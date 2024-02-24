トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3150

Maxim Dmitrievsky #:
考えてみれば、

この5本のローソクを投げるなら、そうだろう。

そして、もしあなたがそれを考えて、価格に影響を与える可能性のあるものすべてをカバーしようとするなら、何十億ものサインがあることに気づくでしょう。そして、何十億の何十億倍もの不変性を考慮に入れなければなりません。

だから、私はこれを書いたのです。

mytarmailS#

このようなことがForestやBoostでできると思っているのであれば、私はあなたをがっかりさせるでしょう。

だから、すべての既製のモデルは問題外です。

 
mytarmailS #:

マックスの意見に概ね賛成。価格の範囲内でルールや条件を生成するのは、比較、ロジック、カレンダーの縛りに限られる。だから、一般的なことは間違いなくある))))

 
mytarmailS #:

ナンセンスだ。

数学のポイントは、私たちを取り巻く世界の多様性を、その多様性を計算する最小限の数式に置き換えることだ。

ニュートンは、地球に落下するあらゆる物体の地球重力の公式を導き出した。

私は、80％以上のケースで正しく未来を予測する非定常コチールの導出からRFの木を得た。このようなツリーは、ウィンドウを15,000小節に移動しても（私はそれ以上を試していない）、分類エラーは変わりません。You can take a risk and use a minimum of 70 trees: the error is a few per cent larger. That's all your billions of billions of billions.

 
СанСаныч Фоменко #:

非定常商の導出によるRFツリーは、80％以上の確率で将来を正しく予測している。



そして、私は時給100万円で、50cmの腕を持っている。

しかし、私は誰にも何かを見せたり証明したりするつもりはない。ここにいる他のおしゃべりな人たちと同じように......。

mytarmailS #:

そろそろ量子コンピューティングのノルマをお願いしたい。

 
Maxim Dmitrievsky #:

そろそろ量子コンピュータのノルマをお願いします）行列演算はすぐに解けるようです。

私は連想ルールのアルゴリズムを通してルールを探している。

テラバイトのRAMとCPUが必要だ。

 
次元を100分の1にする必要があった。


それが何かを見つけ始めた時だった...。


これが私の言語におけるパターンやルールのようなものだ...

たった一つのルールだ、諸君。

このようなことがForestやBoostでできると思っているのなら、がっかりさせてやろう。彼らはまだ100億の特徴をテーブルモデルに投入することを学んでいないのだから...。

たった一つのクソルール。

この種のことにはスーパーコンピューターが必要だ。

複数のトレーニングが必要な場合は？例えば、いくつかのメタパラメーターを最適化するためだ。その場合は、スーパーコンピューターのスーパーネットワークが必要になる)

 
Aleksey Nikolayev #:

複数のトレーニングが必要な場合は？例えば、いくつかのメタパラメーターを最適化するために。その場合は、スーパーコンピューターのスーパーネットワークが必要になるだろう）。

第二に、前と同じことをしても、違う結果を期待することはできる。
 
mytarmailS #:
まず第一に、これは学習ではなくルール探しである。
ルールが見つかったとして、もう一度同じデータから同じルールを探すことに何の意味があるのだろうか？

第二に、前と同じことをしても、違う結果を期待することはできる。

結果に影響を与えるメタパラメーターが常に存在する。例えば、ヒストリーウィンドウの大きさとか、その他もろもろ。メタパラメーターで一番やってはいけないことは、その存在を無視して、ただ天井からその値を取ることだ。

fxsaberが、TSアルゴリズム内の定数を最適化パラメータとして扱うと便利なことがあると言っていたのを覚えています。

 
Aleksey Nikolayev #:

結果に影響を与えるメタパラメーターは常に存在する。例えばヒストリーウィンドウの大きさとか、その他もろもろ。メタパラメーターで一番やってはいけないことは、その存在を無視して、ただ天井からその値を取ることだ。

fxsaberが、TSアルゴリズム内の定数を最適化パラメータとして扱うと便利なことがあると言っていたのを覚えています。

履歴ウィンドウの大きさは、表形式のデータを扱う古典的なMOにとっては大きな制限でしかない。

AC(asoc.ルール)は、そのような病気に悩まされることはなく、 非構造化データを 完璧に消化し、さらに、各観測は任意の大きさにすることができる

そして、まさに「視野の窓」（履歴の窓）は演繹的な力によってのみ制限される。


だから、履歴の窓の大き さに関するあなたの例は、ACに賛成し、MOに反対しているに過ぎない。



もう一つ質問ですが、あなたはACの話題にはどの程度関心があるのですか？


==========================================================================

5つのオブザベーションを持つデータの小さなモックアップ（モデル）を作ってみよう。

[[1]]
 [1] "A"    "B"    "."    "."    "."    "."    "C"    "."    "."    "."    "."    "."    "SELL"

[[2]]
 [1] "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "A"    "."    "."    "B"    "."    "."    "."    "C"    "."    "."   
[21] "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "SELL"

[[3]]
 [1] "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "A"    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."   
[21] "B"    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."   
[41] "."    "SELL"

[[4]]
 [1] "."    "."    "."    "."    "A"    "."    "."    "."    "B"    "."    "."    "."    "."    "."    "C"    "SELL"

[[5]]
 [1] "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."   
[21] "."    "."    "."    "."    "A"    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "."    "B"    "."    "."    "."   
[41] "C"    "."    "."    "."    "."    "SELL"

オブザベーション - 1つのオブザベーションをm5の引用の1日とします。

. " をオブザベーションのノイズ（我々が興味のないいくつかのイベント）とします。

A" " B ""C" --->"SELL" これは "SELL "ターゲットをもたらした一連のイベントです。


あなたがフィードするのは、MOの最後の5本のローソク足とターゲットだけです。

このように：

このように、データがきちんと表形式になるようにします。

AMOはどのように例からパターンを見つけるのでしょうか？



スピーカーはすべての観測を入力として受け取り、観測は（例のように）異なるサイズであることができます。

ルールを選択することによってノイズを捨て、ルール ="A" "B" "C "が "CELL"につながるという形でパターンを与える。

それは構造化されていないゴミをパターンに変える。

