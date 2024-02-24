トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3107

新しいコメント
 

このようなオブジェクトをグループ化するのに最適なクラスタリング手法は何でしょうか？

基本的に行列があり、その類似性を全体として評価することが重要です。そしてなぜかK-meansは、すべてを平均化してしまうと思う。

 

興味深い読み物

https://quant.stackexchange.com/questions/1004/how-are-cryptography-and-speech-recognition-technology-applied-to-forecasting-fi


そう、そして一般的に、[quant-trading-strategies] タグ全体を通して見ると非常に 興味深い。

 
Maxim Dmitrievsky #:

レビューを期待してプレゼント

 
Aleksey Vyazmikin #:

このようなオブジェクトをグループ化するのに最も適したクラスタリング手法はどれか？

基本的に行列があり、その類似性を全体として評価することが重要です。そして、なぜかK-meansは、すべてを平均化してしまうと思います。

チャットGPT

"

行列が3次元の物体の記述であるならば、3次元データの構造を考慮したクラスタリング手法を使ってグループ化することができます。ここでは、有用と思われるいくつかのアプローチを紹介します：

  1. 密度ベースのクラスタリング法：DBSCAN（Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise）は、データの密度を考慮に入れるので良い選択です。DBSCANは、3次元空間内の点間の近接度または距離を使用して、3次元行列に適用できます。この手法は、3次元空間でコンパクトで密な領域を形成するクラスタを識別するのに役立ちます。

  2. スペクトル・クラスタリング: スペクトル・クラスタリング法は、3次元行列のクラスタリングに役立ちます。3次元データにスペクトル変換を適用し、クラスタリング手法（k-meansなど）を使ってクラスタに分離することができます。このアプローチでは、データの構造を考慮し、3次元空間で類似しているグループを特定することができます。

  3. 階層クラスタリング: 階層クラスタリングを3次元行列に適用して、クラスタの階層構造を構築することができます。行列間の類似度または距離尺度を使用し、これらの尺度に基づいてクラスタをマージまたは分離することができます。このアプローチは、3次元行列のグループ間の階層的関係を探索するのに役立ちます。

また、特定のデータセットの特性を考慮し、目的と要件に最も適したクラスタリング手法を選択することも重要です。さまざまな手法やパラメータを試して、タスクに最も適したアプローチを見つけましょう。

"

 
Aleksey Vyazmikin #:

ったな：

私自身は、隣接する点の平均化を通して5点の行列の畳み込みを作り、その上ですでに何らかの方法で類似性を検索することを考えました。

 
Aleksey Vyazmikin #:

そしてなぜか、K-meansは物事を平均化 することになる。

Aleksey Vyazmikin#:

私は、近傍点の平均化を通して、5点による行列の畳み込みを考え、何らかの方法で類似性を検索するためにそれらを使用することを考えていました。

...

フラスコは口笛を吹く）

 
mytarmailS #:

...

フラスコが笛を吹く）

強力な......1つの重心。そして、私は実際に固定座標でいくつかの重心を考えていた......。しかし、私は誰に話しているのだろう......既製品のソリューションの愛好家......。

削除済み  
СанСаныч Фоменко #:

レビューを期待してプレゼント

素晴らしい、ありがとう。内容は他の本とほぼ同じです。9-10節を見て、それからクロスフィッティングに関する最初の論文を見て、クロスフィッティングが何で教えられているのか理解できるだろう。
後で全文を読むつもりだ。

削除済み  
Aleksey Vyazmikin #:

Which clustering method is best suited for grouping such objects?

基本的に行列があり、その類似性を全体として評価することが重要です。そしてなぜか、K-meansは物事を平均化するような気がします。

https://habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/467745/
 
Maxim Dmitrievsky #:
https:// habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/467745/

リンク先に質問に対する答えが見当たらない。

1...310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114...3399
新しいコメント