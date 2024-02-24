トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1553 1...154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560...3399 新しいコメント 削除済み 2019.10.18 17:20 #15521 アレクセイ・ヴャジミキン フィックスについて - 増分を選択するのに、ただランダムにするのではなく、さまざまな線形式を試したほうがいいのではありませんか？1から10までのオフセットを持つ3つのリターンと、10から50までのオフセットを持つ30つのリターンを用意すべきかもしれません。 ランダムではなく、平均をnポイントずらすだけです。 マーケットはランダムウォークですが、どのようなモデルを使えばよいのでしょうか？ ランダムなものでよいのです。） Mihail Marchukajtes 2019.10.18 20:33 #15522 マキシム 素晴らしいアプローチですね。返事を録音したいのですがストリームの編成方法を教えてください。1本のビデオになりますが、いろいろなことを網羅しようと思っています。 Roffild 2019.10.18 22:19 #15523 このフォーラムをストリーミングのポータルにするのはどうだろうか。コードを貼って、それを音楽で読み上げる...。 寄付をお忘れなく寄付がないと、ちょっと失礼かな...。 削除済み 2019.10.18 23:36 #15524 ミハイル・マルキュカイツ マキシム 素晴らしいアプローチですね。返事を録音したいのですがストリームの編成方法を教えてください。1本のビデオになりますが、いろいろなことを網羅しようと思っています。 ストリーミングソフトをダウンロードすれば、YouTubeで配信することができます。宣伝はしません、自分で見つけてください。 Mihail Marchukajtes 2019.10.19 13:29 #15525 マキシム・ドミトリエフスキー： ストリーミングアプリをダウンロードすれば、YouTubeでの配信も可能です。宣伝するつもりはない、自分で探してくれ。 だからそうするのですが、まずは今回、人が集まるように準備し、流れる時間を設定します。そして、マックスさんに続いて、私がどのようにデータを学習させているかも紹介します。当然、重要な数式は出てきませんので、期待しないでください。しかし、ここでは、MOの理論一般と同様に、構成上の重要なポイントを説明します。だから、すぐに言いますよ。昔の人は少しは甘えなさい、子供たちが見ているのだから。忍耐力を発揮し、自分自身のためにも、何か新しいことを学び、考えるきっかけになる、そう断言します。 私はすぐにFORTSにFXを残し、徹底的に変換すると言い、私は単一の楽器の俳優であるため、結論を出します。いつ放送があるかというと、FORTSの取引開始後、最低でも1スタッツはあります。つまり、新年まで私は頑張ります。正直な人たちの前で自分を更生させ、自分が平凡なグラレピガ ではないことを証明しなければならないのです :-)あの時の私をどう思っているのか!!!! Igor Makanu 2019.10.19 13:48 #15526 ミハイル・マルキュカイツ そうするつもりですが、まずはこのために人が集まるようにストリーミングの準備と時間設定をします。そして、マックスさんに倣って、私がどのようにデータを学習させているかも紹介します。当然、重要な数式は出てきませんので、期待しないでください。しかし、ここでは、MOの理論一般と同様に、構成上の重要なポイントを説明します。 だから、すぐに言いますよ。昔の人は少しは甘えなさい、子供たちが見ているのだから。忍耐力を発揮し、自分自身のためにも、何か新しいことを学び、考えるきっかけになる、そう断言します。 私はすぐにFORTSにFXを残し、徹底的に変換すると言い、私は単一の楽器の俳優であるため、結論を出します。いつ放送があるかというと、FORTSの取引開始後、最低でも1スタッツはあります。つまり、新年まで私は頑張ります。正直な人たちの前で自分を更生させ、自分が平凡なグラレピガではないことを証明しなければならないのです :-)あの時の私をどう思っているのか!!!! ZS：私は最終的な権威であることを言うことはできませんが、私の観測によると、残りのうち、取引に従事runetの人々の数は、非常に少ない、と真剣に従事している人々は、さらに少ない...まあ、あなたはどのように多くの人々がMOを行うことについて考えるなら、そのうちの未知の人に聞いて喜んでである... イモ、唯一の本当の貿易と収益性のSEISTはあなたがリスナーの観客を獲得する、または少なくともBLOXを持って可能にすることだろう Mihail Marchukajtes 2019.10.19 14:02 #15527 イゴール・マカヌ ZS: 私は最終的な権威だと言うことはできませんが、私の観測から、残りのうち、非常に少ない、取引に従事しているrunetの人々の数、および真剣に従事している人々は、さらに少ない...まあ、あなたはどのように多くの人々がMOを行い、それらの未知の人に聞いて喜んでいることについて考える場合... イモ、唯一の実際の取引と有益なステストはあなたがリスナーの観客を得ることができる、または少なくともノミを持っていることだろう なぜノミが必要なのか、あなたの言うように、私は誰かを納得させるつもりはなく、ただ自分のケースを伝えたいだけなのです。しかし、私とのコミュニケーションを絶つことで、人々は多くを失うことになると信じています。 削除済み 2019.10.19 14:05 #15528 ミハイル・マルキュカイツ しかし、まず、人々が集まるようにストリーミングの時間を準備し、設定する。そして、マックスさんに倣って、私がどのようにデータを学習させているかも紹介します。当然、重要な数式は出てきませんので、期待しないでください。しかし、ここでは、MOの理論一般と同様に、構成上の重要なポイントを説明します。 だから、すぐに言いますよ。昔の人は少しは甘えなさい、子供たちが見ているのだから。忍耐力を発揮し、自分自身のためにも、何か新しいことを学び、考えるきっかけになる、そう断言します。 私はすぐにFORTSにFXと徹底的に変換を残すと言い、私は単一の楽器の俳優であるため、あなたの結論を出す。いつ放送があるかというと、FORTSの取引開始後、最低でも1スタッツはあります。つまり、新年まで私は頑張ります。正直な人たちの前で自分を更生させ、自分が平凡なグラレピガではないことを証明しなければならないのです :-)あの時の私をどう思っているのか!!!! smradlabに紹介文を投稿してください、興味があれば1000人くらいまで集まります。また、寄付もできます :) シンプルに、人々に寄り添い、楽しませることが大切です。彼らは、巧妙な、すなわち、panalitシステムと必要ないときに好きではないので、一般的には、約30分。 また、マジシャンやケシャを呼んでサポートしてもらうと、必要な時に助けてくれるかもしれません（ただし、確信が持てないそうです）。 Mihail Marchukajtes 2019.10.19 14:22 #15529 マキシム・ドミトリエフスキー smradlabに告知を投稿すると、最大1000人が興味を持てば、そこから簡単に行くことができます。また、寄付もできます :) 主なものは、シンプルであること、人々との距離を縮めること、人々を楽しませることです。彼らは、巧妙な、すなわち、panalitシステムと必要ないときに好きではないので、一般的には、約30分。 もっと言えば、サポートでマジシャンやケシャを呼ぶ、彼らはいつもピンチの時に助けてくれる（でも厳密ではない）。 ドーナツが目的ではなく、ここであなたが本当に多くの人々がすでにそれを聞いていることを知ることは、話し言葉のための責任に義務的なものです。1,000人なんて夢にも思わないけど、これからだよ。しっかり準備しないと面白くありません。:-) 削除済み 2019.10.19 14:28 #15530 ミハイル・マルキュカイツ 寄付は目的そのものではありませんが、自分が本当に多くの人に聞いてもらっていることを知ることは、すでに自分の発する言葉に対する責任への覚悟のようなものです。1000人なんて夢にも思わないが、どうなることやら。しっかり準備しないと面白くありません。:-) まあ、教育活動というのは目標としては疑問符がつきますが。何のためにここにいるのかを理解してもらう必要があります。希望を与えること、寄付を集めること、そしてトレーニングも。 1...154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
フィックスについて - 増分を選択するのに、ただランダムにするのではなく、さまざまな線形式を試したほうがいいのではありませんか？1から10までのオフセットを持つ3つのリターンと、10から50までのオフセットを持つ30つのリターンを用意すべきかもしれません。
ランダムではなく、平均をnポイントずらすだけです。
マーケットはランダムウォークですが、どのようなモデルを使えばよいのでしょうか？ ランダムなものでよいのです。）
マキシム 素晴らしいアプローチですね。返事を録音したいのですがストリームの編成方法を教えてください。1本のビデオになりますが、いろいろなことを網羅しようと思っています。
このフォーラムをストリーミングのポータルにするのはどうだろうか。コードを貼って、それを音楽で読み上げる...。
寄付をお忘れなく寄付がないと、ちょっと失礼かな...。
ストリーミングソフトをダウンロードすれば、YouTubeで配信することができます。宣伝はしません、自分で見つけてください。
だからそうするのですが、まずは今回、人が集まるように準備し、流れる時間を設定します。そして、マックスさんに続いて、私がどのようにデータを学習させているかも紹介します。当然、重要な数式は出てきませんので、期待しないでください。しかし、ここでは、MOの理論一般と同様に、構成上の重要なポイントを説明します。だから、すぐに言いますよ。昔の人は少しは甘えなさい、子供たちが見ているのだから。忍耐力を発揮し、自分自身のためにも、何か新しいことを学び、考えるきっかけになる、そう断言します。
私はすぐにFORTSにFXを残し、徹底的に変換すると言い、私は単一の楽器の俳優であるため、結論を出します。いつ放送があるかというと、FORTSの取引開始後、最低でも1スタッツはあります。つまり、新年まで私は頑張ります。正直な人たちの前で自分を更生させ、自分が平凡なグラレピガ ではないことを証明しなければならないのです :-)あの時の私をどう思っているのか!!!!
ZS：私は最終的な権威であることを言うことはできませんが、私の観測によると、残りのうち、取引に従事runetの人々の数は、非常に少ない、と真剣に従事している人々は、さらに少ない...まあ、あなたはどのように多くの人々がMOを行うことについて考えるなら、そのうちの未知の人に聞いて喜んでである... イモ、唯一の本当の貿易と収益性のSEISTはあなたがリスナーの観客を獲得する、または少なくともBLOXを持って可能にすることだろう
なぜノミが必要なのか、あなたの言うように、私は誰かを納得させるつもりはなく、ただ自分のケースを伝えたいだけなのです。しかし、私とのコミュニケーションを絶つことで、人々は多くを失うことになると信じています。
smradlabに紹介文を投稿してください、興味があれば1000人くらいまで集まります。また、寄付もできます :)
シンプルに、人々に寄り添い、楽しませることが大切です。彼らは、巧妙な、すなわち、panalitシステムと必要ないときに好きではないので、一般的には、約30分。
また、マジシャンやケシャを呼んでサポートしてもらうと、必要な時に助けてくれるかもしれません（ただし、確信が持てないそうです）。
ドーナツが目的ではなく、ここであなたが本当に多くの人々がすでにそれを聞いていることを知ることは、話し言葉のための責任に義務的なものです。1,000人なんて夢にも思わないけど、これからだよ。しっかり準備しないと面白くありません。:-)
まあ、教育活動というのは目標としては疑問符がつきますが。何のためにここにいるのかを理解してもらう必要があります。希望を与えること、寄付を集めること、そしてトレーニングも。