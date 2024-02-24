トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3330

エンターテイメントとして。過去20年間の主要ペアの日足相場を取り、日付ごとに並べ、ドルに対して一方向に変換した（例えば、EUR/USDはUSD/EURになるなど）。

アイデアは、日足チャート上のいくつかのパターンを、小さな時間範囲（仮に1-3日とする）で捉え、それを使って、より小さなTFで、対応するクロスの取引方向を決定しようとするものであった。例えば、目視やMO手法で、現在の近辺でEURがUSDに対して上昇しており、逆にAUDが下落していることに気づいたとします。そこで、EUR/AUDを買うエントリー・ポイントを探すボットを起動する。

しかし、残念ながら、またもや完全なランダム性である。写真は説明のためのチャートの一部です。


 
Maxim Dmitrievsky #:

明るい未来とスーパーUFO技術の約束が、いかにみんながバカかという日常のYouTubeのおしゃべりに取って代わられた後、失望が訪れた)最初は面白かった。

重力相互作用の理論モデルについて - 確認することも否定することも不可能だ。直感的には、もしこの相互作用が基本的なものであれば、すべての惑星系は時に結晶格子や分子を形成するはずである。マクロボディでは起こらないが、これらの系はラザフォードの原子と同じ惑星構造（彼の理論によれば）を持っている。

しかし、ミクロコスモスは理論家であり、マクロコスモスはその理論家に基づいたマットスタットである。古き良き物理学のように、「黙って計算しろ」と現在の物理学者が言うように、直感的に理解することはできない。自然は人間にカント的なアプリオリな確率認識メカニズムを組み込んでいないので、直感はまったく働かない。

なぜなら、その活動分野は純粋であり（量子力学を直感的に理解させることは不可能である）、大衆は現実の直感的なイメージを必要としているからである。

 
Aleksey Nikolayev #:

O: 空間は曲がっている！ K: そして彼はそこで何を曲げているのか？

 
Ivan Butko #:



A:空間は湾曲している
K: 何を曲げているんだ？
A: 馬鹿はお前だ！!

どうやらミンコフスキー空間の曲率テンソルが変化しているようだ。

なぜそこで何かが曲がるのかは、患者自身の問題だ。

 
Aleksey Nikolayev #:
ミンコフスキー空間

なるほど。対戦相手はみんな4次元のほうに移動してしまった。ここでは何もすることがないからだ。

 
Aleksey Nikolayev #:

それでも、小宇宙は理論家であり、大宇宙はこの理論家に基づいた数学者である。それを直感的に理解することは不可能である。古き良き物理学のように、「黙って計算しろ」と現在の物理学者は言う。自然は人間にカント的なアプリオリな確率認識メカニズムを組み込んでいないので、直観はまったく働かない。

というのも、その活動分野は純粋であり（量子力学を直感的に 理解させることは不可能である）、大衆は現実の直感的なイメージを必要として いるからである。

数千年の間、大衆は、そして当時の非常に教養のある人々でさえも、3頭の象と3頭の鯨を信じていた。

この数千年の間に、私たちを取り巻く世界を解釈するための多種多様な哲学体系が蓄積されてきた。

誰もが気づいているわけではないが、現実には、すべては特定の哲学体系を信じることに帰結する。弁明者は気づいていないかもしれないが、信念は常に存在する。

哲学的理論も含め、どのような理論であれ、それが周囲の世界を十分にカバーするものであれば、その上に構築された理論の内部では証明されず、信仰の対象となる公理や仮説といった規定が必ず存在する。厳密にはゲーデルに従う。そして、利便性の問題、周囲の現実の解釈の「自然さ」の問題がある。

弁証法的唯物論や史的唯物論を例にとれば、それらの限界、たとえば道徳的態度の不在を理解することで、周囲の現実をきわめて適切に解釈することができる。

また、カントのように、自分の頭の中にすべてがあるような場合には、この哲学体系の枠内では、この頭の上の打撃は理解できない。

 
СанСаныч Фоменко #:

信仰は水たまりに浸かった時点で終わる。厳しい現実世界が始まる。そこには空想も神話も思い込みもない。退屈な論理の世界では、概念を代用することさえできない。宇宙船も、デス・スターも、モグラの穴も、賢明なものを作ることはできない。

貧しい人々は、自分が安住しているミンコフスキー空間から引きずり出され、この曲げられない世界を見ることができない。曲げられない世界に合わせて曲げるのではなく、曲げられるようにするのだ。

------

モデルが現実の世界を描写しないとき、それは現実の世界では役に立たない。

自分自身を研究したり、あらゆる種類のトポロジーを研究したり、無次元の点を研究したり、曲線＝直線、2＊2＝5などを研究したりすることができる。

主なことは、空想のベクトルを設定し、それに数学を当てはめることである。

しかし、現実世界（物理的）に当てはまらないものは、物理的に役に立たない。

思考タスクに関係するものであれば、それは思考タスクのままである。

しかし問題なのは、ホーキニアンの中には物理学に特化した研究をする人もいるということだ。何らかの理由で。空間の定義がないのに、空間の曲率に幻想を抱く-これがカトシキクの主張である。

。そしてこれが、カトシキクに反対するすべての（！）人たち、科学者であれ教授であれ、カトシキクの講演会に誰が出席していたか忘れたが、カトシキクが飛び込む水たまりなのである。

ヴォーン、スヴァチェフ、私の記憶に間違いがなければ、突然、カトシキクに罵詈雑言を浴びせかけ、率直に言って、ほとんどマットを敷いて......。その通り！ヒステリックに！ヒステリックに!彼は論文や主張などに精通してさえいなかった。


UPD

カトシクに対する唯一の不満は、なぜ彼がこれまで何も作ってこなかったのかということだ。ガレージでも構わない。エンジニアを集めたストリーマで、走る。でも、ダメだ。

それに異論はない。

 
Ivan Butko #:

なるほど。対戦相手は全員、四次元のほうに移動した。ここでは何もすることがないからだ。

物理学の数学モデルには、デカルト／ニュートンによって創造された当初から、常に4つの次元があった。ある次元が人間の直感の中で他の次元と大きく異なっていることは、別の問題なのだ。

論理の何が問題なのか？基本的にはアリストテレスと同じで、モデルは帰納法によって構築され、そこからの結論は演繹法によって構築される。モデルが機能し、（例えば、患者のスマートフォンの衛星ナビゲーションという形で）結果を与える限り、それは使用される。新しい要求に対して機能しない場合、機能するように改良される。

 
СанСаныч Фоменко #:

歴史的唯物論はとっくに腐っている。ここ40年の考古学は、それが文明の出現の本当の歴史を説明できないことを示している。

カントは、すべてが頭の中にあるとは言っていない。これはむしろ、カントが論争していたイギリスの経験主義者たちのことである。ー大雑把にーこれはー。

 
Aleksey Nikolayev #:

歴史的唯物論はとっくに腐っている。 ここ40年の考古学は、文明の出現に関する本当の物語を説明できないことを示している。

カントは、すべてが頭の中にあるとは言っていない。これはむしろ、カントが議論していたイギリスの経験主義者について言っているのだ。大雑把に言えば、カントは現実をそれとして認識することは不可能であり、あらかじめ作り込まれたアプリオリなイメージによってのみ認識できるという事実を語っているのである。

考古学は史的唯物論に反論できない。

考古学は破片を扱う。

史的唯物論は、生産力や労働生産性の発展、社会意識の二次的性質など、人類が発展した理由についてのものである。私たちにとって、歴史における個人の役割に関する史的唯物論の規定は非常に興味深く、効果的である。

