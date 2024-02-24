トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3255 1...324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.09.23 16:11 #32541 Maxim Dmitrievsky #:それでも、すべてのデータを見て、新しいデータでチェックするのに最適なものを選ぶ必要がある。#32456与えられた形質の行間の相関行列を作成し、最も相関の高い行を選択 する。 形質の相関行列（大）を作成し、最も相関のある行を選択するのですか？ パターンのようなものですか？ 削除済み 2023.09.23 16:32 #32542 mytarmailS #: 与えられた特徴量の行の間の相関行列が選択され、最も相関の高い行が選択 される。 特徴量の相関行列（大）が作られ、それに従って相関の高い行が選択される？これはパターンのようなもの ですか？ そのようなもの Maxim Kuznetsov 2023.09.23 16:39 #32543 (未)ところで、あるいはここでもまた、理論的な結果の一般的な自己美化がある :-)) ほとんどの場合、トレーニングやテストはBOのために実践的に行われていることを誰もが知っている。ーこのー Aleksei Kuznetsov 2023.09.23 16:44 #32544 Maxim Kuznetsov #:(未)ところで、そうでなければ、ここでもまた理論的結果の一般的な自己美化が行われていることになる :-)everyone knows that in most cases training and tests are conducted practically for BO, but you are trying to use them on Forex ? and the introductory business rules are initially mixed and confused.ニュアンスの違い BOは何ですか？あなたが頻繁に使用し、省略したもの - 他の人が使用しないと、あなたが何を意味するのか分からない。通常の著者は、最初にフルで書き、略語を示し、その後略語が続く。 mytarmailS 2023.09.23 16:45 #32545 Maxim Dmitrievsky #:みたいな どうしても、データをコル行列に変換する理由が見当たらない。 以下は、アルゴリズムが特徴を持つ通常の行と、特徴を持つコル行列でパターンを検索したときに表示されるものを比較したものです。 何の利点も見当たりません。 # признаки set.seed(1) x <- sample(1:5,1000,replace = T) X <- embed(x,5)[,5:1] # кореляционная матрица corX <- cor(t(X)) # снижение размерности для визуализации um_corX <- umap::umap(corX)$layout um_X <- umap::umap(X)$layout # кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2)) plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2) plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2) データを時系列に近いものに変えても結果は同じです。 mytarmailS 2023.09.23 16:52 #32546 Maxim Dmitrievsky #:みたいな だから、符号のある通常のデータセットからパターンを探すだけでいい。相関行列を使わなくても、結果は同じになる。 追伸：それにしても、なんでこんなことにこんなに時間をかけたんだろう...。YouTubeで見れたのに...。 削除済み 2023.09.23 17:19 #32547 mytarmailS #:だから、相関行列を使わずに、特徴のある通常のデータセットからパターンを探せばいい。追伸：それにしても、なんでこんなに時間をかけたんだろう？YouTubeで見れたのに...。 ああ、それだ。 mytarmailS 2023.09.23 17:38 #32548 Maxim Dmitrievsky #: ああ、誰もがそう思う。 同意する 削除済み 2023.09.23 17:43 #32549 mytarmailS #:同意する YouTubeを見よう )) Maxim Kuznetsov 2023.09.23 17:50 #32550 Forester #:BOが何だって？ サイト上では、バイナリーオプションの略称として定着している印象があります。曲線／勾配／微分だが、離散的なカウントダウンとその中の＋-のこと。入門的なビジネス・ルールのいくつかはオプションから来ている。また、そうでないものもあり、その結果、あちらでもこちらでも通用しないパセリとなる。 名指しへの返答：私はMOやどんな動きにも両手を挙げて賛成する。しかし、単に非常に長い間結果がない場合は、それを探す必要があります - 多分何かが最初に正しい方法でレイアウトされていません。機械学習を使って作られた」デモをトピックで見たことがない。方法論的な検索は、基礎に対する批判（質問／コメント）も意味する。 1...324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それでも、すべてのデータを見て、新しいデータでチェックするのに最適なものを選ぶ必要がある。#32456
形質の相関行列（大）を作成し、最も相関のある行を選択するのですか？ パターンのようなものですか？
与えられた特徴量の行の間の相関行列が選択され、最も相関の高い行が選択 される。
特徴量の相関行列（大）が作られ、それに従って相関の高い行が選択される？これはパターンのようなもの ですか？
(未)ところで、あるいはここでもまた、理論的な結果の一般的な自己美化がある :-))
ほとんどの場合、トレーニングやテストはBOのために実践的に行われていることを誰もが知っている。ーこのー
everyone knows that in most cases training and tests are conducted practically for BO, but you are trying to use them on Forex ? and the introductory business rules are initially mixed and confused.ニュアンスの違い
BOは何ですか？あなたが頻繁に使用し、省略したもの - 他の人が使用しないと、あなたが何を意味するのか分からない。通常の著者は、最初にフルで書き、略語を示し、その後略語が続く。
どうしても、データをコル行列に変換する理由が見当たらない。
以下は、アルゴリズムが特徴を持つ通常の行と、特徴を持つコル行列でパターンを検索したときに表示されるものを比較したものです。
何の利点も見当たりません。
データを時系列に近いものに変えても結果は同じです。
だから、符号のある通常のデータセットからパターンを探すだけでいい。相関行列を使わなくても、結果は同じになる。
追伸：それにしても、なんでこんなことにこんなに時間をかけたんだろう...。YouTubeで見れたのに...。
だから、相関行列を使わずに、特徴のある通常のデータセットからパターンを探せばいい。
同意する
BOが何だって？
サイト上では、バイナリーオプションの略称として定着している印象があります。曲線／勾配／微分だが、離散的なカウントダウンとその中の＋-のこと。入門的なビジネス・ルールのいくつかはオプションから来ている。また、そうでないものもあり、その結果、あちらでもこちらでも通用しないパセリとなる。
名指しへの返答：私はMOやどんな動きにも両手を挙げて賛成する。しかし、単に非常に長い間結果がない場合は、それを探す必要があります - 多分何かが最初に正しい方法でレイアウトされていません。機械学習を使って作られた」デモをトピックで見たことがない。方法論的な検索は、基礎に対する批判（質問／コメント）も意味する。