トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2494

eccocom#:
)))).なるほど、コミュニケーションの素養がしっかりあるようですね。私自身は、おそらく10件中8件はHinduのコードを書いて います))、それでも、私の経験を共有できれば うれしいです。そして、Pythonで書いている人が、neuronetだけでなく、EA全般の構造も含めて見つかると嬉しいですね。

私は賛成ですが、他人のアイデアの多くは却下します。

eccocom 2021.11.07 19:09 #24932
mytarmailS#:
私は大賛成ですが、他人のアイデアを否定することが多く、～99％は自分がやって結果がわかっているので・・・。
でも、自分のビジョンを言葉で表現できないこと、ビデオクリップの形式で画像が必要なことは理解しましたが、それをやるのが億劫で・・・。

あなたの返事は、私が主題と安定した55％を超えて取得することの無駄の理解に疲れている感じです)

mytarmailS 2021.11.07 19:23 #24933
eccocom#:
回答に話題疲れが感じられ、安定した55％を超えることが無駄であることを理解している)

あなたは私のことを見抜いていた...55％ - はい、しかし、それは1つのパラダイムのみ、ジグザグ、リターン、ろうそくの色などです...しかし、それ以外のパラダイムもあるのです。

eccocom 2021.11.07 20:03 #24934
mytarmailS#:
見透かされていたのか...。
55％ - はい、しかし、唯一の1つのパラダイムで、ジグザグ、リターン、ろうそくの色など...
しかし、他のパラダイムも存在する

コヒーゲーション、カルマン、フーリエなど、もっと面白いものがあるのでは？)ところで、マキシム・ドミトリエフスキーは、あなたの友人と書かれていますが、彼はいつもスライダーを使っていますが、スライダーから派生 した経験があるかどうかご存知でしょうか？試してみたいのですが、一応、すでにご意見をいただいているようです。

Mihail Marchukajtes 2021.11.07 21:45 #24935
mytarmailS#:
彼はニューロンを全く使っていない、既製の作者の凡庸なプログラムを使っている（SVMとMGUAのハイブリッドだ）、PythonやRコードでプログラミングしないのでSequental()という言葉も知らない、ニューラルネットワーク歴20年、手を出すのはまだ早い...といったところか。

まあ、ほら、他の人のコードは乞うが、自分で書いたものしか使わないということですからね。既成のソリューションはカウントしない。プログラミングの知識はどこへいった？期待通りの仕上がりになったか？いや、だって、自分の中で決まらない研究の間で、探したり、投げたりしているんだから。人を裁く前に、自分が何をしたのか、答えはあるのか、自分に問いかけてみてください。持ってないくせに偉そうなこと言うなよ...。ざまあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

Mihail Marchukajtes 2021.11.07 21:46 #24936
持ち主に合わせたアバター、あまりひねりがない!!!!:-)

Valeriy Yastremskiy 2021.11.07 22:15 #24937
Mihail Marchukajtes#:
持ち主に合わせたアバター、あまりひねりがない!!!!:-)

お人好しにもほどがある）

Mihail Marchukajtes 2021.11.08 06:17 #24938
Valeriy Yastremskiy#:
おせわになります）

それが私たちのユーモアです。つまらない :-(。

mytarmailS 2021.11.08 08:17 #24939
20年の経験を持つニューラルネットワークトレーニングの大御所、AIの専門家であり、控えめに言えば、アルゴトレーダー、グル、初心者のメンター、そしてただの善人の古い ビデオを 発見しました。

mytarmailS 2021.11.08 08:20 #24940
..
はい、そうです、そうです、もう落ち着いてください)))
)))).なるほど、コミュニケーションの素養がしっかりあるようですね。私自身は、おそらく10件中8件はHinduのコードを書いて います))、それでも、私の経験を共有できれば うれしいです。そして、Pythonで書いている人が、neuronetだけでなく、EA全般の構造も含めて見つかると嬉しいですね。
私は大賛成ですが、他人のアイデアを否定することが多く、～99％は自分がやって結果がわかっているので・・・。 でも、自分のビジョンを言葉で表現できないこと、ビデオクリップの形式で画像が必要なことは理解しましたが、それをやるのが億劫で・・・。
回答に話題疲れが感じられ、安定した55％を超えることが無駄であることを理解している)
見透かされていたのか...。
彼はニューロンを全く使っていない、既製の作者の凡庸なプログラムを使っている（SVMとMGUAのハイブリッドだ）、PythonやRコードでプログラミングしないのでSequental()という言葉も知らない、ニューラルネットワーク歴20年、手を出すのはまだ早い...といったところか。
持ち主に合わせたアバター、あまりひねりがない!!!!:-)
お人好しにもほどがある）
おせわになります）
20年の経験を持つニューラルネットワークトレーニングの大御所、AIの専門家であり、控えめに言えば、アルゴトレーダー、グル、初心者のメンター、そしてただの善人の古い ビデオを 発見しました。
..
はい、そうです、そうです、もう落ち着いてください)))