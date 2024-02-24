トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2980

mytarmailS #:

...馬車馬なし

MoDは道路の地形、ジグザグ、アップダウンを考慮しなければならない。

しかし、皆がバックミラーしか見ていないように見えるのは私だけだろうか。

 
mytarmailS #:
SOTレポートはFAではないのですか？

ラグを伴うFAだ。全員がランクインしているわけではない。

 
mytarmailS #:
では、COTレポートはFAではないのですか？

私の考えでは、COTレポートはゴミだ。なぜなら、市場注文の流れは事前に知ることはできないし、値動きの順序と大きさを決めるのはこの流れだからだ。

Ilya Filatov #:

COTレポートはくだらないと私は思う。なぜなら、市場注文の流れは事前に知ることはできないし、値動きの順序と大きさを決定するのはこの流れだからだ。

明らかにね。

それなら、それはあなたの金で払うことだ。

 
Uladzimir Izerski #:

ラグでFA。誰にでも階級が与えられるわけではない。

そうか。

つまり、さまざまなFAがいるということだ

ラグありFAとラグなしFA、そしてラグありFAかもしれない。

では、あなたが定義するラグなしFAとは？

 
Maxim Dmitrievsky #:
司会者にウラジミール・イゼルスキーを フラッディングで追放し、30％のボーナスを剥奪するようお願いしてください。

落ち着いてください。

可能であれば、私の質問に答えてください。

 

マシュの時期を力学的に管理すれば、マシュに関する良いTSが得られる。



さらに、将来どの期間のマッシュが儲かるかを予測することもできる。


フィットネス関数のさまざまなバリエーションを試す


 
mytarmailS #:

ダイナミクスでマッシュの期間をコントロールすれば、マッシュのTCが良くなる。



さらに、将来どの期間のマッシュが儲かるかを予測することもできる。


フィットネス関数のさまざまなバリエーションを試す


それは1貿易0,01000 / 400 = 0,00002あたりの非常に小さな平均利益のようだ - バーの上に最小になることはありませんスプレッドだけで戦略は、取り出されます。

 
Forester #:

1貿易0,01000 / 400 = 0,00002あたりの非常に小さな平均利益のように見える - バーの最小値が取られることはありませんスプレッドだけで戦略

スプレッドが考慮されている

