Aleksey Vyazmikin #:

私は彼のために時間を無駄にし、彼は無礼だ。

くそったれ。

僕のために時間を浪費してくれなんて頼んでないよ。

多くの場合、隣接する行を削除することで配列を縮小することができる。少なくとも5倍はある。
 
Maxim Dmitrievsky #:
多くの場合、隣接する行を削除することで、配列を縮小することができる。少なくとも5倍はある。

それは属性に強く依存する。例えば、(MaxLastN - MinLastN)という属性は急激に変化する。

 

PD/SPレベルに関する私の仮説

市場にはさまざまな参加者がいるが、プロの参加者とそうでない参加者に分けることができる。

プロの参加者（証券取引所、マーケットメーカー）は、市場に関する情報を持っている人たちです。

非専門家 - 確率論的なモデルしか構築できない他のすべての人たち。


では、私の主観的理解におけるレベルとは何か？それは、ある一定の正しい一連の出来事である。


流動性の高い市場では、流動性は常に豊富であり、スタックには常にロボットがいて、あなたのアクションを待っている。

レカ・マイトレードがよく言っていたように、「とにかく市場に 入りなさい。


そこで、市場のトレーダーまたはトレーダーのグループが特定の価格で買いを入れ、それぞれカウンター・エージェントが同じ価格で売りを 入れたとします。

そして、一連の出来事が起こるはずである：

価格が下がり、トレーダーがポジションを埋めなかった場合。

それは何を意味するのか？それは、トレーダーが「座り過ぎ」モードのスイッチを入れたことを意味する。「様子見」モード。価格が戻ってきたらBUで決済 するような。

そうだろう？自分自身を思い出してください。私たちは誰でもやってしまったことがあるのです。


次はどうなる？次に何が起こるか？

価格が一段落する：

1) トレーダーが価格を下げて売る。

2) マーケットメーカーは、価格を上昇させないことでこの水準を守る。

こうして、この 特定の価格における すべての取引 参加者 （プロもそうでない 人も）は、あたかも一緒にいるかのように、一方向に行動する......。


つまりレベルは存在するのであって、先験的に存在することはありえない。


ここで、私のロボットの今日の取引を例に、レベルに関する私の理論を説明しよう。

ロボットの取引で価格がどのように跳ね返っているかに注目してほしい（売りは上に跳ね返り、買いは下に跳ね返る）。


仮説に対する建設的な批判に興味がある．


MOと何の関係があるのでしょうか？...実は、それは直接的なもので、市場に対するどのような理解がそのような兆候なのでしょうか...誰もストキャスティクスやその他のカーブボールで成功したアルゴリズムを構築したことはありません。

 
mytarmailS #:

ロボットの取引によって価格がどのように跳ね返されるかに注目してください（売りは上に跳ね返り、買いは下に跳ね返ります）。

仮説に対する建設的な批判に興味がある...。

SBで取引すれば、ロボット・トレードとは逆方向に価格が跳ね返る。

取引を逆にすれば、また同じ状況になる。仮説の本質は「自分の目」にある。

 
fxsaber #:

SBで取引すれば、ロボットによる取引とは逆方向に価格が跳ね返される。

取引を逆にすれば、また同じ状況になる。仮説の本質は「私の目」にある。

私の力を結集して、SBと価格でのレベル発展の統計を比較するテストを書かなければならないだろう。
 
Maxim Dmitrievsky #:

カーブボールが平均して、ゼロラインを前後に何度も横切るというのは、どのように推定できるだろうか？


もしかしたら、交差の和かもしれない！？）

あるいは、定常性検定を見てみよう
mytarmailS #:
もしかして、交差点の和！？）

または、定常性テストを見てみましょう

予想通り

 

この投稿 馬鹿げたMO戦略

リアルタイムでテストを続けています。

15の取引システムが同時に取引されている。

 
mytarmailS #:

ストキャスティクスや他のカーブで成功したアルゴリズムを構築した人はいない。

水準は、それが終わると水準となり、取引判断がなされる将来には、別の水準が存在することになる。

しかし、現実にはもっと悪い。

トレーニング、テストの段階でTSをレベル上に構築することは、「先読み」のために優れた結果をもたらす可能性があります。したがって、異なるALE OOSでの予測誤差は優れた結果を与えることができるが、トレーニングファイルの外側で一歩一歩追いかけ始め、予測子の計算を行うと、分類誤差は恣意的になる。

