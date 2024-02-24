トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3110

Valeriy Yastremskiy #:

数年前のテストはあまり良くなかった。

どこの国でも同じだよ。これはユーロ用で、ニュージーランド人用ではない。


 
Maxim Dmitrievsky #:

それはどこでも同じだ。ニュージーランド人ではなく、ユーロ人向けだ

時間があるときに多通貨バージョンを作るよ。

その間、私は新しい研究に没頭している。餌付けされたくはないが、研究はしたい。


ユーロドル 350 tp 5200 sl

私が持っているのと同じものなら、ユーロドルは19日から今日まで、350TP、5200SL。

Valeriy Yastremskiy #:

もし私が持っているものと同じなら、ユーロドルは19日から今日まで、350TP、5200SL。

ニュージーランドのものは君にあげたよ。もう1つのユーロは、ここにも捨てたと思う。もうここには何もない。
 
Maxim Dmitrievsky #:
ニュージーランドのはあげたよ。ユーロの方は、ここにも投げておいたと思うんだけど。もうここには何もないよ。
ユーロダラー

うん、こっちの方がいいよ。

Valeriy Yastremskiy #:

ああ、こっちの方がいいね。

ストップが長く、テイクアウトが短い。理由は上に書いた。
どちらもロング、2000のどちらかだが、取引は少ない。

近々、他のいろいろなアルゴを持ってくるつもりだが、まだボットを作る時間がない。
独自の条件／フィルターを追加するためのソースが必要な人がいたら、書いてください。ONNXで遊びたかっただけなんだ。
 
Maxim Dmitrievsky #:
ストップは長く、テイクダウンは短い。理由は上に書いた。
どちらもロング、2000のどちらかだが、取引は少ない。

すぐに、私はまだボットを構築する時間がない、他のアルゴのすべての種類を持って来るでしょう。

エントリーポイントは、手数料スプレッドネガティブスワップを打ち負かすのに十分なテイクのために、テイクのために正しくなければならず、それが動作します。そしてストップは、計算外の要因に対する保険です))))

 
Maxim Dmitrievsky #:
独自の条件／フィルターを追加するためのソースが必要な人がいたら、書いてください。ONNXで遊びたかっただけなんだ。

フレンドシップ)

Valeriy Yastremskiy #:

送る)

ONNX 送ります )
 
Maxim Dmitrievsky #:

月15日にここに投げたボットをテストして、1ヶ月が過ぎた。SLやTPの違いによって結果は異なるが、平均的にはすべて成長している。



ポジションのある相場はバランスチャートと一致しないが、精神的にずらせば、バランスチャートは座りすぎの典型的なTSチャートである。

