要約：我々は「デトレンド」操作に注意を払うべきである。一方では、それなしではどうしようもなく、他方では、必要な情報が多すぎる。

もっと現実的に言えば、金融市場は定常的ではないという統計があります。我々は非定常時系列をモデル化する。トレンドは非定常性の最初の明白な兆候です。時系列をデトレンドさせるしかありません。次の棒グラフの符号を予測するのであって、その値を予測するのではないので、情報の損失は致命的ではありません。

 
(私は覚えている) CodeBase :https://www.mql5.com/ru/code/36558。

インジケータは、「黒/白」のサインを表示（要約）するだけです。

BlackAndWhite
BlackAndWhite
  • www.mql5.com
Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечей
トレンドは、平均増分のシフトとして理解すべきである。

どんなに愚かなTSであっても、トレードの方向性によってトレンドに入るのであれば、それは良いことである。
 
あなたの知識はゼロではないことがわかりました。

そこで、例えばrugarchのようなパッケージを取り上げて、非定常系列のすべてのニュアンスをカバーするその用語でモデリングを議論してみましょう。

 
このパッケージは非常に優れている。しかし現在、私はShiryaevの分解問題で生じるような別のタイプの非定常性に興味がある。よく区分的定常性ということが言われる。

 
Aleksey Nikolayev #:

このパッケージは非常に優れています。しかし今のところ、私はShiryaevの分解問題で生じるような、別のタイプの非定常性に興味がある。よく区分的定常性という言い方をします。

利用可能な設計の無駄はすべて科学と呼ばれ、それは非常に気まぐれな大雑把なものである。

区分的時系列の長さも非定常系列である可能性が高い。横から見ただけで、同じ問題がある。

 

https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html

 
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html

うまくいくか？

ゴキブリ 足と目のある円）のデモ、ルール"もっと単純なものから 始めましょう ：前方に異なる角度を向いた9つの目を持つ2Dエージェントで、すべての目はその方向に沿って3つの値を感知します（ある最大視認距離まで）：壁までの距離、緑色のものまでの距離、赤色のものまでの距離エージェントは、5つのアクションのうち1つを使い、角度を変えてナビゲートする。赤いものはリンゴで、食べると報酬がもらえる。緑色のものは毒で、エージェントはそれを食べると負の報酬を得る。学習は現在のパラメータ設定で数十分かかる。"

学習開始をクリックして...学習停止をクリックして...。

ゴキブリは緑の点を避けて走り、赤い点を好むはずだ。

現実には：学習停止後、ゴキブリは多かれ少なかれ直前の動きパターンに従い、赤と緑の区別をしなくなる。あるいは、私が異常なほど愚かなゴキブリを飼ってしまったのかもしれない :-)

