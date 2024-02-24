トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2791 1...278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 18:58 #27901 mytarmailS #:平均化するのは悪い考えだと思う。 特に関係のない列は、それが本来のやり方なんだよ、山は。行 予測された100行のうち、どれを使うべきか？平均が一番わかりやすい解答だ。 mytarmailS 2022.10.18 20:06 #27902 elibrarius #: そして、100の予測ラインのうち、どれで予測を立てるか？平均が一番わかりやすい。 まあ、上50下50の予想を平均して、横の予想が出たとして、それがどうした？） Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 20:55 #27903 mytarmailS #: まあ、上50下50の予想を平均して、横の予想が出たとして、それがどうした？） で、おしまい。選択肢は？ mytarmailS 2022.10.18 20:55 #27904 elibrarius #: で終わりです。あなたの選択肢は？ まあ、上で提案したような Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 21:13 #27905 elibrarius #: そして、100本ある予想ラインのうち、どのラインを予想するのか？ 提案はなかった) 削除済み 2022.10.19 06:39 #27906 情報」マークアップの変形、ペンテスト： def labeling_entropy(dataset, min_Mi = 0.1, min=15, max=15): labels = [] MIs = [] for i in range(max, dataset.shape[0]-max*2): rand = random.randint(min, max) curr_pr = dataset['close'][i] future_pr = dataset['close'][i + rand] full_pr = dataset[i-rand:i+rand] mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2]) MIs.append(mi.mean()) if future_pr + MARKUP < curr_pr and mi.mean() > min_Mi: labels.append(1.0) elif future_pr - MARKUP > curr_pr and mi.mean() > min_Mi: labels.append(0.0) else: labels.append(2.0) dataset = dataset.iloc[max:] dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy() dataset['labels'] = labels return dataset.dropna(), MIs しかし、取引を開始する前のサインの集合のn個の文字列と、将来の価格のn個の文字列との間の相互情報（回帰型）を考慮する。 相互情報がしきい値以下であれば、取引しないとマークする。 そして、2019年から、シグナルと取引/不取引に関する2つのモデルを学習させた。 結果は以下の通り： このアプローチで得られたものはあまりない mytarmailS 2022.10.19 07:28 #27907 elibrarius #: その提案は見なかった) さて、私の投稿、最後の写真を読み直してみよう。まだこう書いてある。 削除済み 2022.10.19 08:26 #27908 論理的に考えれば、他の選択肢を試すことだった： mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[0:rand]) сравниваем фичи и цены в момент предсказания mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand*2], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[0:rand*2]) сравниваем на глубину предсказания вперед + назад mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[rand:rand*2], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2]) только вперед mi = mutual_info_regression(full_pr.iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2])текущие цены и фичи в момент предсказания VS будущие цены すべての選択肢は何も生み出さない Aleksei Kuznetsov 2022.10.19 09:49 #27909 mytarmailS #: さて、私の投稿、最後の写真を読み直してみよう。 まだこう書いてある。 最初の25バーには2つのバリエーションしかなかった。そして、2つの誤差は小さな誤差だ。。そして、これは何千ものチャートのうち、たまたまあなたの目に留まった1つのバリエーションに過ぎない。他では状況は違うだろう。あなたは戦略を立て（あなたはそれを立てていない）、新しいデータでバランスラインを見る必要がある（マキシムは彼のアイデアを最後まで持ち込み、すべてが一度に明らかになった）。 削除済み 2022.10.19 10:00 #27910 私は1年以上前に同じことをクラスタリングで行い、その後、写真のように平均レベルを決定し、そこから注文を出した。上昇、下降、平均回帰の3つのクラスターに分けた。 。 面白いのは、どんな特別な手段を使っても、ランダムから良いものは得られないということだ。 1...278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
情報」マークアップの変形、ペンテスト：
しかし、取引を開始する前のサインの集合のn個の文字列と、将来の価格のn個の文字列との間の相互情報（回帰型）を考慮する。
相互情報がしきい値以下であれば、取引しないとマークする。
そして、2019年から、シグナルと取引/不取引に関する2つのモデルを学習させた。
結果は以下の通り：
このアプローチで得られたものはあまりない
その提案は見なかった)
論理的に考えれば、他の選択肢を試すことだった：
すべての選択肢は何も生み出さない
さて、私の投稿、最後の写真を読み直してみよう。
最初の25バーには2つのバリエーションしかなかった。そして、2つの誤差は小さな誤差だ。
。そして、これは何千ものチャートのうち、たまたまあなたの目に留まった1つのバリエーションに過ぎない。他では状況は違うだろう。あなたは戦略を立て（あなたはそれを立てていない）、新しいデータでバランスラインを見る必要がある（マキシムは彼のアイデアを最後まで持ち込み、すべてが一度に明らかになった）。
