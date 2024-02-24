トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1844

mytarmailS:

マキシメカはどうしてる？何か読んだり、カットしたものはありますか？

少し良いアプローチで、より良い結果も... すべての入力が示された+ :)))


しかし、問題もある...。

1）信号が少ない。

2) モデルが時間的に死んでいる。


でも、このクソ市場で何かを理解し始めたと思うので、近いうちにブレークスルーがあると思います ))

マキシムレンティ :-)

正直なところ、私もそうです。記事を請け負いました。話題は私たちのもので、面白いです。記事のアウトラインを描き、それをもとにとても興味を持ちました。もう最初の段落は書いたし、.........。私はそれを書くにはあまりにも怠惰です:-( しかし、私はそれをするつもりです、私の記事の計画は本当に私に興味をそそるので:-):-)

 
Mihail Marchukajtes：


マイケル、価格について、どのような一般論が当てはまるか教えてください。
思考ロジックのベクトルを理解したい。

そしてもう一つの質問。
外生的な特性で技術を補うのか？
理解のためにサムネイルをください。

 
価格に対する一般論としては、作業中のものから上位のTFの傾向を見るしかない。ここがNSの運用のポイントです。М15とH1にトレンドがあれば、それが機能する。実は、これが主な機能なのです。

それ以外は、出来高、デルタのデータを取り、相場のある時間帯に一定の間隔で（シグナルごとに個別に）これらのデータの変化を探し、ストキャスティック成分、標準偏差、単純累積の差を構築しています。7500個の入力データから150個の変数までふるい落とし、それを使って50個の例を学習させる。つまり、入力変数の数は、選択する例そのものの3倍程度にする必要があります。この場合、長くは使えませんが、質の高いモデルが得られます。これを2文字で表すと...。

 
全体として、言いたいことは理解できました、ありがとうございます。
値動きの方向に縛られる。
そう思えませんか？時間間隔にのみ拘束される価格の一般化は正しくないように思います。


私の理解では、内生データのみを使っていて、外生データは考慮されていないようです。
ファンデーションについて、何か教えてくれないかと思ったんです。しかし、私が理解する限り、あなたは技術に基づいてのみモデルを構築しています。

そしてもう一つ、今アメリカ人のMOを勉強しているのですが、NSモデルはリグレッションに関して遅いと言われているんです。
このことについて、あなたの考えがあれば教えてください。
それとも、いつものように、すべては問題次第なのでしょうか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

力を結集するための提案があります。エントリー回数が少ないので、全シンボルを一度に取引する必要があり、ロボットが 必要です。 エントリー回数が90％以上なので、優位性を保つために素早くエントリーしなければならず、ロボットが必要 です。


カロッホ。共同ATSを作ろうという案があります。

1) 私のRでTCを生成します。ログと一緒にファイルの形でTC.ルールが表示されます。

2) このルールでMT4やMT5でトレードを開始するツールを作る。

いかがでしょうか？

 
そして何より、独立した専門家による、いわば評価のために、ここで一挙に......。必ず糸を引き、そして角を取る。:-)

マックス、その怠慢はどうしたんだ？どのように克服したのか教えてください。

 
