トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2790

削除済み 2022.10.16 12:41 #27891
Valeriy Yastremskiy #:時間がかかるらしい))) たぶん、少なくとも1つくらいは明るいアイデアがすり抜けるだろう。LSTMについて、それからエージェントについて。今のところ、無意識の錯乱のレベルだ。システムへの言葉のセットはまだ形成されていない。

Evgeni Gavrilovi 2022.10.16 12:56 #27892
СанСаныч Фоменко #:何度も説明した。 R2については書かれていない。）

Valeriy Yastremskiy 2022.10.16 14:04 #27893
Maxim Dmitrievsky #: まあ、彼女は食べたり飲んだりする部類に入ると書いている。だから、解決の糸口は見えない。多分、少なくとも1つの明るいアイデアがすり抜けるだろう。LSTMについて、それからエージェントについて。ここまでは無意識の錯乱のレベルだ。システムへの言葉のセットはまだ形成されていない。 彼はいい人そうだ（笑)。

mytarmailS 2022.10.16 15:28 #27894
Valeriy Yastremskiy #:いい人そうだし、うまくいけばいいんだけど......) 彼女はすでにそうしている)何年か経ってからケンカを始めたんだけど、彼女にとっては2、3日で十分だったみたい))

Valeriy Yastremskiy 2022.10.16 16:11 #27895
mytarmailS #: 彼女は慣れてきたよ。） 私たちは何年か経ってから喧嘩を始め、彼女にとっては2、3日で十分だった))) チェルニッチェ、それは人間の資質という意味ではありません。MOでは、男は理解し、時には彼女の暴言だけでなく、理解可能なものであっても)))

СанСаныч Фоменко 2022.10.16 19:34 #27896
Evgeni Gavrilovi #:僕にとって重要なR2については書かれていなかったんだ。） R2については書いていない。私は使っていません。正確な理由は覚えていないが、定常的な行のための指標であるようで、我々にはそのような行はない。

СанСаныч Фоменко 2022.10.16 19:34 #27897
Sergey Golubev #: そう、彼は時々、このスレッドにあるマキシムの投稿を思い出して、オフトピックな投稿をする。 そして、しばしば、オントピックな投稿をする。 とりあえず、無視して・・・。 回答ありがとう。

mytarmailS 2022.10.18 16:20 #27898
以前にも似たようなアプローチを紹介したことがある。 そのアプローチの本質は、歴史から類似点を探し、現在の状況・パターンと比較することだ...。 現在のパターンがあり、歴史の中で似たようなパターンを探し、過去のパターンがどのように終わったかを見て、将来似たようなことが起こるのを待つ......。 今回は、ノイズが大きいので、価格を純粋な形で分析するのは完全にあきらめ、純粋にインジケーターのカーブ、この場合はボリンジャーバンドで類似点を探します。 価格は考慮せず、3つのボリンジャーバンドのみで、最初の50ポイントが現在のパターン、縦線以降が将来のパターンです。 パターンが大きいので、50ポイント×3カーブ＝150ポイントとし、PCAで次元を減らし、最初の25成分を取り出した。 そして、縮小された空間で近接性を探す。 見つかった最も近いパターンをいくつか紹介しよう。 もっとたくさんあります。 カオスとカオス...。 これは、次の値やZZを予測することが最善の解決策ではないことを示唆している... この図では、新しいデータの最初の50ポイントで、価格が-0.5以下になることを恐れていることを示している。 これは、どのようにターゲットを作ることができるか、またおそらくターゲットを作るべきかという興味深いヒントである。 p.s.データを視覚化することは、控えめに言っても役に立つ。

Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 17:33 #27899
mytarmailS #:以前にも同じような方法を紹介したことがある。... 追伸：データを視覚化すると、控えめに言っても便利だ。 4年ほど前、物価で似たようなことをしたことがある（高値・安値のチャンネル）。絵は似ていた。すべての将来の変動（私たちはこれを予測と考えている）から、私は算術平均線を作った。予測はほとんど常に水平線になった。私はそれをMOでは行わず、テンプレートからの最小の逸脱と履歴のバリアントを探した。そのような失望の後、私はMOを使い始めた。しかし、それはまだある（水平または半々）。

mytarmailS 2022.10.18 18:20 #27900
elibrarius #: 私は4年ほど前、価格について似たようなことをしたことがある（高値／安値を通してチャンネルを合わせる）。絵は似ていた。すべての将来の変動（これは予測として考慮される）から、私は算術平均線を作った。予測はほとんど常に水平線になった。私はMOではそれを行わず、テンプレートからの最小の逸脱と履歴のバリアントを探した。そのような失望の後、私はMOを使い始めた。しかし、それはまだあります（水平または半々）。平均化は悪い考えだと思う。特に無関係な行は、それがどのように動作する必要があります、山。行
時間がかかるらしい)))
何度も説明した。
R2については書かれていない。）
まあ、彼女は食べたり飲んだりする部類に入ると書いている。だから、解決の糸口は見えない。多分、少なくとも1つの明るいアイデアがすり抜けるだろう。LSTMについて、それからエージェントについて。ここまでは無意識の錯乱のレベルだ。システムへの言葉のセットはまだ形成されていない。
彼はいい人そうだ（笑)。
いい人そうだし、うまくいけばいいんだけど......)
彼女は慣れてきたよ。）
チェルニッチェ、それは人間の資質という意味ではありません。MOでは、男は理解し、時には彼女の暴言だけでなく、理解可能なものであっても)))
僕にとって重要なR2については書かれていなかったんだ。）
R2については書いていない。私は使っていません。正確な理由は覚えていないが、定常的な行のための指標であるようで、我々にはそのような行はない。
そう、彼は時々、このスレッドにあるマキシムの投稿を思い出して、オフトピックな投稿をする。 そして、しばしば、オントピックな投稿をする。 とりあえず、無視して・・・。
回答ありがとう。
以前にも似たようなアプローチを紹介したことがある。
そのアプローチの本質は、歴史から類似点を探し、現在の状況・パターンと比較することだ...。
現在のパターンがあり、歴史の中で似たようなパターンを探し、過去のパターンがどのように終わったかを見て、将来似たようなことが起こるのを待つ......。
今回は、ノイズが大きいので、価格を純粋な形で分析するのは完全にあきらめ、純粋にインジケーターのカーブ、この場合はボリンジャーバンドで類似点を探します。
価格は考慮せず、3つのボリンジャーバンドのみで、最初の50ポイントが現在のパターン、縦線以降が将来のパターンです。
パターンが大きいので、50ポイント×3カーブ＝150ポイントとし、PCAで次元を減らし、最初の25成分を取り出した。
そして、縮小された空間で近接性を探す。
見つかった最も近いパターンをいくつか紹介しよう。
もっとたくさんあります。
カオスとカオス...。
これは、次の値やZZを予測することが最善の解決策ではないことを示唆している...
この図では、新しいデータの最初の50ポイントで、価格が-0.5以下になることを恐れていることを示している。
これは、どのようにターゲットを作ることができるか、またおそらくターゲットを作るべきかという興味深いヒントである。
p.s.データを視覚化することは、控えめに言っても役に立つ。
私は4年ほど前、価格について似たようなことをしたことがある（高値／安値を通してチャンネルを合わせる）。絵は似ていた。すべての将来の変動（これは予測として考慮される）から、私は算術平均線を作った。予測はほとんど常に水平線になった。私はMOではそれを行わず、テンプレートからの最小の逸脱と履歴のバリアントを探した。そのような失望の後、私はMOを使い始めた。しかし、それはまだあります（水平または半々）。