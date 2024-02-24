トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2483

Renat Akhtyamov#:

のウェブサイトをご覧ください。

があり、?

インジケータをコピーできない、正しいjsonが見つからない・・・。その上で正しいjsonを見つけることができません - できるか？
 
mytarmailS#:
Website, web trading platform, can't get some metrics from it, can't find the right json ....できるのか？

google chromeでデベロッパーツールを開き、サイトが吐き出す内容を取得する方法を確認します。

詳しくは覚えていませんが、こんな感じです。

必要な結果が得られたら、そのリンクをブラウザに入力します。

納得のいく回答が得られたら、mcuel Web-Brequestを利用すれば、必要なテキストをパソコンで入手することができます。

それから、弦楽器の通常の作業もmcuelleで行います。

ここで、CMEからメジャーをコピーしてきましたが、ずいぶん前のことです。

Renat Akhtyamov#:


はい、もう全部やりました。「開発者ツール」で必要なファイルが見つからないと言ったら、「ファイルを見つけろ」と言いましたね）。))
 
mytarmailS#:
もう全部やりました。「開発者ツール」で必要なファイルが見つからないと言ったら、「ファイルを見つけろ」と言うんですね。))
私がパーサーを信用しない理由は、保証されたデータストリームを得る必要があるからです。一方、サイトからのデータの解析は、高い確率で漏れや悪い遅延があり、仕事に支障をきたします :-().その他、CMEにはFTPサーバーがあり、そこからすべてのデータを問題なく取得することができます
 
Renat Akhtyamov#:

https://xstation5.xtb.com/

ウェブプラットフォーム上でデモを作り、サンクションに挑戦する。



jsonファイルを見てみた


この数値が見つからなかったのは、画像として表示されていないのか、私がよく見ていなかっただけなのか？

誰か手がかりはないのか！？

 
mytarmailS#:

https://xstation5.xtb.com/

ウェブプラットフォーム上でデモを作成し、制裁を加えてみる。



jsonファイルに目を通しました。


価値観を見いだせなかったのは、絵空事なのか、私がよく見ていなかっただけなのか......。

誰が何をすればいいのかわからない!!!


1) JSONだけでなく、すべてのファイル（写真だけでなく）を見る。

2) もしかしたら、データはファイルではなく、ストリームとして転送されているのでは？同じオンラインラジオ局を100人が同時に聴くようなもので、それぞれが独自の接続とデータを持つのではなく、全員に1つのストリームを提供するのです。サーバーのトラフィックを節約することができます。

一般的には、プログラマーの想像力次第ということになりますが...。解読する必要があります。

そして、テクニカルサポートに書き込んでみてください。もしかしたら、APIやFTPなど、何らかの方法で対応しているかもしれません。

 
mytarmailS#:

https://xstation5.xtb.com/

ウェブプラットフォーム上でデモを作成し、制裁を加えてみる。



jsonファイルに目を通しました。


価値観を見いだせなかったのは、絵空事なのか、私がよく見ていなかっただけなのか......。

知ってる人、教えてください!

他のjsonは入っていないのでしょうか？

 
Renat Akhtyamov#:

jsonファイル以外に何が入っているのでしょうか？

結構ありますね、ウェブサイトを書いたことがないので、ファイルの目的が何なのか、なんとも言えませんが。

 
elibrarius#:


1）JSONだけでなく、ファイル全般（画像を除く）を見直す。

2）もしかしたら、データはファイルではなく、ストリームとして転送されているのでは？同じオンラインラジオ局を100人が同時に聴くようなもので、それぞれが独自の接続とデータストリームを持つのではなく、全員に1つのストリームを提供します。サーバーのトラフィックを節約することができます。

一般的には、プログラマーの想像力次第ということになりますが...。解読する必要があります。

そして、テクニカルサポートに書き込んでみてください。もしかしたら、APIやFTPなど、何らかの方法で対応しているかもしれません。

サポートには書かない、助けてくれない、でも選択肢を探ってみる...。

私はちょうど、これは正確にサイト、およびプラットフォームではない、と思う、それはこの情報へのアクセスだけでなく、例えば、アカウントの残高がないことかもしれませんか？

 
mytarmailS#:

ウェブサイトは書いていないので、何のためのファイルなのかはわかりません。

jsonが1番目、それ以外が2番目というようにグループ分けをしてみてください。

そうすれば、もっと楽になりますよ。

群れで釣れれば、あとは自分次第。

