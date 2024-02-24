トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2732 1...272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.09.06 13:02 #27311 СанСаныч Фоменко #:あなたではなく、あなただ。私抜きで、同類と付き合いなさい。 何人いるんだ？ あなたは質問に対して何も言うことがない： 1）何かいじめることを考える 2）腹を立てる 3) ムカつく СанСаныч Фоменко 2022.09.06 13:09 #27312 Maxim Kuznetsov #:要約：我々は「デトレンド」操作に注意を払うべきである。一方では、それなしではどうしようもなく、他方では、必要な情報が多すぎる。 簡単に言えば、トレンドとは、歴史に乗っかって一攫千金を狙った初心者の幻想である。 この幻想は、「トレンド」先生の予測変数が見つかり、そのモデルが符号の近傍値を考慮に入れることができれば、おそらくMOEによって支えられるだろう。私にはおとぎ話のように思える。 もっと現実的に言えば、金融市場は定常的ではないという統計があります。我々は非定常時系列をモデル化する。トレンドは非定常性の最初の明白な兆候です。時系列をデトレンドさせるしかありません。次の棒グラフの符号を予測するのであって、その値を予測するのではないので、情報の損失は致命的ではありません。 Maxim Kuznetsov 2022.09.06 13:25 #27313 СанСаныч Фоменко #:簡単に言えば、トレンドとは、歴史に乗っかって一攫千金を狙った初心者の幻想である。この幻想は、「トレンド」先生の予測因子を見つけることが可能で、モデルが符号の近隣の値を考慮に入れることができるならば、おそらくMOEによってサポートすることができる。これはおとぎ話のように思える。もっと現実的に言えば、金融市場は定常的ではないという統計があります。私たちは非定常時系列をモデル化します。トレンドは非定常性の最初の明白な兆候です。時系列をデトレンドさせるしかありません。次の棒グラフの符号を予測するのであって、その値を予測するのではないので、情報の損失は致命的ではありません。 (私は覚えている) CodeBase :https://www.mql5.com/ru/code/36558。 インジケータは、「黒/白」のサインを表示（要約）するだけです。 BlackAndWhite www.mql5.com Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечей 削除済み 2022.09.06 13:48 #27314 トレンドは、平均増分のシフトとして理解すべきである。どんなに愚かなTSであっても、トレードの方向性によってトレンドに入るのであれば、それは良いことである。 Aleksey Nikolayev 2022.09.06 14:36 #27315 СанСаныч Фоменко #:捏造はダメだ。 簡単な辞書よりも意味のある文章を読もう。1982年のロバート・エングルの原著から始めなさい。 もちろん、あなたの辞書にはホワイトノイズについても書かれていますが、これもガウスノイズです。 СанСаныч Фоменко 2022.09.06 14:41 #27316 Aleksey Nikolayev #:簡単な辞書よりも意味のある文章を読もう。ロバート・エングルの1982年のオリジナル記事から始めよう。もちろん、あなたの辞書にはホワイトノイズについても載っていますが、これもガウスノイズです。 あなたの知識はゼロではないことがわかりました。 そこで、例えばrugarchのようなパッケージを取り上げて、非定常系列のすべてのニュアンスをカバーするその用語でモデリングを議論してみましょう。 Aleksey Nikolayev 2022.09.06 15:03 #27317 СанСаныч Фоменко #:あなたの知識はゼロではないことがわかった。そこで、例えばrugarchというパッケージを取り上げて、非定常系列のニュアンスをすべてカバーするrugarchの用語でモデリングについて議論してみよう。 このパッケージは非常に優れている。しかし現在、私はShiryaevの分解問題で生じるような別のタイプの非定常性に興味がある。よく区分的定常性ということが言われる。 СанСаныч Фоменко 2022.09.06 15:13 #27318 Aleksey Nikolayev #:このパッケージは非常に優れています。しかし今のところ、私はShiryaevの分解問題で生じるような、別のタイプの非定常性に興味がある。よく区分的定常性という言い方をします。 利用可能な設計の無駄はすべて科学と呼ばれ、それは非常に気まぐれな大雑把なものである。 区分的時系列の長さも非定常系列である可能性が高い。横から見ただけで、同じ問題がある。 mytarmailS 2022.09.06 15:34 #27319 こんなことを説いていたのは誰だ？ https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html Maxim Kuznetsov 2022.09.06 16:03 #27320 mytarmailS #:誰がこんなことを説いたのか？https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html うまくいくか？ ゴキブリ（ 足と目のある円）のデモ、ルール"もっと単純なものから 始めましょう ：前方に異なる角度を向いた9つの目を持つ2Dエージェントで、すべての目はその方向に沿って3つの値を感知します（ある最大視認距離まで）：壁までの距離、緑色のものまでの距離、赤色のものまでの距離。エージェントは、5つのアクションのうち1つを使い、角度を変えてナビゲートする。赤いものはリンゴで、食べると報酬がもらえる。緑色のものは毒で、エージェントはそれを食べると負の報酬を得る。学習は現在のパラメータ設定で数十分かかる。" 学習開始をクリックして...学習停止をクリックして...。 ゴキブリは緑の点を避けて走り、赤い点を好むはずだ。 現実には：学習停止後、ゴキブリは多かれ少なかれ直前の動きパターンに従い、赤と緑の区別をしなくなる。あるいは、私が異常なほど愚かなゴキブリを飼ってしまったのかもしれない :-) 1...272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたではなく、あなただ。
私抜きで、同類と付き合いなさい。
何人いるんだ？
あなたは質問に対して何も言うことがない：
1）何かいじめることを考える
2）腹を立てる
3) ムカつく
要約：我々は「デトレンド」操作に注意を払うべきである。一方では、それなしではどうしようもなく、他方では、必要な情報が多すぎる。
簡単に言えば、トレンドとは、歴史に乗っかって一攫千金を狙った初心者の幻想である。
この幻想は、「トレンド」先生の予測変数が見つかり、そのモデルが符号の近傍値を考慮に入れることができれば、おそらくMOEによって支えられるだろう。私にはおとぎ話のように思える。
もっと現実的に言えば、金融市場は定常的ではないという統計があります。我々は非定常時系列をモデル化する。トレンドは非定常性の最初の明白な兆候です。時系列をデトレンドさせるしかありません。次の棒グラフの符号を予測するのであって、その値を予測するのではないので、情報の損失は致命的ではありません。
(私は覚えている) CodeBase :https://www.mql5.com/ru/code/36558。
インジケータは、「黒/白」のサインを表示（要約）するだけです。
捏造はダメだ。
簡単な辞書よりも意味のある文章を読もう。1982年のロバート・エングルの原著から始めなさい。
もちろん、あなたの辞書にはホワイトノイズについても書かれていますが、これもガウスノイズです。
あなたの知識はゼロではないことがわかりました。
そこで、例えばrugarchのようなパッケージを取り上げて、非定常系列のすべてのニュアンスをカバーするその用語でモデリングを議論してみましょう。
このパッケージは非常に優れている。しかし現在、私はShiryaevの分解問題で生じるような別のタイプの非定常性に興味がある。よく区分的定常性ということが言われる。
利用可能な設計の無駄はすべて科学と呼ばれ、それは非常に気まぐれな大雑把なものである。
区分的時系列の長さも非定常系列である可能性が高い。横から見ただけで、同じ問題がある。
こんなことを説いていたのは誰だ？
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
うまくいくか？
ゴキブリ（ 足と目のある円）のデモ、ルール"もっと単純なものから 始めましょう ：前方に異なる角度を向いた9つの目を持つ2Dエージェントで、すべての目はその方向に沿って3つの値を感知します（ある最大視認距離まで）：壁までの距離、緑色のものまでの距離、赤色のものまでの距離。エージェントは、5つのアクションのうち1つを使い、角度を変えてナビゲートする。赤いものはリンゴで、食べると報酬がもらえる。緑色のものは毒で、エージェントはそれを食べると負の報酬を得る。学習は現在のパラメータ設定で数十分かかる。"
学習開始をクリックして...学習停止をクリックして...。
ゴキブリは緑の点を避けて走り、赤い点を好むはずだ。
現実には：学習停止後、ゴキブリは多かれ少なかれ直前の動きパターンに従い、赤と緑の区別をしなくなる。あるいは、私が異常なほど愚かなゴキブリを飼ってしまったのかもしれない :-)