Aleksey Nikolayev #:

fxsaberは、問題はいくつかの大きなターンオーバーから始まると書いていたと思う。おそらく、あなたのTCはコピーライターの人気が高すぎる犠牲者になってしまったのでしょう）。

金額が1万円程度になり、常に増加するようになると、彼らは注意を払うようになります。しかし、多くの場合、限度額はもっと控えめです😀。

クリプトでそれを行うオプションがありますが、そこにはメタトレーダーはありません。

クールなTSを持っていれば、ボーイングと島を買うことができると考えるカモを読むのは、まだちょっと面白い。

セイバーは間違いなく自分の島を持つべきだが、彼以外に誰がいるだろうか？
 

学習（最適化）区間の選択について

古典的なランダム・ウォーク・モデルから始めることができ、そこからの偏差は～2*sqrt(T)である。(2はトレンドの残骸)


(a) それはスケーラブルである（全く同じ放物線、スクリーンショットと同じ線は、より低いTFとティックに切り替えたときに残ります）、
(b) 我々はとにかくそれで直接、直接結果を比較します
(c) それは特徴的な間隔を持っています。同じ放物線の同じ焦点。

これらは、方向づけられるべき区間である。

 
Aleksey Nikolayev #:

技術的にはかなり解決可能だと思う。問題は、そのような実験の結果をどう解釈するかだ。

Matstatには、たとえば 標本の均質性をチェックするためのテストがたくさんあります。もちろん、私があなたの用語を正しく理解していればの話ですが。

これらの基準の何が問題なのでしょうか？

link1link2 link 3を保存しましたが、実装していません。

Aleksey Vyazmikin #:

この基準の何が問題なのか？

私はref1ref2 ref 3を保持しているが、実装していない。

この基準は非常に優れている。最も一般的なものとしてコルモゴロフ・スミルノフ検定を加えることができます。

これは比較可能なサンプルを形成する原則に関するもので、基準そのものとは何の関係もない。

 
Aleksey Nikolayev #:

その基準は非常に優れている。コルモゴロフ・スミルノフ検定を最もよく使われるものとして加えることができる。

これは比較可能なサンプルを形成する原理に関するもので、基準そのものとは何の関係もない。

どのように無関係なのか？標本の大きさによって基準が変わるのであれば、標本は必要な基準に押し込められなければなりません。何か理解できないのだが...。

 
Maxim Kuznetsov #:

どの点についても、それが焦点となるdの 値を指定することができます）私は、価格と時間のスケールの比率に焦点の依存性について話しているわけでもありません）。

 
Aleksey Vyazmikin #:

それがどう無関係なのか？サンプルの大きさによって基準が変わるのであれば、サンプルを正しい基準にロードしなければならない。理解できない。

基準とは基本的に、あなたが興味を持つサンプルを比較するために、そのサンプルを入れる式に過ぎない。どのサンプルを比較するかを決めるのはあなたであって、基準ではない。

 
Aleksey Nikolayev #:

どの点についても、焦点となるdの 値を指定することができる。）

これは、何分（ティック）が1ポイントに対応するか、何をπ/4角度と見なすか、なぜそうするのか、というメトリクスの問題である。）

すべての通貨は、偏差=2*sqrt(T)の法則に正確に対応しています。これは驚くべきことではない。

 
Aleksey Nikolayev #:

基準とは本質的に、対象となるサンプルを比較するために代入する必要がある数式にすぎない。どのサンプルを比較するかを決めるのはあなたであり、基準ではない。

基準は意味がないと思いますか？大きさの異なる10個のサンプルを取り出して比較し、サンプルの類似性／類似性／均質性の原因となるいくつかの指標について、最も優れたパフォーマンスを持つものを選びます。

 
Aleksey Vyazmikin #:

この基準は意味がないと思いますか？大きさの異なる10個のサンプルを取り出して比較し、サンプルの類似性/類似性/均質性を示すいくつかの指標で最も優れたパフォーマンスを示すものを選びます。

意味は基準にある／ないのではなく、その使い方にある。あなたの使い方は、何と何を何の目的で比較しているのか、まったく明確でない）。

