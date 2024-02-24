トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2314 1...230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321...3399 新しいコメント 削除済み 2021.01.28 01:09 #23131 Lopez De Pradoの2冊目が出ましたね、1冊目も良かったのですが。第二弾も楽しみです mytarmailS 2021.01.28 10:50 #23132 Vladimir Perervenko: どのように管理したのですか？出力寸法は？ネットワークを予測するときは、レイヤーの重みの状態、レイヤーをマトリクスとして取り出し、そのマトリクスからデータセットを作って「youmap」に送ります。出力は2次元です。 neuralnet" パッケージに含まれるネットワーク Vladimir Perervenko 2021.01.28 11:10 #23133 mytarmailS: ネットワークを予測する場合、レイヤーの重みの状態をマトリクスとして取り出し、そのマトリクスからデータセットを作り、「youmap」にするのです。出力は2次元です。 neuralnet" パッケージに含まれるネットワーク なるほど。何を考えているのか？ ニューラルネットワークの各層を学習する際に、学習データを分割し、交差しない部分を使用することは理にかなっている。(試したことはありませんが、便利だそうです。 グッドラック mytarmailS 2021.01.28 11:18 #23134 Vladimir Perervenko: なるほど。どのような考え方ですか？学習データを分割し、ニューラルネットワークの各層を学習する際に、重複しない部分を使用することは理にかなっている。(試したことはありませんが、便利だそうです。グッドラック 私が考えたのは次のようなことです。 1) ある動作（バイ／シート）でニューラルネットワークを学習させる。 2）新しいデータ上のネットワークは多くの間違いを犯すだろう 3）信号処理中にネットワークに発生するパターンを見て、ネットワークの誤った判断と正しい判断を区別できないか、ネットワークの層のパターンをクラスター化したかった......。 ========= 例えば、マウスでグラフ上の領域を選択し、選択した領域のパラメータをコードで取得することができるのですが、R-kaのパッケージはありますか？ Evgeny Dyuka 2021.01.29 11:24 #23135 ニューラルネットワークは、実際の市場でどのように取引するかを学習しています。 BitMEXの小さなリアル口座 です。 ボットは、公共の神経信号で入り、全自動で勝手に閉じます。 デポの30％を超えない範囲で最大限のポーズをとる。*** 現在、最も簡単な初期バージョンで、ストップはありません。） Evgeny Dyuka 2021.01.29 11:33 #23136 Evgeny Dyuka: ニューラルネットワークは実際のマーケットで取引をするために学習しています。 BitMEXの小さなリアル口座 です。 ボットは、パブリックニューロン信号で入り、フルオートで勝手に閉じます。 デポの30％以下の最大ポーズ。*** 今、初期は最も簡単なバージョンで、ストップはなく、売り切れになるのを待っている状態です)) アカウントを監視するリンクがどこにあるのかわからない。 Valeriy Yastremskiy 2021.01.29 11:35 #23137 Evgeny Dyuka: 、アカウント監視のリンクはどこに行ったのでしょうか？ どうやらbotがリンクを削除しているようです。速さで判断する。 Evgeny Dyuka 2021.01.29 11:36 #23138 Valeriy Yastremskiy： どうやらbotがリンクを削除しているようです。速さで判断する。 ロボットがすぐに除去してくれるはずなのに、10分もそのままでした。 。 このボットの正体を知っている)) 削除済み 2021.01.29 15:51 #23139 キャットバストの新機能 不確実性の予測は、私が記事を書いたActive Lerningと似ていて興味深いです。 削除済み 2021.01.29 18:49 #23140 しかし、彼らは、ヌースハウスのナポレオンに聞くのが簡単なように説明する 1...230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Lopez De Pradoの2冊目が出ましたね、1冊目も良かったのですが。第二弾も楽しみです
どのように管理したのですか？
出力寸法は？
ネットワークを予測するときは、レイヤーの重みの状態、レイヤーをマトリクスとして取り出し、そのマトリクスからデータセットを作って「youmap」に送ります。出力は2次元です。neuralnet" パッケージに含まれるネットワーク
ネットワークを予測する場合、レイヤーの重みの状態をマトリクスとして取り出し、そのマトリクスからデータセットを作り、「youmap」にするのです。出力は2次元です。neuralnet" パッケージに含まれるネットワーク
なるほど。何を考えているのか？
ニューラルネットワークの各層を学習する際に、学習データを分割し、交差しない部分を使用することは理にかなっている。(試したことはありませんが、便利だそうです。
グッドラック
なるほど。どのような考え方ですか？
学習データを分割し、ニューラルネットワークの各層を学習する際に、重複しない部分を使用することは理にかなっている。(試したことはありませんが、便利だそうです。
グッドラック
私が考えたのは次のようなことです。
1) ある動作（バイ／シート）でニューラルネットワークを学習させる。
2）新しいデータ上のネットワークは多くの間違いを犯すだろう
3）信号処理中にネットワークに発生するパターンを見て、ネットワークの誤った判断と正しい判断を区別できないか、ネットワークの層のパターンをクラスター化したかった......。
=========
例えば、マウスでグラフ上の領域を選択し、選択した領域のパラメータをコードで取得することができるのですが、R-kaのパッケージはありますか？
BitMEXの小さなリアル口座 です。
ボットは、公共の神経信号で入り、全自動で勝手に閉じます。
デポの30％を超えない範囲で最大限のポーズをとる。
***
現在、最も簡単な初期バージョンで、ストップはありません。）
ニューラルネットワークは実際のマーケットで取引をするために学習しています。
BitMEXの小さなリアル口座 です。
ボットは、パブリックニューロン信号で入り、フルオートで勝手に閉じます。
デポの30％以下の最大ポーズ。
***
今、初期は最も簡単なバージョンで、ストップはなく、売り切れになるのを待っている状態です))
、アカウント監視のリンクはどこに行ったのでしょうか？
どうやらbotがリンクを削除しているようです。速さで判断する。
どうやらbotがリンクを削除しているようです。速さで判断する。
。
このボットの正体を知っている))
キャットバストの新機能
不確実性の予測は、私が記事を書いたActive Lerningと似ていて興味深いです。