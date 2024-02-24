トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1844 1...183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851...3399 新しいコメント 削除済み 2020.06.27 12:37 #18431 mytarmailS: マキシメカはどうしてる？何か読んだり、カットしたものはありますか？少し良いアプローチで、より良い結果も... すべての入力が示された+ :)))しかし、問題もある...。1）信号が少ない。2) モデルが時間的に死んでいる。でも、このクソ市場で何かを理解し始めたと思うので、近いうちにブレークスルーがあると思います )) 削除済み 2020.06.27 14:21 #18432 Mihail Marchukajtes 2020.06.27 16:12 #18433 マキシムレンティ :-) 正直なところ、私もそうです。記事を請け負いました。話題は私たちのもので、面白いです。記事のアウトラインを描き、それをもとにとても興味を持ちました。もう最初の段落は書いたし、.........。私はそれを書くにはあまりにも怠惰です:-( しかし、私はそれをするつもりです、私の記事の計画は本当に私に興味をそそるので:-):-) Vladimir Perervenko 2020.06.28 10:46 #18434 役に立つ本 です。 Полное руководство параллельного программирования на Python onreader.mdl.ru Первая публикация на английском языке: Ноябрь 2018 Ссылка на продукт: 1231118 Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения издателя, за исключением случаев кратких цитат, встроенных в... Roman 2020.06.28 17:34 #18435 Mihail Marchukajtes： マイケル、価格について、どのような一般論が当てはまるか教えてください。 思考ロジックのベクトルを理解したい。 そしてもう一つの質問。 外生的な特性で技術を補うのか？ 理解のためにサムネイルをください。 Mihail Marchukajtes 2020.06.28 19:22 #18436 ローマ字 表記： マイケル、価格について、どのような一般論が当てはまるか教えてください。 思考ロジックのベクトルを理解したい。そしてもう一つの質問。 外生的な特性で技術を補うのか？ そのようなサインのサムネイルを、理解のために教えてください。 価格に対する一般論としては、作業中のものから上位のTFの傾向を見るしかない。ここがNSの運用のポイントです。М15とH1にトレンドがあれば、それが機能する。実は、これが主な機能なのです。 それ以外は、出来高、デルタのデータを取り、相場のある時間帯に一定の間隔で（シグナルごとに個別に）これらのデータの変化を探し、ストキャスティック成分、標準偏差、単純累積の差を構築しています。7500個の入力データから150個の変数までふるい落とし、それを使って50個の例を学習させる。つまり、入力変数の数は、選択する例そのものの3倍程度にする必要があります。この場合、長くは使えませんが、質の高いモデルが得られます。これを2文字で表すと...。 Roman 2020.06.28 19:56 #18437 Mihail Marchukajtes： 価格への一般化は、作業中のものから上位TFの傾向を見るだけです。これがNSの仕組みの本質です。H1からM15までのトレンドが見えていれば、うまくいきます。実は、これが主な機能なのです。それ以外は、出来高、デルタのデータを取り、相場のある時間帯に一定の間隔で（シグナルごとに個別に）これらのデータの変化を探し、ストキャスティック成分、標準偏差、単純累積の差を構築しています。7500個の入力データから150個の変数までふるい落とし、それを使って50個の例を学習させる。つまり、入力変数の数は、選択する例そのものの3倍程度にする必要があるのです。この場合、長くは使えませんが、質の高いモデルが得られます。これを2文字で表すと...。 全体として、言いたいことは理解できました、ありがとうございます。 値動きの方向に縛られる。 そう思えませんか？時間間隔にのみ拘束される価格の一般化は正しくないように思います。 私の理解では、内生データのみを使っていて、外生データは考慮されていないようです。 ファンデーションについて、何か教えてくれないかと思ったんです。しかし、私が理解する限り、あなたは技術に基づいてのみモデルを構築しています。 そしてもう一つ、今アメリカ人のMOを勉強しているのですが、NSモデルはリグレッションに関して遅いと言われているんです。 このことについて、あなたの考えがあれば教えてください。 それとも、いつものように、すべては問題次第なのでしょうか？ mytarmailS 2020.06.29 10:16 #18438 マキシム・ドミトリエフスキー： 力を結集するための提案があります。エントリー回数が少ないので、全シンボルを一度に取引する必要があり、ロボットが 必要です。 エントリー回数が90％以上なので、優位性を保つために素早くエントリーしなければならず、ロボットが必要 です。 カロッホ。共同ATSを作ろうという案があります。 1) 私のRでTCを生成します。ログと一緒にファイルの形でTC.ルールが表示されます。 2) このルールでMT4やMT5でトレードを開始するツールを作る。 いかがでしょうか？ Mihail Marchukajtes 2020.06.29 10:17 #18439 mytarmailS: 力を合わせるための提案があるのですが...。ご覧の通り、私のエントリーは良いのですが数が少ないので、全ての商品を一度に取引する必要があり、出力にはロボットが必要 です。エントリーは最低でも90%であることが多いので、優位性を保つために素早くエントリーする必要があり、出力にはロボットが必要 です。カロッホ。共同ATSを作ろうという案があります。1) 私のRでTCを生成します。ログと一緒にファイルの形でTC.ルールが表示されます。2) このルールでMT4やMT5でトレードを開始するツールを作る。いかがでしょうか？ そして何より、独立した専門家による、いわば評価のために、ここで一挙に......。必ず糸を引き、そして角を取る。:-) マックス、その怠慢はどうしたんだ？どのように克服したのか教えてください。 Mihail Marchukajtes 2020.06.29 10:19 #18440 ローマ字 表記： なるほど、なるほど、ありがとうございます。 値動きの方向性を指しているのですね。 そう思いませんか？価格の一般化、つまり時間軸だけにリンクさせるというのは、ちょっと違うんじゃないかということです。 私の理解では、内生データのみを使っていて、外生データは考慮されていないようです。 ファンデーションについて、何か教えてくれないかと思ったんです。しかし、私が理解する限り、あなたは技術に基づいてのみモデルを構築しています。 そしてもうひとつ、私は今アメリカ人のMOを研究しているのですが、彼らはNSモデルは回帰に関して遅いと言っているのです。 このことについて、あなたの考えがあれば教えてください。 それとも、いつものように、すべては問題次第なのでしょうか？ あなたの話には、たくさんのディティラムが使われていて、私には理解するのが難しいのです。もっとシンプルに書こう。ここではみんなダミーなんです。私、例えばマキシム、マックス、まあマックスもダミーなんですけどね:-)私もトロールです :-) 1...183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マキシメカはどうしてる？何か読んだり、カットしたものはありますか？
少し良いアプローチで、より良い結果も... すべての入力が示された+ :)))
しかし、問題もある...。
1）信号が少ない。
2) モデルが時間的に死んでいる。
でも、このクソ市場で何かを理解し始めたと思うので、近いうちにブレークスルーがあると思います ))
マキシムレンティ :-)
正直なところ、私もそうです。記事を請け負いました。話題は私たちのもので、面白いです。記事のアウトラインを描き、それをもとにとても興味を持ちました。もう最初の段落は書いたし、.........。私はそれを書くにはあまりにも怠惰です:-( しかし、私はそれをするつもりです、私の記事の計画は本当に私に興味をそそるので:-):-)
マイケル、価格について、どのような一般論が当てはまるか教えてください。
思考ロジックのベクトルを理解したい。
そしてもう一つの質問。
外生的な特性で技術を補うのか？
理解のためにサムネイルをください。
マイケル、価格について、どのような一般論が当てはまるか教えてください。
思考ロジックのベクトルを理解したい。
そしてもう一つの質問。
外生的な特性で技術を補うのか？
そのようなサインのサムネイルを、理解のために教えてください。
価格に対する一般論としては、作業中のものから上位のTFの傾向を見るしかない。ここがNSの運用のポイントです。М15とH1にトレンドがあれば、それが機能する。実は、これが主な機能なのです。
それ以外は、出来高、デルタのデータを取り、相場のある時間帯に一定の間隔で（シグナルごとに個別に）これらのデータの変化を探し、ストキャスティック成分、標準偏差、単純累積の差を構築しています。7500個の入力データから150個の変数までふるい落とし、それを使って50個の例を学習させる。つまり、入力変数の数は、選択する例そのものの3倍程度にする必要があります。この場合、長くは使えませんが、質の高いモデルが得られます。これを2文字で表すと...。
価格への一般化は、作業中のものから上位TFの傾向を見るだけです。これがNSの仕組みの本質です。H1からM15までのトレンドが見えていれば、うまくいきます。実は、これが主な機能なのです。
それ以外は、出来高、デルタのデータを取り、相場のある時間帯に一定の間隔で（シグナルごとに個別に）これらのデータの変化を探し、ストキャスティック成分、標準偏差、単純累積の差を構築しています。7500個の入力データから150個の変数までふるい落とし、それを使って50個の例を学習させる。つまり、入力変数の数は、選択する例そのものの3倍程度にする必要があるのです。この場合、長くは使えませんが、質の高いモデルが得られます。これを2文字で表すと...。
全体として、言いたいことは理解できました、ありがとうございます。
値動きの方向に縛られる。
そう思えませんか？時間間隔にのみ拘束される価格の一般化は正しくないように思います。
私の理解では、内生データのみを使っていて、外生データは考慮されていないようです。
ファンデーションについて、何か教えてくれないかと思ったんです。しかし、私が理解する限り、あなたは技術に基づいてのみモデルを構築しています。
そしてもう一つ、今アメリカ人のMOを勉強しているのですが、NSモデルはリグレッションに関して遅いと言われているんです。
このことについて、あなたの考えがあれば教えてください。
それとも、いつものように、すべては問題次第なのでしょうか？
力を結集するための提案があります。エントリー回数が少ないので、全シンボルを一度に取引する必要があり、ロボットが 必要です。 エントリー回数が90％以上なので、優位性を保つために素早くエントリーしなければならず、ロボットが必要 です。
カロッホ。共同ATSを作ろうという案があります。
1) 私のRでTCを生成します。ログと一緒にファイルの形でTC.ルールが表示されます。
2) このルールでMT4やMT5でトレードを開始するツールを作る。
いかがでしょうか？
力を合わせるための提案があるのですが...。ご覧の通り、私のエントリーは良いのですが数が少ないので、全ての商品を一度に取引する必要があり、出力にはロボットが必要 です。エントリーは最低でも90%であることが多いので、優位性を保つために素早くエントリーする必要があり、出力にはロボットが必要 です。
カロッホ。共同ATSを作ろうという案があります。
1) 私のRでTCを生成します。ログと一緒にファイルの形でTC.ルールが表示されます。
2) このルールでMT4やMT5でトレードを開始するツールを作る。
いかがでしょうか？
そして何より、独立した専門家による、いわば評価のために、ここで一挙に......。必ず糸を引き、そして角を取る。:-)
マックス、その怠慢はどうしたんだ？どのように克服したのか教えてください。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。
値動きの方向性を指しているのですね。
そう思いませんか？価格の一般化、つまり時間軸だけにリンクさせるというのは、ちょっと違うんじゃないかということです。
私の理解では、内生データのみを使っていて、外生データは考慮されていないようです。
ファンデーションについて、何か教えてくれないかと思ったんです。しかし、私が理解する限り、あなたは技術に基づいてのみモデルを構築しています。
そしてもうひとつ、私は今アメリカ人のMOを研究しているのですが、彼らはNSモデルは回帰に関して遅いと言っているのです。
このことについて、あなたの考えがあれば教えてください。
それとも、いつものように、すべては問題次第なのでしょうか？