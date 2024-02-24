トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2540 1...253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547...3399 新しいコメント JeeyCi 2021.12.28 05:46 #25391 JeeyCi#: 1)と、多分「ダイナミックレンジ」は痛いほど単純で、2本のMAが交差するポイント -- 期間を正しく把握することが重要......。50と200を見るのはOTFだけ...。しかし、ビッグデータ解析では、（他の要因が重なった場合）ニューラルネットワークの記憶によって、より有利なMA期間が見つかるかもしれない...。イムホ 案ずるより生むが易し MAはメカニカルアライメントの一種です 解析的な平滑化 （Yキャップ-モデル内の整列値）が必要なのでは？パワー依存性（加速度しか考慮しない）よりも、指数依存性（トレンドには減速期と加速期があるため）を使った方が良いのでは...？非線形依存性については、例えば、力学の系列分析（これは！適切な統計研究の追加手法としてのみあり得るが、力学の分析が主な手法になることはない）などが挙げられる。 JeeyCi 2021.12.28 06:20 #25392 JeeyCi#： (1sと2sの違いによる微分⇒多項式の次数の選択の推奨をどこかで見たような気がするのですが、見つかりません)...。 斯く言うべし JeeyCi 2021.12.28 06:27 #25393 一般に、トレンドから早々に飛び出さないためには、何とかして要因分析、相関分析、回帰 分析を十分に行い、その上で、メイントレンドの加速、減速、反転などのダイナミクス分析を行うべきだろう...。で、それをsklearnでなんとかして、MLの出力はbull/bear/hold-onの超平面上にプロットして初めて...。そうしないと、手数料がデポを食いつぶしてしまうから...。とか、50/50や25/50/25の確率も嫌だなぁ...。と、適切な資金管理・リスク管理 バカチョン符号は干渉を考慮しない JeeyCi 2021.12.28 07:01 #25394 そして、この話の中で最も警戒すべきは、まず多かれ少なかれ代表的な統計モデルについて、NE分布の正規性を証明しなければならないことです...。まだ証明できていないので、これ以上の評価は停滞気味ですが...。もしかしたら、ピリグリム（彼の開発者、上にリンクを置いて おきます）が考えていたほどには、市場においてすべてがランダムではないのかもしれません。 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.12.28 14:05 #25395 Aleksey Nikolayev#: おそらくユージン・ファマが論文で書いているのだろうが、よくわからない。 対数は、急激に上昇する資産に対して異なる期間を比較可能にするために必要です。例えば、ビットコインは年によってボラティリティが大きく異なるため、ボラティリティの指標として相対的な変化を考え、それを考慮することになります。 また、対数は異分散性を緩和し、回帰モデルの残差の分布をより対称的にし、もう少し正規化すると主張しているが、実際にはとにかくみんなそのことを叩いている......。😉 ブローカーが対数で取引することを許可していないため、価格の対数に戻らなければならないので、私は同意する、それは不快な状況です、へぇ...。 Aleksey Nikolayev 2021.12.28 16:57 #25396 transcendreamer#: 対数は、急激に成長する資産に対して異なる期間を比較可能にするために必要です。例えば、ビットコインは年によってボラティリティが大きく異なるため、ボラティリティの指標として相対的な変化を考案し、それを利用することになります。また、対数は異分散性を緩和し、回帰モデルの残差の分布をより対称的にし、もう少し正規化すると主張しているが、実際にはとにかくみんなそのことを叩いている......。😉ブローカーが価格の対数で取引することを許可していないので、その後、対数を逆にしなければならないので、一般的には不愉快な状況であることに同意します、へぇ...。 私見では、対数を使うのが自然だと思います。）ここでも、利息にまつわる直感が働くはずです。実際、（価格の増分対数をとって時間で割れば）連続した金利が算出されます。 そして、異なる資産は（私の意見 では）対数価格によって共通分母に還元し、平均対数スプレッドで正規化するのが最も簡単です。 JeeyCi 2021.12.28 18:04 #25397 トランスセンドリーマー#: また、対数が不均一分散性を緩和する ことも主張されている......。一般的には、対数を逆転させなければならないので、不愉快な状況であることは同意する その全容はわかりませんが...。非対称という意味においてのみ...。が、分散という意味ではなく・・・。イムホ Python, корреляция и регрессия: часть 1 2021.05.18habr.com Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравится моя собака. В предыдущих сериях постов для начинающих из ремикса книги Генри Гарнера « Clojure для исследования данных » (Clojure for Data Science) на языке Python мы рассмотрели методы описания выборок с точки зрения сводных статистик и методов статистического вывода из них параметров... JeeyCi 2021.12.28 18:18 #25398 Aleksey Nikolayev#: 対数を使うのが自然だと思うのですが......）ここでも、利息にまつわる直感が働くはずで、実際、連続した利率が計算されています（価格の増分対数をとって時間で割ったもの）。 だから、直感的には、（理論家ではなく）実務家が先物で現在の価格を持つためにフォワードポイントを取り上げるべきであり（一方、スポットでは価格に時間は全くない）、時間のない金利の分析も、金利もフロート（または変動にスワップ）されると、示唆的である...と。デリバティブ）資産のプライシングを理解していなければ、原始的な数学的変換はモデルを台無しにするだけだ......。- プロセスを理解することは、モデリングにおいて最も重要なことです... Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2021.12.28www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... mytarmailS 2021.12.31 09:38 #25399 アレクセイ ニコラエフ#: 実践と理論の区別は、どちらにも通用します。練習の後、新しい理論が始まるだけというのが普通です。理論と実践は2本の足で、交互に、そして同じように活発に動かさないと、目的のゴールにはたどり着けません。 嘉言 Mihail Marchukajtes 2022.01.02 06:50 #25400 mytarmailS#: 嘉言 同感です、私も支持します・・・。 1...253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1)と、多分「ダイナミックレンジ」は痛いほど単純で、2本のMAが交差するポイント -- 期間を正しく把握することが重要......。50と200を見るのはOTFだけ...。しかし、ビッグデータ解析では、（他の要因が重なった場合）ニューラルネットワークの記憶によって、より有利なMA期間が見つかるかもしれない...。イムホ
案ずるより生むが易し
MAはメカニカルアライメントの一種です
解析的な平滑化 （Yキャップ-モデル内の整列値）が必要なのでは？パワー依存性（加速度しか考慮しない）よりも、指数依存性（トレンドには減速期と加速期があるため）を使った方が良いのでは...？非線形依存性については、例えば、力学の系列分析（これは！適切な統計研究の追加手法としてのみあり得るが、力学の分析が主な手法になることはない）などが挙げられる。
(1sと2sの違いによる微分⇒多項式の次数の選択の推奨をどこかで見たような気がするのですが、見つかりません)...。
斯く言うべし
一般に、トレンドから早々に飛び出さないためには、何とかして要因分析、相関分析、回帰 分析を十分に行い、その上で、メイントレンドの加速、減速、反転などのダイナミクス分析を行うべきだろう...。で、それをsklearnでなんとかして、MLの出力はbull/bear/hold-onの超平面上にプロットして初めて...。そうしないと、手数料がデポを食いつぶしてしまうから...。とか、50/50や25/50/25の確率も嫌だなぁ...。と、適切な資金管理・リスク管理
バカチョン符号は干渉を考慮しない
おそらくユージン・ファマが論文で書いているのだろうが、よくわからない。
対数は、急激に上昇する資産に対して異なる期間を比較可能にするために必要です。例えば、ビットコインは年によってボラティリティが大きく異なるため、ボラティリティの指標として相対的な変化を考え、それを考慮することになります。
また、対数は異分散性を緩和し、回帰モデルの残差の分布をより対称的にし、もう少し正規化すると主張しているが、実際にはとにかくみんなそのことを叩いている......。😉
ブローカーが対数で取引することを許可していないため、価格の対数に戻らなければならないので、私は同意する、それは不快な状況です、へぇ...。
私見では、対数を使うのが自然だと思います。）ここでも、利息にまつわる直感が働くはずです。実際、（価格の増分対数をとって時間で割れば）連続した金利が算出されます。
そして、異なる資産は（私の意見 では）対数価格によって共通分母に還元し、平均対数スプレッドで正規化するのが最も簡単です。
また、対数が不均一分散性を緩和する ことも主張されている......。
だから、直感的には、（理論家ではなく）実務家が先物で現在の価格を持つためにフォワードポイントを取り上げるべきであり（一方、スポットでは価格に時間は全くない）、時間のない金利の分析も、金利もフロート（または変動にスワップ）されると、示唆的である...と。デリバティブ）資産のプライシングを理解していなければ、原始的な数学的変換はモデルを台無しにするだけだ......。- プロセスを理解することは、モデリングにおいて最も重要なことです...
実践と理論の区別は、どちらにも通用します。練習の後、新しい理論が始まるだけというのが普通です。理論と実践は2本の足で、交互に、そして同じように活発に動かさないと、目的のゴールにはたどり着けません。
嘉言
