの外側で一歩一歩追いかけ始め、予測子の計算を行うと、分類誤差は恣意的になる。
上記のいずれかに同意しない
ストキャスティクスやその他のカーブボールで成功したアルゴリズムを構築した人はいない。
これは非常に議論の余地がある。少なくとも私のロボットは反論している。しかし、そこには特異性があり、「ストキャスティクスとその他のカーブボール」にいくつかの付加がある。
しかし、これらの戦略は共に安定した利益を生み出します。
私もそう思います。
しかし、それは別のトピックにまとめた方がいいでしょう。私もそうだ。私はまだMOをやるほど成熟していないし、インセンティブもない。
私もそう思う。
では、なぜトレーディングシステムリーグはあまりうまく機能していないのでしょうか？
では、なぜ取引システムのリーグはあまりうまく機能しないのだろうか？
すべてのシステムは利益を上げなければならない。
一般的に良いアイデア（市場表示や最適パラメータの「ドリフト」のような典型的なアルゴリズムのグループ成長/衰退）がオプティマイザーによって殺された。
そして、戦略の合計や戦略の選択は、プラスを与えることはありません。「タルタルの樽と蜂蜜の樽がある：それらをどのように組み合わせても、それらを選択しても、より良くはならない。
