トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2313

mytarmailS 2021.01.24 16:34 #23121

elibrarius:

elibrarius:

削除済み 2021.01.24 16:36 #23122

elibrarius:

Aleksei Kuznetsov 2021.01.24 16:43 #23123

マキシム・ドミトリエフスキー：

削除済み 2021.01.24 16:50 #23124

elibrarius:

Aleksei Kuznetsov 2021.01.24 16:55 #23125

マキシム・ドミトリエフスキー：

削除済み 2021.01.24 16:59 #23126

elibrarius:

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
2021.01.23www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...

Aleksei Kuznetsov 2021.01.24 17:11 #23127

マキシム・ドミトリエフスキー：

はい、結果はsklearnと同じです。最初は最初の例のコードを扱っていたのですが、100個全部GCしていました。

mytarmailS 2021.01.24 17:13 #23128

Vladimir Perervenko 2021.01.27 21:05 #23129

mytarmailS:

Vladimir Perervenko 2021.01.27 21:08 #23130

cemal:
理論的にはそうです。
それにしても、このアクションは何なんだ？
反論できない、意味がない...。
100のうち10を獲得する必要があります。解決策はあるのでしょうか？
alglibではどうなっているのかわかりませんが、psa関数から情報を引き出して、100個の賞品を表現するのに必要なコンポーネントの数を確認してみてください。
あるいは、PSAの最初のn列をとって、蒸し返すか・・・。
でも、こんなことしても無駄だ...。50kの機能があればRsaが必要ですが、何をやっているのか理解せずに遊びたいのであれば、Rsaは全く必要ありません、結果は99.999...%の確率でRsaなしより悪くなります...。
共分散行列の最初の10成分を取る。
マトリクスが機能しない - 100x100です。
10x10や10x100は必要ない、10x1000になるように計算をする必要がある。つまり、1000行の行列に対して、10個のGCが必要です。
私の記憶では、各成分点は、属性値とその共有結合の積の和です。
を計算し、sklearnと比較してみてください。
行列が逆になってしまうかもしれない、では端から。これは現地で追加で確認する必要があります。
一般的には、上記のようなサイクルが必要です。
s (bestfeatures)は、単に学習用に選択されたコンポーネントの数である。
各成分の値に各属性の値を掛け合わせ、それらを足し合わせたもの。そして、入力列の各行に対して、そのように。
忘れちゃいけない、時間がないんだ。ドキュメントを読まないと。
今はすべて順調です。
各レイヤーでネットワークの中身を見ることにした... umapで次元を減らし、各レイヤーで2つのコンポーネントにした
3つの内部層を持つネットワーク、ほとんど未訓練、400例のみ...しかし、見ていて楽しい...
どのように管理したのですか？
出力寸法は？
Ludwigはコードを書かなくても深層学習モデルがあり、モデルを教えるのに必要なプログラミングスキルは不要:https://ludwig-ai.github.io/ludwig-do cs/
最近インストールしました。まだチェックできていない。奇跡を約束する。