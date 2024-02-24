トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2534 1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399 新しいコメント Rorschach 2021.12.24 14:13 #25331 みなさん、対数なんてナンセンス だから、どうやるんですか？ secret 2021.12.24 15:45 #25332 インクリメントを取り、ポイントに変換し、1を加え、マイナスを引く（そして戻す）。 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 15:57 #25333 ロールシャッハ＃： みなさん、こんなナンセンスを 得るために、正しく対数化する方法？ グラフ(Q-Qプロット？)の中身がよくわからないのですが。対数価格差のサンプルは、正規分布と比較する必要があるようです。 Renat Akhtyamov 2021.12.24 15:59 #25334 そして、本当に、どこを向いても、あれは横道にそれます。 Rorschach 2021.12.24 16:22 #25335 Q-Qプロット、インクリメント ヴァリエーション・オブ・テーマ delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point; if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue; price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta); index++; 1行目に100000の掛け算がありますが、どのくらいが正しいのでしょうか？ 掛け算をしないことも可能で、その場合は1より多くなりますが、この場合はリンクで3図を得ることになります。 あるいは10000000倍しても、また違うチャートになります。 ここで一番の疑問は、増分を何倍にするかということです。 Renat Akhtyamov 2021.12.24 16:26 #25336 ロールシャッハ＃： Q-Qプロット、インクリメントヴァリエーション・オブ・テーマ1行目に100000の掛け算がありますが、どのくらいが正しいのでしょうか？ 乗算しないことも可能ですが、いずれにせよ1より多くなりますが、この場合、リンク上で3つの図を受け取ることになります。あるいは10000000倍しても、また違うチャートになります。本題は、何倍増しか？ を、契約金額の大小にかかわらず、オプションとして提供します。 Renat Akhtyamov 2021.12.24 17:10 #25337 LenaTrap#: また賢そうな顔してナンセンスなこと書かないでくださいよ、超古典的なアイデアです、 リッジ回帰 全般は1970年に 発明されました。 以前もここにあったような気がします。 そして、フラットとトレンドの問題です。 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 17:31 #25338 ロールシャッハ＃： Q-Qプロット、インクリメントヴァリエーション・オブ・テーマ1行目に100000の掛け算がありますが、どのくらいが正しいのでしょうか？ 掛け算をしないことも可能で、その場合は1より多くなりますが、この場合はリンクで3図を得ることになります。あるいは10000000倍しても、また違うチャートになります。ここで一番の疑問は、増分を何倍にするかということです。 それでもサンプリングしてみる d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]). また、対数を用いない近似値 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1 も試すことができます。 Rorschach 2021.12.24 17:36 #25339 前回のコメントへの追記 1行目のコードですべて乗算になっています 増分値を10^5倍する じょうざんせず 増分値の10^8乗算 削除済み 2021.12.24 17:46 #25340 https://www.mql5.com/ru/articles/222 1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
