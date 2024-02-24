トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1201

新しいコメント
アレクセイ・ニコラエフ

すべてが非定常性によって損なわれており、それは鋭くもあり忍び寄るものでもある。

これは最適な重みを選択することで解決できる...例えば、事後をどのように変化させるか...一様から指数関数的まで

アレクセイ・ヴャジミキン

私のことなら、テストサンプルと試験サンプルのカーブを見せましたよ～、学習サンプルは見ませんけど...。

見て感心するのもいいし、流通に乗せるのもいいと言っているんです。

PriorとPosteriorはすでに持っています）必要なのは、ウェイトを使ってアップグレードすることです。

アレキサンダーに言わせれば、「バッグの用意をしろ」。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

やっぱり何かと見てしまうんですね。 見て舐めたり、流通に乗せたり。

むしろ目をなめているわけではなく、学習すること、つまりメトリクスを掘り下げることで、その感触をつかんでいるのです。私はすでに約200の予測変数(多くの予測変数は10列で表現される)を偽造し、モデルを特徴付けています :)

夕方にはモデルが完成するので、晴れないモデルの予測方法を勉強してみようと思います :)

 
ところで、予測残高のドローダウンの予測値が欲しいのですが（予測が当たれば1を、外れれば-1を交互に加算）、MQLでこういう目的の関数（通常の残高のドローダウンと同様）をお持ちの方はいらっしゃいませんか？
 

利益とモデル内の木の本数のグラフを見ている（512モデル）

で、60歳以上の木が多いモデルは流失しにくいとか、サンプルが少ないとか...あるようです。

アレクセイ・ヴャジミキン

よくこれだけの数のモデルを手作業で作れますね...TCリーグのような...。

理想的にはGAやフルブルートフォースで行うべきでしょう。まだ公開されていない新しい記事で、私はどのように書いたのだろう。全てはmqlの手段によって
 
マキシム・ドミトリエフスキー

CUリーグでも、あなたのところでも...どうやってそんな数のモデルを手動で作っているんですか？

GAやフルブルートフォースを使うことになる。方法については、まだ公開されていない新しい記事を書きました。全てはmqlによって。

なぜ手作業なのか？Ketbustuは、パラメータに応じたモデルを生成するサイクルを持つbatcnyを作成し、モデルパラメータの設定ファイルは、MT5のスクリプトで生成しています。結果はMT5の別のスクリプトで処理され、モデルの特徴を示すサマリーファイルが出力されるんだ。

グラフの描画と保存も自動化できればいいんですけどね。
アレクセイ・ヴャジミキン

かっけー、かっけー、レヴェレ)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

まあいいや、クールだ、クールだ、レベラー )

ありがとうございます。

ここで、0と1の分類の確率適合を自動化する問題を考えようと思い、0.1刻みでバランス計算を行い、テストサンプルでの結果に愕然としたのです

テストサンプルの同一機種

私のテストサンプルはMOの追加条件なしで戦略にとって非常に有利であることが判明し、明らかに学習を妨げています（学習はトレーニングサンプルで行われ、モデル選択はテストサンプルで行われます）、あなたはどう思いますか？

アレクセイ・ヴャジミキン

写真の中身や問題の本質がよくわからない。

私自身、たくさんの種類のモデルを作りましたが、今、モニター用にどれを選ぶか、あるいはさらに改良を加えるか、考えているところです。

ようするに現在のアプローチでは、ジグザグであろうと、その他のナンセンスであろうと、トレードを正しく出力することはできません。

なぜなら、スライディングウィンドウの各次元には、取引を行うための異なる分布が存在するはずだからです。そうすると、テストサンプルも含めて、モデルがうまく調整されるんです。(ジグザグなどの出力はそれ自体が非常に決定論的ですが、フィッティングの自由度はほとんどありません）最後の1つは、それをやってそれで終わり、つまり出力の列挙はより徹底的で、その後は本当にそこでやることは何もないのです。

異なるラグの入力に対して、古い方法で、インポータンスによる自己選択と、相関を取り除くためのPCAで、このようなボットの亜種も作られました。しかし、一般的にはPCAを使うのは良くないとされています（ただし、やはりネット上では逆のことが書かれています）。サンプルのセンタリングが必要なだけでなく、新しいデータではこれらの成分が徐々にスラグに変化していくのです。

これだけで、こんな風に、結構、大騒ぎせずに、10分待つだけで、何か出てきます。

すでに100％以上の列車が走っているのに、さらに改善される可能性があるのか疑問です。

グラフィックやインストゥルメントに工夫を凝らすことで、もう少し効果が出るかもしれませんね。

