Maxim Dmitrievsky #:

それでも、すべてのデータを見て、新しいデータでチェックするのに最適なものを選ぶ必要がある。

与えられた形質の行間の相関行列を作成し、最も相関の高い行を選択 する。


形質の相関行列（大）を作成し、最も相関のある行を選択するのですか？ パターンのようなものですか？

mytarmailS #:
(未)ところで、あるいはここでもまた、理論的な結果の一般的な自己美化がある :-))

ほとんどの場合、トレーニングやテストはBOのために実践的に行われていることを誰もが知っている。ーこのー

 
Maxim Kuznetsov #:

(未)ところで、そうでなければ、ここでもまた理論的結果の一般的な自己美化が行われていることになる :-)

everyone knows that in most cases training and tests are conducted practically for BO, but you are trying to use them on Forex ? and the introductory business rules are initially mixed and confused.ニュアンスの違い

BOは何ですか？あなたが頻繁に使用し、省略したもの - 他の人が使用しないと、あなたが何を意味するのか分からない。通常の著者は、最初にフルで書き、略語を示し、その後略語が続く。

 
Maxim Dmitrievsky #:

どうしても、データをコル行列に変換する理由が見当たらない。


以下は、アルゴリズムが特徴を持つ通常の行と、特徴を持つコル行列でパターンを検索したときに表示されるものを比較したものです。

何の利点も見当たりません。

#  признаки
set.seed(1)
x <- sample(1:5,1000,replace = T)
X <- embed(x,5)[,5:1]

#  кореляционная матрица
corX <- cor(t(X))

#  снижение размерности для визуализации
um_corX <- umap::umap(corX)$layout
um_X <- umap::umap(X)$layout

#  кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек
db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster
db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2))
plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2)
plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2)


データを時系列に近いものに変えても結果は同じです。


 
Maxim Dmitrievsky #:

だから、符号のある通常のデータセットからパターンを探すだけでいい。相関行列を使わなくても、結果は同じになる。


追伸：それにしても、なんでこんなことにこんなに時間をかけたんだろう...。YouTubeで見れたのに...。

mytarmailS #:

だから、相関行列を使わずに、特徴のある通常のデータセットからパターンを探せばいい。


追伸：それにしても、なんでこんなに時間をかけたんだろう？YouTubeで見れたのに...。

Maxim Dmitrievsky #:
同意する

mytarmailS #:

同意する

Forester #:

BOが何だって？

サイト上では、バイナリーオプションの略称として定着している印象があります。曲線／勾配／微分だが、離散的なカウントダウンとその中の＋-のこと。入門的なビジネス・ルールのいくつかはオプションから来ている。また、そうでないものもあり、その結果、あちらでもこちらでも通用しないパセリとなる。

名指しへの返答：私はMOやどんな動きにも両手を挙げて賛成する。しかし、単に非常に長い間結果がない場合は、それを探す必要があります - 多分何かが最初に正しい方法でレイアウトされていません。機械学習を使って作られた」デモをトピックで見たことがない。方法論的な検索は、基礎に対する批判（質問／コメント）も意味する。

