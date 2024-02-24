トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2491 1...248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.11.06 14:50 #24901 Mihail Marchukajtes#: そして、それに対して私は、このイベントが何であるか、それはスマイルサインの変化であることをお伝えします。今、座ってリアルタイムで見ているというか、木曜日に大物がマイナスからプラスに変わり、その後、猛烈な勢いで下落が始まったので見ていました。根っこの部分を見ていけば、ニューラルネットワークがなくてもすべてうまくいくし、このツールを与えれば爆弾になると思うんです。まるでシンガーの電卓のように、疲れず、間違えない。 それはあなたの妄想であり、それ以上のものではありません。 Mihail Marchukajtes 2021.11.06 14:52 #24902 mytarmailS#: それはあなたの妄想であり、それ以上のものではありません。 いや、実践では確認されているのですが、機械では確認されていないのです :-( mytarmailS 2021.11.06 14:53 #24903 Aleksey Vyazmikin#: 簡略化ではなく、より高速に動作し、複数のコンピュータを一括して使用して解を求めることができるようにするための代替案ですいわば大衆化することで、他の人にグローバルな利益をもたらすという話です。 頑張れ！ 大賛成！ Mihail Marchukajtes 2021.11.06 14:55 #24904 そのため、これを実践に移すことが私の主な仕事ですが、これにはExcelマクロの知識が必要です。 Mihail Marchukajtes 2021.11.06 14:57 #24905 私は、頭が悪いとか、知識がないとか、そういうことなんですか？ただ、Win on UbuntuのExcelの不具合で、メインシステムがクラッシュして起動すらできなくなったので、仕事用のPCでは実践してません。でも、DDEとExcelの専門家が必要なんです! Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 16:28 #24906 mytarmailS#: まあ、うちのミーシャも同じようなことをやっていて、彼の「初期ルール」は「TCシーケント」で、そこからAMOをトレーニングしているんですけどね。同じことを（絶対に）やっているのに、呼び名が違うだけで......。しかし、あなたのアプローチは、任意の "開始規則" を選択することができるので、よりスマートです。そして、彼は1つに縛られている...。 私が考えている新しい方法は、そのようなルール（私はこれを重要イベントと呼んでいます）を自動で見つけ出し、それぞれのイベントに対してモデルを学習させ、最も重要なことは、過去のイベントが現在のイベント、そして未来に及ぼす影響を考慮することです。その影響は、長さや予測力が異なる可能性のある確率の波で表現される。このように、すべてのバー上のサンプルを基本的な予測因子を使って重要なイベントのサンプルに分割し、それらを組み合わせてすべてのバー上で機能させることで、複雑なモデルを作成することができるのです。 mytarmailS#: さらに、私も同じことをしています。特に、AMOを1億個の予測変数で満たしたい場合、圧縮/ナロー・ルール/TCルールなしでは技術的に不可能なのです。 そのために、私は「知識ベース」を考案しました。1億個の予測子を1つのテーブルに入れておかなくても、AMOが適切なタイミングで適切なフォルダから適切な予測子を呼び出してくれるのです。 100k予測変数の学習は可能ですか？量子化によって予測変数の選択を行い、予測変数の各分位値の予測力をチェックし、通常、学習を向上させるパターンを見つけることに成功しているのです。私は、他の人から派生した予測因子をその場で生成して一度に確認し、結果のサンプルで理にかなっていれば、その設定を別途保存して、NSでモデルデータをレイヤーとして投入する前に追加変換として使用するつもりです。 Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 16:30 #24907 Mihail Marchukajtes#: そして、それに対して私は、このイベントが何であるか、それはスマイルサインの変化であることをお伝えします。今、座ってリアルタイムで見ているというか、木曜日に大物がマイナスからプラスに変わり、その後、猛烈な勢いで下落が始まったので見ていました。根っこの部分を見ていけば、ニューラルネットワークがなくてもすべてうまくいくし、このツールを与えれば爆弾になると思うんです。まるでシンガー電卓のように、疲れない、間違えない!!!! テストは何を示しているのか？結局、統計をとってから、オンライン統合を考えればいいのです。 私も手仕舞いは素晴らしく、7割は利益が出ているのですが、感情の起伏が激しいとマーケットに負担がかかるので...。 Mihail Marchukajtes 2021.11.06 16:38 #24908 Aleksey Vyazmikin#: テストは何を示しているのか？結局のところ、統計をとってからオンライン統合を考えればいいのです。手 私も素晴らしい取引 - 70％の利益のある取引が、市場は感情的な破壊があるときにその通行料を取る... 私も同じです :-) Mihail Marchukajtes 2021.11.06 16:52 #24909 Aleksey Vyazmikin#: テストは何を示しているのか？結局のところ、統計をとってからオンライン統合を考えればいいのです。私も手仕舞いは素晴らしく、7割は利益が出ているのですが、感情的な失敗があると、相場が犠牲になります...。 テストはデータを取らないので何もわからないが、自分の手で成功すれば、機械は100％やってくれる...。実際の取引では、重要な判断の前に先読みするニュアンスがあります。そして、1～3バーのタイムラグがあるバー判定は、スマイルが今あるものでなく、次のバーや1バーでどうなるかを示す場合など、常に役立つわけではありませんが、クリア後のスマイルがこのクリアで+100から-250に符号を変える場合！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！（笑）。 そして、あなたは、次が唯一の販売であることを自信を持って実現し、シーケンスの任意の信号が単純に下方に解釈され、それがすべて、最も効果的な戦術です見て！！！！！！！！！！！！！！！。 mytarmailS 2021.11.06 18:34 #24910 Aleksey Vyazmikin#: 私が考えている新しい方法は、そのようなルール（私はこれを重要事象と呼んでいます）を見つけることです。 トレンドが発生するためには、そのような「重要なイベント」（SV）の連続が必要で、例えば、現在の価格から1ヶ月前に多くのSVが発生したと想像してください。 想像できますか？ そして今-->。 Aleksey Vyazmikin# :100kのプレディクターでトレーニングすることに意味はあるのでしょうか？ -- 探すべきカウンターの配列が何兆通りもあることを考えてみてください。 しかも今みたいにスライディングウィンドウ（表形式データ）では無理です、スライディングウィンドウで価格をとると2つの予測変数で十分記述できますが、無駄です。 1...248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、それに対して私は、このイベントが何であるか、それはスマイルサインの変化であることをお伝えします。今、座ってリアルタイムで見ているというか、木曜日に大物がマイナスからプラスに変わり、その後、猛烈な勢いで下落が始まったので見ていました。根っこの部分を見ていけば、ニューラルネットワークがなくてもすべてうまくいくし、このツールを与えれば爆弾になると思うんです。まるでシンガーの電卓のように、疲れず、間違えない。
それはあなたの妄想であり、それ以上のものではありません。
それはあなたの妄想であり、それ以上のものではありません。
いや、実践では確認されているのですが、機械では確認されていないのです :-(
簡略化ではなく、より高速に動作し、複数のコンピュータを一括して使用して解を求めることができるようにするための代替案です
いわば大衆化することで、他の人にグローバルな利益をもたらすという話です。
頑張れ！ 大賛成！
まあ、うちのミーシャも同じようなことをやっていて、彼の「初期ルール」は「TCシーケント」で、そこからAMOをトレーニングしているんですけどね。
同じことを（絶対に）やっているのに、呼び名が違うだけで......。
しかし、あなたのアプローチは、任意の "開始規則" を選択することができるので、よりスマートです。そして、彼は1つに縛られている...。
私が考えている新しい方法は、そのようなルール（私はこれを重要イベントと呼んでいます）を自動で見つけ出し、それぞれのイベントに対してモデルを学習させ、最も重要なことは、過去のイベントが現在のイベント、そして未来に及ぼす影響を考慮することです。その影響は、長さや予測力が異なる可能性のある確率の波で表現される。このように、すべてのバー上のサンプルを基本的な予測因子を使って重要なイベントのサンプルに分割し、それらを組み合わせてすべてのバー上で機能させることで、複雑なモデルを作成することができるのです。
さらに、私も同じことをしています。特に、AMOを1億個の予測変数で満たしたい場合、圧縮/ナロー・ルール/TCルールなしでは技術的に不可能なのです。そのために、私は「知識ベース」を考案しました。1億個の予測子を1つのテーブルに入れておかなくても、AMOが適切なタイミングで適切なフォルダから適切な予測子を呼び出してくれるのです。
100k予測変数の学習は可能ですか？量子化によって予測変数の選択を行い、予測変数の各分位値の予測力をチェックし、通常、学習を向上させるパターンを見つけることに成功しているのです。私は、他の人から派生した予測因子をその場で生成して一度に確認し、結果のサンプルで理にかなっていれば、その設定を別途保存して、NSでモデルデータをレイヤーとして投入する前に追加変換として使用するつもりです。
そして、それに対して私は、このイベントが何であるか、それはスマイルサインの変化であることをお伝えします。今、座ってリアルタイムで見ているというか、木曜日に大物がマイナスからプラスに変わり、その後、猛烈な勢いで下落が始まったので見ていました。根っこの部分を見ていけば、ニューラルネットワークがなくてもすべてうまくいくし、このツールを与えれば爆弾になると思うんです。まるでシンガー電卓のように、疲れない、間違えない!!!!
テストは何を示しているのか？結局、統計をとってから、オンライン統合を考えればいいのです。
私も手仕舞いは素晴らしく、7割は利益が出ているのですが、感情の起伏が激しいとマーケットに負担がかかるので...。
テストは何を示しているのか？結局のところ、統計をとってからオンライン統合を考えればいいのです。
手 私も素晴らしい取引 - 70％の利益のある取引が、市場は感情的な破壊があるときにその通行料を取る...
私も同じです :-)
テストは何を示しているのか？結局のところ、統計をとってからオンライン統合を考えればいいのです。
私も手仕舞いは素晴らしく、7割は利益が出ているのですが、感情的な失敗があると、相場が犠牲になります...。
テストはデータを取らないので何もわからないが、自分の手で成功すれば、機械は100％やってくれる...。実際の取引では、重要な判断の前に先読みするニュアンスがあります。そして、1～3バーのタイムラグがあるバー判定は、スマイルが今あるものでなく、次のバーや1バーでどうなるかを示す場合など、常に役立つわけではありませんが、クリア後のスマイルがこのクリアで+100から-250に符号を変える場合！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！（笑）。
そして、あなたは、次が唯一の販売であることを自信を持って実現し、シーケンスの任意の信号が単純に下方に解釈され、それがすべて、最も効果的な戦術です見て！！！！！！！！！！！！！！！。
私が考えている新しい方法は、そのようなルール（私はこれを重要事象と呼んでいます）を見つけることです。
トレンドが発生するためには、そのような「重要なイベント」（SV）の連続が必要で、例えば、現在の価格から1ヶ月前に多くのSVが発生したと想像してください。
想像できますか？
そして今-->。
100kのプレディクターでトレーニングすることに意味はあるのでしょうか？
-- 探すべきカウンターの配列が何兆通りもあることを考えてみてください。
しかも今みたいにスライディングウィンドウ（表形式データ）では無理です、スライディングウィンドウで価格をとると2つの予測変数で十分記述できますが、無駄です。