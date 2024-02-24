トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3254

Maxim Dmitrievsky #:

SQLを読むのは効率的ですか？

人生で一度も

....

apache ArrowかDuckDBを使ってみてください。

それでもRAMが一番速い。

.....

問題そのものは、G...醜いを介して解決され、あなたの問題は、必要のないcor.行列です。

Forester #:

alglibには二重相関計算関数がある。変数をすべてchar/ucharに変えればすべてうまくいくと思う。 他にも使い古された関数が何十個もあるので、それも作り直すべきだ。そしてCMatrixDoubleから動的配列か何かに切り替えるべきだ。

Pearson product-moment correlation matrix                        |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     X   -   array[N,M], sample matrix:                           |
//|             * J-th column corresponds to J-th variable           |
//|             * I-th row corresponds to I-th observation           |
//|     N   -   N>=0, number of observations:                        |
//|             * if given, only leading N rows of X are used        |
//|             * if not given, automatically determined from input  |
//|               size                                               |
//|     M   -   M>0, number of variables:                            |
//|             * if given, only leading M columns of X are used     |
//|             * if not given, automatically determined from input  |
//|               size                                               |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     C   -   array[M,M], correlation matrix (zero if N=0 or N=1)  |
//+------------------------------------------------------------------+
static bool CBaseStat::PearsonCorrM(const CMatrixDouble &cx,const int n,
                                    const int m,CMatrixDouble &c)


そして、もし自作のプログラムがあるのなら、もしそれを行う既製のパッケージがないのなら、量子化も行わなければならないだろう。

ナンパイで計算すると速いのに、パンダで計算すると長いし、メモリも食う。後で再確認します。

 
Maxim Dmitrievsky #:

パターンなし、パターンは相関行列で検索される。

何か理解できないことがあるのかもしれない。

mytarmailS #:

私が理解していないことがあるのかもしれない。

パターン＝互いに高い相関関係を持つサンプルの集合全体。

データセット全体には、このようなパターンがいくつも存在しうる。

行列がなければ、何も見つからないか、断片的な部分を選ぶことになる。

だから、それぞれの行を取り出し、他のすべての行との相関を計算しなければならない。
 
Maxim Dmitrievsky #:

パターン＝互いに高い相関を持つサンプルの集合全体

データセット全体には、このような集合が多数存在する可能性がある

行列がないと何も見つからないか、断片的な部分を選ぶことになる。

だから、それぞれの行を取り出し、他のすべての行との相関を計算しなければならない。
15-16シーズンも似たようなことをした。現在の状況、たとえば直近の20～50バーを取り出し、最も類似した20の例を履歴から探しました。そして、その20の例から平均的な未来を描きました。ほとんどの場合、直線で+-5ポイントだった。当時、5ptの利益は私には少し小さく、ノイズの端にあるように思えた。結局、私はMOに切り替えました。
一般的には、クラスタリングに似ている。
ここでは、例の類似性が最大化される。
.


木における分類/回帰は、これらの例の将来の類似性を最大化する。それは過去の類似性を悪くする。

Forester #:

昔、同じようなことをしたことがある。

 
Maxim Dmitrievsky #:

パターン = 相互に高い相関を持つサンプルの全セット

データセット全体には、このようなパターンが多数存在する可能性があり、履歴のマッチ数はそれぞれ異なる

行列がなければ、何も見つからないか、断片的な部分を選ぶことになる。

だから、それぞれの行を取り出し、他のすべての行との相関を計算しなければならない。

我々は3次元のデータを持っている。

行は観察で、列は形質です。

最初の行は最新のデータです。

X
      [,1] [,2] [,3]
 [1,]    1    4    1   посл. строка
 [2,]    4    1    2
 [3,]    1    2    5
 [4,]    2    5    3
 [5,]    5    3    2
 [6,]    3    2    3
 [7,]    2    3    3
 [8,]    3    3    1
 [9,]    3    1    5
[10,]    1    5    5
[11,]    5    5    2
[12,]    5    2    2
[13,]    2    2    1
[14,]    2    1    5
[15,]    1    5    5
[16,]    5    5    1
[17,]    5    1    1
[18,]    1    1    5
[19,]    1    5    5
[20,]    5    5    2
[21,]    5    2    2
[22,]    2    2    1
[23,]    2    1    4
[24,]    1    4    1
[25,]    4    1    4
[26,]    1    4    3
[27,]    4    3    2
[28,]    3    2    2

最後の行と他の行の相関を計算することができる。

             cor
 [1,] 1 4 1  1.0000000
 [2,] 4 1 2 -0.7559289
 [3,] 1 2 5 -0.2773501
 [4,] 2 5 3  0.9449112
 [5,] 5 3 2 -0.1889822
 [6,] 3 2 3 -1.0000000
 [7,] 2 3 3  0.5000000
 [8,] 3 3 1  0.5000000
 [9,] 3 1 5 -0.8660254
[10,] 1 5 5  0.5000000
[11,] 5 5 2  0.5000000
[12,] 5 2 2 -0.5000000
[13,] 2 2 1  0.5000000
[14,] 2 1 5 -0.6933752
[15,] 1 5 5  0.5000000
[16,] 5 5 1  0.5000000
[17,] 5 1 1 -0.5000000
[18,] 1 1 5 -0.5000000
[19,] 1 5 5  0.5000000
[20,] 5 5 2  0.5000000
[21,] 5 2 2 -0.5000000
[22,] 2 2 1  0.5000000
[23,] 2 1 4 -0.7559289
[24,] 1 4 1  1.0000000
[25,] 4 1 4 -1.0000000
[26,] 1 4 3  0.7559289
[27,] 4 3 2  0.0000000
[28,] 3 2 2 -0.5000000

そして、最後/現在の行と履歴の間の「類似性パターン」を得ることができる。

クラスタリングをしてこのようなものを得ることもできる。

                cor    cluster
 [1,] 1 4 1  1.0000000      10
 [2,] 4 1 2 -0.7559289       6
 [3,] 1 2 5 -0.2773501       5
 [4,] 2 5 3  0.9449112      10
 [5,] 5 3 2 -0.1889822       7
 [6,] 3 2 3 -1.0000000       3
 [7,] 2 3 3  0.5000000       1
 [8,] 3 3 1  0.5000000       4
 [9,] 3 1 5 -0.8660254       5
[10,] 1 5 5  0.5000000       1
[11,] 5 5 2  0.5000000       2
[12,] 5 2 2 -0.5000000       9
[13,] 2 2 1  0.5000000       4
[14,] 2 1 5 -0.6933752       5
[15,] 1 5 5  0.5000000       1
[16,] 5 5 1  0.5000000       4
[17,] 5 1 1 -0.5000000       9
[18,] 1 1 5 -0.5000000       5
[19,] 1 5 5  0.5000000       1
[20,] 5 5 2  0.5000000       2
[21,] 5 2 2 -0.5000000       9
[22,] 2 2 1  0.5000000       4
[23,] 2 1 4 -0.7559289       5
[24,] 1 4 1  1.0000000      10
[25,] 4 1 4 -1.0000000       8
[26,] 1 4 3  0.7559289       1
[27,] 4 3 2  0.0000000       7
[28,] 3 2 2 -0.5000000       9


しかし、現在/最後の行に関する状態だけが必要なのに、なぜ相関行列 全体を 数える必要があるのか、私には理解できない。

            [,1]        [,2]        [,3]        [,4]       [,5]       [,6]       [,7]
 [1,]  1.0000000 -0.75592895 -0.27735010  0.94491118 -0.1889822 -1.0000000  0.5000000
 [2,] -0.7559289  1.00000000 -0.41931393 -0.92857143  0.7857143  0.7559289 -0.9449112
 [3,] -0.2773501 -0.41931393  1.00000000  0.05241424 -0.8910421  0.2773501  0.6933752
 [4,]  0.9449112 -0.92857143  0.05241424  1.00000000 -0.5000000 -0.9449112  0.7559289
 [5,] -0.1889822  0.78571429 -0.89104211 -0.50000000  1.0000000  0.1889822 -0.9449112
 [6,] -1.0000000  0.75592895  0.27735010 -0.94491118  0.1889822  1.0000000 -0.5000000
 [7,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
 [8,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
 [9,] -0.8660254  0.32732684  0.72057669 -0.65465367 -0.3273268  0.8660254  0.0000000
[10,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[11,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[12,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[13,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[14,] -0.6933752  0.05241424  0.88461538 -0.41931393 -0.5765567  0.6933752  0.2773501
[15,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[16,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[17,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[18,] -0.5000000 -0.18898224  0.97072534 -0.18898224 -0.7559289  0.5000000  0.5000000
[19,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[20,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[21,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[22,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[23,] -0.7559289  0.14285714  0.83862787 -0.50000000 -0.5000000  0.7559289  0.1889822
[24,]  1.0000000 -0.75592895 -0.27735010  0.94491118 -0.1889822 -1.0000000  0.5000000
[25,] -1.0000000  0.75592895  0.27735010 -0.94491118  0.1889822  1.0000000 -0.5000000
[26,]  0.7559289 -1.00000000  0.41931393  0.92857143 -0.7857143 -0.7559289  0.9449112
[27,]  0.0000000  0.65465367 -0.96076892 -0.32732684  0.9819805  0.0000000 -0.8660254
[28,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
            [,8]       [,9]      [,10]      [,11]      [,12]      [,13]       [,14]
 [1,]  0.5000000 -0.8660254  0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.69337525
 [2,]  0.1889822  0.3273268 -0.9449112  0.1889822  0.9449112  0.1889822  0.05241424
 [3,] -0.9707253  0.7205767  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752 -0.9707253  0.88461538
 [4,]  0.1889822 -0.6546537  0.7559289  0.1889822 -0.7559289  0.1889822 -0.41931393
 [5,]  0.7559289 -0.3273268 -0.9449112  0.7559289  0.9449112  0.7559289 -0.57655666
 [6,] -0.5000000  0.8660254 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.69337525
 [7,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
 [8,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
 [9,] -0.8660254  1.0000000  0.0000000 -0.8660254  0.0000000 -0.8660254  0.96076892
[10,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[11,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[12,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[13,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[14,] -0.9707253  0.9607689  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501 -0.9707253  1.00000000
[15,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[16,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[17,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[18,] -1.0000000  0.8660254  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.97072534
[19,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[20,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[21,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[22,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[23,] -0.9449112  0.9819805  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.99587059
[24,]  0.5000000 -0.8660254  0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.69337525
[25,] -0.5000000  0.8660254 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.69337525
[26,] -0.1889822 -0.3273268  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 -0.05241424
[27,]  0.8660254 -0.5000000 -0.8660254  0.8660254  0.8660254  0.8660254 -0.72057669
[28,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
           [,15]      [,16]      [,17]      [,18]      [,19]      [,20]      [,21]
 [1,]  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000
 [2,] -0.9449112  0.1889822  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.1889822  0.9449112
 [3,]  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752  0.9707253  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752
 [4,]  0.7559289  0.1889822 -0.7559289 -0.1889822  0.7559289  0.1889822 -0.7559289
 [5,] -0.9449112  0.7559289  0.9449112 -0.7559289 -0.9449112  0.7559289  0.9449112
 [6,] -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000
 [7,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
 [8,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
 [9,]  0.0000000 -0.8660254  0.0000000  0.8660254  0.0000000 -0.8660254  0.0000000
[10,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[11,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[12,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[13,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[14,]  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501  0.9707253  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501
[15,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[16,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[17,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[18,]  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000
[19,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[20,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[21,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[22,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[23,]  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822  0.9449112  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822
[24,]  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000
[25,] -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000
[26,]  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.1889822  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112
[27,] -0.8660254  0.8660254  0.8660254 -0.8660254 -0.8660254  0.8660254  0.8660254
[28,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
           [,22]      [,23]      [,24]      [,25]       [,26]      [,27]      [,28]
 [1,]  0.5000000 -0.7559289  1.0000000 -1.0000000  0.75592895  0.0000000 -0.5000000
 [2,]  0.1889822  0.1428571 -0.7559289  0.7559289 -1.00000000  0.6546537  0.9449112
 [3,] -0.9707253  0.8386279 -0.2773501  0.2773501  0.41931393 -0.9607689 -0.6933752
 [4,]  0.1889822 -0.5000000  0.9449112 -0.9449112  0.92857143 -0.3273268 -0.7559289
 [5,]  0.7559289 -0.5000000 -0.1889822  0.1889822 -0.78571429  0.9819805  0.9449112
 [6,] -0.5000000  0.7559289 -1.0000000  1.0000000 -0.75592895  0.0000000  0.5000000
 [7,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
 [8,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
 [9,] -0.8660254  0.9819805 -0.8660254  0.8660254 -0.32732684 -0.5000000  0.0000000
[10,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[11,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[12,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[13,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[14,] -0.9707253  0.9958706 -0.6933752  0.6933752 -0.05241424 -0.7205767 -0.2773501
[15,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[16,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[17,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[18,] -1.0000000  0.9449112 -0.5000000  0.5000000  0.18898224 -0.8660254 -0.5000000
[19,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[20,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[21,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[22,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[23,] -0.9449112  1.0000000 -0.7559289  0.7559289 -0.14285714 -0.6546537 -0.1889822
[24,]  0.5000000 -0.7559289  1.0000000 -1.0000000  0.75592895  0.0000000 -0.5000000
[25,] -0.5000000  0.7559289 -1.0000000  1.0000000 -0.75592895  0.0000000  0.5000000
[26,] -0.1889822 -0.1428571  0.7559289 -0.7559289  1.00000000 -0.6546537 -0.9449112
[27,]  0.8660254 -0.6546537  0.0000000  0.0000000 -0.65465367  1.0000000  0.8660254
[28,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000

ここで何を深く考えているのだろうか？

すべてのパターンを一度に見つけるということなのだろうか？ すべてのパターンが必要なのだろうか？ それとも、現在の状況と最後の観測に対応するものが必要なのだろうか？

mytarmailS #:

三次元データはあるのか？

行は観察であり、列は特徴である。

最初の行は最新のデータのようだ。

最後の行から他の各行への相関を計算できる。

そして、最後の行／現在の行と履歴との間に、このような「類似性パターン」が得られる。

クラスタリングをして、このようなものを得ることもできる。


しかし、現在/最後の行に関する状態だけが必要なのに、なぜ相関行列 全体を 計算する必要があるのか理解できない。

ここでの思考の深さは何なのだろうか？

すべてのパターンを一度に見つけるから、すべてのパターンが必要なのか、それとも現状と最後の観測に対応するものが必要なのか。

現状はなく、ただの履歴検索だ。

そして、パターンをメトリクスでソートし、最適なものをボットに縫い付ける。

 
Maxim Dmitrievsky #:

履歴を検索するだけだ。

一度に1つのパターンを検索すれば、RAMの使用料はほとんどかかりません。ある瞬間には1つのパターンにしか入れないのに、なぜ全履歴の全パターンを見たいのでしょうか？


それとも、私が何かを理解していないのでしょうか？

mytarmailS #:

一度に1つのパターンを検索することができ、RAMはほとんど無料だ。ある瞬間には1つのパターンにしか入れないのに、なぜ全履歴のすべてのパターンを見たいのだろう？


それとも、私が何かを理解していないのでしょうか？

まだ、それらをすべて調べて、新しいデータでチェックするのに最適なものを選択する必要があります。

