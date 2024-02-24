トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2488

Mihail Marchukajtes#:

あなたは本当にMoD分野の全体の哲学を理解する必要があり、フィールドで多くの情報を知ることなく、質問の哲学に到達することは非常に困難であり、それなしで正しい結論に来ることです。

はい。

経済発展においては、混沌とした行動から新しいビジネスラインが生まれる。ある部分は行き詰まり、またある部分は新たな方向性を見出す。不確実性を人為的に排除することは、発展的な方向性の出現を排除することになり、システムの停滞と劣化につながる。これらの仮定は、経済・社会システムを含むすべての複雑系に適用される。

一般的には、不確実性を排除するのではなく、不確実性を利用することを主な理念としています...。

と、不確実性への対処の仕方を知らない最近の投稿という形で、明らかに「行き詰まり」がこのスレッドに忍び寄っています...。MOは明らかに彼らに向いていない（）・・・。自分では証明できないので

ダイナミックなシステムにおける自己組織化の可能性。

JeeyCi#：

はい

オフトピックな質問ですが、あなたはどの区から来ましたか？
 
Vladimir Baskakov#:
オフトピックな質問ですが、あなたはどこの区から来ましたか？

アハハハ、正に話題沸騰

 
お嬢さん、気をつけなはれや。）
Aleksey Nikolayev#:
女性には気をつけましょう、彼女はデイジーを持っています)
EchoのLatyninaを思い出します。30分もすると頭が痛くなってくる。
 
ミハイル・マルキュカイツ#:
私は、例えば、2時間以内にモデルを入手するプロセスを、ピックアップしたプログラム一式で編成し、何度も同じ動作を繰り返しています。などなど!!!!最適化手法やネットワークトポロジーの選択、入力データの入れ替えなどの手間は不要です。モデル作成アルゴリズムは硬直的で、変更することができません。

そうですね、カオスオーダーの結果は、多くの要因がシステムに影響を与えるので（そして、そのすべてを説明することはできない）、DIFFERENTになりますね......。ということで、長い間予測できない...。で、定期的に再教育する必要があります。

オルタナティヴには優先順位があり、優先順位が不明確な場合のみカオスへの移行が可能である。これは、図中の 近い電位（c78）のピットに 相当する。もし、優先順位が明確に表現され、潜在的なピットの深さが異なっていれば、カオスは起こりにくく、システムは明確に表現された最良の選択肢の選択によって決定論的な状態に移行することになる。明らかに、図のポイントに対応する選択肢は次のような特徴を持っている：14 - best of all, 10 - no way, 7 - maybe, 3 - as last resort, 4-5 "And we don't care..." （すべてにおいて最善の策）。(с).

2つ目の類推は、どんな複雑な問題でも少なくとも2つの正解があり、それはプロトタイプモデルの潜在的な穴に対応するということである。そして、この2つの答えの間には、長い議論があるのです。アメリカのように市民への銃販売を認めるべき？税金は上げるべき？ダウンタウンへの入場を有料にすべきか、など。トークショーでの議論は、単純なモデルで考えた気球のカオス的な挙動を彷彿とさせる。

3つ目のアナロジーは、"To be or not to be? "という不平等な2つの選択肢を選ぶときの複雑なシステムのカオス状態です。(c)、"私は被造物か、それとも権利か？"(с).

新興のポスト荒らしを分類するのは難しいことではありません...。- MOのフィロソフィーは必ず役に立ちます。

追伸

モデリングにおいて行列計算はどのような役割を担っていますか？

 
mytarmailS#:

ああ...が、当然ながらテストはできない ))))

そして、あなたは数年前から既製のレシェトフ・ガラガラを使用していて、ポリノーム、ニューロン、ムグァなどの単語を初めて聞きました。 しかし、あなたは20年の経験を持つニューラルネットワークのトレーニングのマスターだと言っています ))) と同時に、1年前にはRやPythonでのプログラミングを教えて欲しいと言いました ))) と同時に）


そして馬鹿は芸をする、師匠！！ なんだ、でもどうすればいいんだ))

驚くべきBUTあなたは私が誰であるか知っている！ はい、私は弱いプログラマですが、私はオプティマイザReshetovで重要な組織の瞬間の数を入力している、はい私はRのコードで助けを求め、私は助けたが、唯一のライブラリの仕事と組織では、他のすべてのコードdopislavl自分自身です。そして、そうです、私は今、Excelのマクロを学んで、笑顔で歴史を書き始める必要があります。でも、Reshetovのオプティマイザを8〜9年使っていて、その前はNeuroshelを使っていて、モデルのトレーニング、トレーニング、トレーニングをしていましたよ。また、今までいくつのモデルを手に入れ、それを見積もることができたのでしょうか？まあ...何人？
 
Mihail Marchukajtes#:
with code in R...をNeuroshellに搭載し、同じようにトレーニングしました。

返信ありがとうございました。

 
JeeyCi#：

追伸

モデリングにおいて行列計算はどのような役割を担っていますか？

レシェトフ氏の 説明を読めば、最適化の問題がより明確になるはずです。
Полное описание теории обобщающей способности завершено
  • 2015.01.04
  • Unknown
  • yury-v-reshetov.blogspot.com
Сегодня завершил полное описание теории обобщающей способности. Краткий список вопросов на которые теория даёт ответы: Почему максимальная обучающая способность не не всегда соответствует максимальной обобщающей способности? Как отличить информативные факторы от неинформативных? Что делать, если решение неоднозначно? Как получить неизменное...
 
Mihail Marchukajtes#:
Reshetov 8-9年間、それ以前はNeuroshellに座ってモデルを訓練、訓練、訓練していた。

それで20年の経験を持つニューラルネットワークの専門家になるのか？ 面白すぎて悲しくなる)

JeeyCi#:

ポスト荒らしを分類するのは難しいことではありません...。- MOのフィロソフィーはいつも参考になります。


