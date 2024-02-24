トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2483 1...247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.10.31 18:28 #24821 Renat Akhtyamov#: のウェブサイトをご覧ください。があり、? インジケータをコピーできない、正しいjsonが見つからない・・・。その上で正しいjsonを見つけることができません - できるか？ Renat Akhtyamov 2021.10.31 18:39 #24822 mytarmailS#: Website, web trading platform, can't get some metrics from it, can't find the right json ....できるのか？ google chromeでデベロッパーツールを開き、サイトが吐き出す内容を取得する方法を確認します。 詳しくは覚えていませんが、こんな感じです。 必要な結果が得られたら、そのリンクをブラウザに入力します。 納得のいく回答が得られたら、mcuel Web-Brequestを利用すれば、必要なテキストをパソコンで入手することができます。 それから、弦楽器の通常の作業もmcuelleで行います。 ここで、CMEからメジャーをコピーしてきましたが、ずいぶん前のことです。 ファイル: USDCHFH1.png 22 kb EURUSDH4.png 24 kb mytarmailS 2021.10.31 18:45 #24823 Renat Akhtyamov#: はい、もう全部やりました。「開発者ツール」で必要なファイルが見つからないと言ったら、「ファイルを見つけろ」と言いましたね）。)) Mihail Marchukajtes 2021.11.01 03:10 #24824 mytarmailS#: もう全部やりました。「開発者ツール」で必要なファイルが見つからないと言ったら、「ファイルを見つけろ」と言うんですね。)) 私がパーサーを信用しない理由は、保証されたデータストリームを得る必要があるからです。一方、サイトからのデータの解析は、高い確率で漏れや悪い遅延があり、仕事に支障をきたします :-().その他、CMEにはFTPサーバーがあり、そこからすべてのデータを問題なく取得することができます mytarmailS 2021.11.01 06:53 #24825 Renat Akhtyamov#: https://xstation5.xtb.com/ へ ウェブプラットフォーム上でデモを作り、サンクションに挑戦する。 jsonファイルを見てみた この数値が見つからなかったのは、画像として表示されていないのか、私がよく見ていなかっただけなのか？ 誰か手がかりはないのか！？ Aleksei Kuznetsov 2021.11.01 07:57 #24826 mytarmailS#: https://xstation5.xtb.com/ へウェブプラットフォーム上でデモを作成し、制裁を加えてみる。jsonファイルに目を通しました。価値観を見いだせなかったのは、絵空事なのか、私がよく見ていなかっただけなのか......。誰が何をすればいいのかわからない!!! 1) JSONだけでなく、すべてのファイル（写真だけでなく）を見る。 2) もしかしたら、データはファイルではなく、ストリームとして転送されているのでは？同じオンラインラジオ局を100人が同時に聴くようなもので、それぞれが独自の接続とデータを持つのではなく、全員に1つのストリームを提供するのです。サーバーのトラフィックを節約することができます。 一般的には、プログラマーの想像力次第ということになりますが...。解読する必要があります。 そして、テクニカルサポートに書き込んでみてください。もしかしたら、APIやFTPなど、何らかの方法で対応しているかもしれません。 Renat Akhtyamov 2021.11.01 08:11 #24827 mytarmailS#: https://xstation5.xtb.com/ へウェブプラットフォーム上でデモを作成し、制裁を加えてみる。jsonファイルに目を通しました。価値観を見いだせなかったのは、絵空事なのか、私がよく見ていなかっただけなのか......。知ってる人、教えてください! 他のjsonは入っていないのでしょうか？ mytarmailS 2021.11.01 08:16 #24828 Renat Akhtyamov#: jsonファイル以外に何が入っているのでしょうか？ 結構ありますね、ウェブサイトを書いたことがないので、ファイルの目的が何なのか、なんとも言えませんが。 mytarmailS 2021.11.01 08:20 #24829 elibrarius#: 1）JSONだけでなく、ファイル全般（画像を除く）を見直す。 2）もしかしたら、データはファイルではなく、ストリームとして転送されているのでは？同じオンラインラジオ局を100人が同時に聴くようなもので、それぞれが独自の接続とデータストリームを持つのではなく、全員に1つのストリームを提供します。サーバーのトラフィックを節約することができます。一般的には、プログラマーの想像力次第ということになりますが...。解読する必要があります。そして、テクニカルサポートに書き込んでみてください。もしかしたら、APIやFTPなど、何らかの方法で対応しているかもしれません。 サポートには書かない、助けてくれない、でも選択肢を探ってみる...。 私はちょうど、これは正確にサイト、およびプラットフォームではない、と思う、それはこの情報へのアクセスだけでなく、例えば、アカウントの残高がないことかもしれませんか？ Renat Akhtyamov 2021.11.01 08:24 #24830 mytarmailS#: ウェブサイトは書いていないので、何のためのファイルなのかはわかりません。 jsonが1番目、それ以外が2番目というようにグループ分けをしてみてください。 そうすれば、もっと楽になりますよ。 群れで釣れれば、あとは自分次第。 1...247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
のウェブサイトをご覧ください。
があり、?
Website, web trading platform, can't get some metrics from it, can't find the right json ....できるのか？
google chromeでデベロッパーツールを開き、サイトが吐き出す内容を取得する方法を確認します。
詳しくは覚えていませんが、こんな感じです。
必要な結果が得られたら、そのリンクをブラウザに入力します。
納得のいく回答が得られたら、mcuel Web-Brequestを利用すれば、必要なテキストをパソコンで入手することができます。
それから、弦楽器の通常の作業もmcuelleで行います。
ここで、CMEからメジャーをコピーしてきましたが、ずいぶん前のことです。
もう全部やりました。「開発者ツール」で必要なファイルが見つからないと言ったら、「ファイルを見つけろ」と言うんですね。))
https://xstation5.xtb.com/ へ
ウェブプラットフォーム上でデモを作り、サンクションに挑戦する。
jsonファイルを見てみた
この数値が見つからなかったのは、画像として表示されていないのか、私がよく見ていなかっただけなのか？
誰か手がかりはないのか！？
https://xstation5.xtb.com/ へ
ウェブプラットフォーム上でデモを作成し、制裁を加えてみる。
jsonファイルに目を通しました。
価値観を見いだせなかったのは、絵空事なのか、私がよく見ていなかっただけなのか......。
誰が何をすればいいのかわからない!!!
1) JSONだけでなく、すべてのファイル（写真だけでなく）を見る。
2) もしかしたら、データはファイルではなく、ストリームとして転送されているのでは？同じオンラインラジオ局を100人が同時に聴くようなもので、それぞれが独自の接続とデータを持つのではなく、全員に1つのストリームを提供するのです。サーバーのトラフィックを節約することができます。
一般的には、プログラマーの想像力次第ということになりますが...。解読する必要があります。
そして、テクニカルサポートに書き込んでみてください。もしかしたら、APIやFTPなど、何らかの方法で対応しているかもしれません。
https://xstation5.xtb.com/ へ
ウェブプラットフォーム上でデモを作成し、制裁を加えてみる。
jsonファイルに目を通しました。
価値観を見いだせなかったのは、絵空事なのか、私がよく見ていなかっただけなのか......。
知ってる人、教えてください!
他のjsonは入っていないのでしょうか？
jsonファイル以外に何が入っているのでしょうか？
結構ありますね、ウェブサイトを書いたことがないので、ファイルの目的が何なのか、なんとも言えませんが。
1）JSONだけでなく、ファイル全般（画像を除く）を見直す。
2）もしかしたら、データはファイルではなく、ストリームとして転送されているのでは？同じオンラインラジオ局を100人が同時に聴くようなもので、それぞれが独自の接続とデータストリームを持つのではなく、全員に1つのストリームを提供します。サーバーのトラフィックを節約することができます。
一般的には、プログラマーの想像力次第ということになりますが...。解読する必要があります。
そして、テクニカルサポートに書き込んでみてください。もしかしたら、APIやFTPなど、何らかの方法で対応しているかもしれません。
サポートには書かない、助けてくれない、でも選択肢を探ってみる...。
私はちょうど、これは正確にサイト、およびプラットフォームではない、と思う、それはこの情報へのアクセスだけでなく、例えば、アカウントの残高がないことかもしれませんか？
ウェブサイトは書いていないので、何のためのファイルなのかはわかりません。
jsonが1番目、それ以外が2番目というようにグループ分けをしてみてください。
そうすれば、もっと楽になりますよ。
群れで釣れれば、あとは自分次第。