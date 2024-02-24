トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3155 1...314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162...3399 新しいコメント 削除済み 2023.07.25 15:20 #31541 Forester #: ったな。グラフには生じて生まれたな。 重要なのは、あなたがシステムにどのような影響を与えるかです。そこで、価格の変化（あなたの影響）が売上に与える影響が考慮される。 私はモデルを訓練することによって取引の方向に影響を与えた。のーナーはー、ーナーはー、ーナーがー、ーによってー、ー 削除済み 2023.07.25 15:47 #31542 では、結論は？それは次のようなものである。 非科学的な二重／偏ったML＃の 話 を提供している。これは私のアプローチをほぼ完全にコピーしたものだが、私の観点から重要な追加部分はない。 そして、その方がうまくいく。 ビンゴ！ 僕はコズルの頂点に立ったんだ。これ以上嬉しいことはない。 そして、ちょうどこの写真で喜びを表現している：これで少なくとも、自分のアプローチを何と呼べばいいかわかったよ :)このような素敵な瞬間のために、私は彼に報酬を支払わなければならないだろう。 mytarmailS 2023.07.25 16:01 #31543 意味がない 削除済み 2023.07.25 16:01 #31544 mytarmailS #: 何の意味もない。 でもとても興味深い) mytarmailS 2023.07.25 16:04 #31545 Maxim Dmitrievsky #:しかし、非常に興味深い ) 理解するのと同じくらい興味深い)) Evgeni Gavrilovi 2023.07.25 16:08 #31546 Maxim Dmitrievsky #: では、結論は？それは次のようなものである。 非科学的な二重／偏ったML＃の 話 他の通貨ペア、少なくとも10通貨ペアでテストしてください。すべての通貨ペアでうまくいったら、おめでとうございます。 削除済み 2023.07.25 16:09 #31547 mytarmailS #:理解するのと同じくらい興味がある)) ったな。 削除済み 2023.07.25 16:13 #31548 Evgeni Gavrilovi #:他の通貨ペア、少なくとも10通貨ペアで確認してください。すべての通貨ペアで機能すれば、おめでとうございます。 自分で確認することができます。私はkozulのテーマを少し開発しましたので、飽きることはありません。 Ivan Butko 2023.07.25 16:22 #31549 Maxim Dmitrievsky #:飽きないように、ちょっとコズルのテーマを展開したから、自分でチェックしてみてね。 マキシム、あなたは私に論文を与えることができますか？ MOは引用で動作しますか？ 削除済み 2023.07.25 16:29 #31550 Ivan Butko #:マキシム、 MOは引用で機能するのか？ それはツールであって、MLのカテゴリーという別のレベルの思考が必要だからです。MLからMLへ移行する必要性に気づいたのは最近のことだ。そして、複雑なシステムにおける結果の安定性が求められるところでは、様々な新しい方向性が生まれ始めている。成功するかどうかはわからないが。 1...314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
重要なのは、あなたがシステムにどのような影響を与えるかです。そこで、価格の変化（あなたの影響）が売上に与える影響が考慮される。私はモデルを訓練することによって取引の方向に影響を与えた。
を提供している。これは私のアプローチをほぼ完全にコピーしたものだが、私の観点から重要な追加部分はない。
そして、その方がうまくいく。
ビンゴ！ 僕はコズルの頂点に立ったんだ。これ以上嬉しいことはない。
そして、ちょうどこの写真で喜びを表現している：
これで少なくとも、自分のアプローチを何と呼べばいいかわかったよ :)
このような素敵な瞬間のために、私は彼に報酬を支払わなければならないだろう。
何の意味もない。
でもとても興味深い)
理解するのと同じくらい興味深い))
では、結論は？それは次のようなものである。
他の通貨ペア、少なくとも10通貨ペアでテストしてください。すべての通貨ペアでうまくいったら、おめでとうございます。
他の通貨ペア、少なくとも10通貨ペアで確認してください。すべての通貨ペアで機能すれば、おめでとうございます。
自分で確認することができます。私はkozulのテーマを少し開発しましたので、飽きることはありません。
飽きないように、ちょっとコズルのテーマを展開したから、自分でチェックしてみてね。
マキシム、あなたは私に論文を与えることができますか？
MOは引用で動作しますか？
マキシム、
MOは引用で機能するのか？