fxsaberは、問題はいくつかの大きなターンオーバーから始まると書いていたと思う。おそらく、あなたのTCはコピーライターの人気が高すぎる犠牲者になってしまったのでしょう）。
学習（最適化）区間の選択について
古典的なランダム・ウォーク・モデルから始めることができ、そこからの偏差は～2*sqrt(T)である。(2はトレンドの残骸)
(a) それはスケーラブルである（全く同じ放物線、スクリーンショットと同じ線は、より低いTFとティックに切り替えたときに残ります）、
(b) 我々はとにかくそれで直接、直接結果を比較します
(c) それは特徴的な間隔を持っています。同じ放物線の同じ焦点。
これらは、方向づけられるべき区間である。
技術的にはかなり解決可能だと思う。問題は、そのような実験の結果をどう解釈するかだ。
Matstatには、たとえば 標本の均質性をチェックするためのテストがたくさんあります。もちろん、私があなたの用語を正しく理解していればの話ですが。
これらの基準の何が問題なのでしょうか？
link1、link2、 link 3を保存しましたが、実装していません。
この基準は非常に優れている。最も一般的なものとしてコルモゴロフ・スミルノフ検定を加えることができます。
これは比較可能なサンプルを形成する原則に関するもので、基準そのものとは何の関係もない。
どのように無関係なのか？標本の大きさによって基準が変わるのであれば、標本は必要な基準に押し込められなければなりません。何か理解できないのだが...。
どの点についても、それが焦点となるdの 値を指定することができます）私は、価格と時間のスケールの比率に焦点の依存性について話しているわけでもありません）。
基準とは基本的に、あなたが興味を持つサンプルを比較するために、そのサンプルを入れる式に過ぎない。どのサンプルを比較するかを決めるのはあなたであって、基準ではない。
どの点についても、焦点となるdの 値を指定することができる。）
これは、何分（ティック）が1ポイントに対応するか、何をπ/4角度と見なすか、なぜそうするのか、というメトリクスの問題である。）
すべての通貨は、偏差=2*sqrt(T)の法則に正確に対応しています。これは驚くべきことではない。
基準は意味がないと思いますか？大きさの異なる10個のサンプルを取り出して比較し、サンプルの類似性／類似性／均質性の原因となるいくつかの指標について、最も優れたパフォーマンスを持つものを選びます。
意味は基準にある／ないのではなく、その使い方にある。あなたの使い方は、何と何を何の目的で比較しているのか、まったく明確でない）。