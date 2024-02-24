トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3110 1...310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117...3399 新しいコメント 削除済み 2023.06.16 10:05 #31091 Valeriy Yastremskiy #:数年前のテストはあまり良くなかった。 どこの国でも同じだよ。これはユーロ用で、ニュージーランド人用ではない。 Valeriy Yastremskiy 2023.06.16 10:17 #31092 Maxim Dmitrievsky #:それはどこでも同じだ。ニュージーランド人ではなく、ユーロ人向けだ時間があるときに多通貨バージョンを作るよ。その間、私は新しい研究に没頭している。餌付けされたくはないが、研究はしたい。 私が持っているのと同じものなら、ユーロドルは19日から今日まで、350TP、5200SL。 削除済み 2023.06.16 10:25 #31093 Valeriy Yastremskiy #:もし私が持っているものと同じなら、ユーロドルは19日から今日まで、350TP、5200SL。 ニュージーランドのものは君にあげたよ。もう1つのユーロは、ここにも捨てたと思う。もうここには何もない。 Valeriy Yastremskiy 2023.06.16 13:42 #31094 Maxim Dmitrievsky #: ニュージーランドのはあげたよ。ユーロの方は、ここにも投げておいたと思うんだけど。もうここには何もないよ。 うん、こっちの方がいいよ。 削除済み 2023.06.16 13:53 #31095 Valeriy Yastremskiy #:ああ、こっちの方がいいね。 ストップが長く、テイクアウトが短い。理由は上に書いた。どちらもロング、2000のどちらかだが、取引は少ない。近々、他のいろいろなアルゴを持ってくるつもりだが、まだボットを作る時間がない。 削除済み 2023.06.16 14:05 #31096 独自の条件／フィルターを追加するためのソースが必要な人がいたら、書いてください。ONNXで遊びたかっただけなんだ。 Valeriy Yastremskiy 2023.06.16 14:06 #31097 Maxim Dmitrievsky #: ストップは長く、テイクダウンは短い。理由は上に書いた。 どちらもロング、2000のどちらかだが、取引は少ない。 すぐに、私はまだボットを構築する時間がない、他のアルゴのすべての種類を持って来るでしょう。 エントリーポイントは、手数料スプレッドネガティブスワップを打ち負かすのに十分なテイクのために、テイクのために正しくなければならず、それが動作します。そしてストップは、計算外の要因に対する保険です)))) Valeriy Yastremskiy 2023.06.16 14:09 #31098 Maxim Dmitrievsky #: 独自の条件／フィルターを追加するためのソースが必要な人がいたら、書いてください。ONNXで遊びたかっただけなんだ。 フレンドシップ) 削除済み 2023.06.16 14:10 #31099 Valeriy Yastremskiy #:送る) ONNX 送ります ) СанСаныч Фоменко 2023.06.16 16:16 #31100 Maxim Dmitrievsky #:月15日にここに投げたボットをテストして、1ヶ月が過ぎた。SLやTPの違いによって結果は異なるが、平均的にはすべて成長している。 ポジションのある相場はバランスチャートと一致しないが、精神的にずらせば、バランスチャートは座りすぎの典型的なTSチャートである。 1...310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
数年前のテストはあまり良くなかった。
どこの国でも同じだよ。これはユーロ用で、ニュージーランド人用ではない。
それはどこでも同じだ。ニュージーランド人ではなく、ユーロ人向けだ
時間があるときに多通貨バージョンを作るよ。
その間、私は新しい研究に没頭している。餌付けされたくはないが、研究はしたい。
私が持っているのと同じものなら、ユーロドルは19日から今日まで、350TP、5200SL。
ニュージーランドのはあげたよ。ユーロの方は、ここにも投げておいたと思うんだけど。もうここには何もないよ。
うん、こっちの方がいいよ。
ああ、こっちの方がいいね。
ストップは長く、テイクダウンは短い。理由は上に書いた。
エントリーポイントは、手数料スプレッドネガティブスワップを打ち負かすのに十分なテイクのために、テイクのために正しくなければならず、それが動作します。そしてストップは、計算外の要因に対する保険です))))
独自の条件／フィルターを追加するためのソースが必要な人がいたら、書いてください。ONNXで遊びたかっただけなんだ。
フレンドシップ)
送る)
月15日にここに投げたボットをテストして、1ヶ月が過ぎた。SLやTPの違いによって結果は異なるが、平均的にはすべて成長している。
ポジションのある相場はバランスチャートと一致しないが、精神的にずらせば、バランスチャートは座りすぎの典型的なTSチャートである。