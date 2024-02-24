トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 229 1...222223224225226227228229230231232233234235236...3399 新しいコメント Реter Konow 2016.11.26 10:23 #2281 ivanivan_11 です。上記のコードはすべて、100500年前にNSか自作の駄作か論争があったレシェトフの作品のリメイクである。その証拠に、このようなExpert Advisorはほとんど市場に出回っていません。ということで、MCLにNCを搭載した例は、市場にはないと言えます。なるほど、この技術はMQLにはないに等しいですね。しかし、だからといって、「作れる」と信じてはいけないわけではない。 そして、「自転車」については、通常、「すべての準備が整っている」ことを望む怠け者を言います。 ivanivan_11 2016.11.26 10:31 #2282 レタグ・コノウ。なるほど、MQLにその技術がないだけなんですね。しかし、だからといって、それがつくれないと考える理由はない。 そして、「自転車」については、通常、「すべての準備が整っている」ことを望む怠け者を言います。 アイデアがあり、それを5分（1日または1週間）でチェックする必要がある。 そして、そのアイデアが実行可能か、すでに死んでいるのかわからない。 学生が5分で解決できる既製のパッケージを使うか、自分でインフラ全体を書き直すか、どちらのオプションを選ぶか？ 後者のオプションの場合、サドマゾヒズムであり、普通の人はあなたに近づかないだろう。)) Реter Konow 2016.11.26 10:34 #2283 ivanivan_11 です。 あなたは、数ページ前に言われました - あなたはアイデアを持っている、あなたは5分（1日、1週間）でそれをテストする必要があり、あなたはあなたのアイデアが実行可能であるか、最初は死産であるかわからない。） ありがとうございます。あなたの視点は私にとって明確です。ただ、すべての正常な人のために議論しないでください。 ivanivan_11 2016.11.26 10:45 #2284 タグコノウ。 ありがとうございます。あなたの視点は私にとって明確です。ただ、普通の人全てに主張するのはやめましょう。2週間以上の時間をかけて何かをやろうとするか、最後までやらずに破産するか、何の成果も得られないか。 どちらも同じくらいあり得ることです)) 既存のソリューションを使うこともできたはずです。 もし、明日から大変な仕事を任されて、その結果が利益という形であったとしても、自分で何かを書こうという発想には至らないでしょう。アメリカの政府機関でもJoomlaや類似のエンジンサイトでやっていて、誰も他人の作品を使うことをためらわないし、エゴも突き通さない、独自の道を歩んでいくのです。プロであれば、自分の時間を大切にするのは誰でも同じで、暇な時や自転車にベルがない時などは自作の駄作を書くでしょう。 Реter Konow 2016.11.26 10:52 #2285 ivanivan_11 です。何かをやろうとすると2週間以上の時間を浪費することになるし、うまくいかずに故障することになるし、何の結果も得られない。 どちらも同じように可能性が高い）））既製品でもよかったのですが、昔、自分で作って設計した自転車より、自分で書いたスクーターの方が必ず身体に近いしエゴも高まりますよ。 もし、明日から大変な仕事を任されて、その結果が利益という形であったとしても、自分で何かを書こうという発想には至らないでしょう。アメリカの政府機関でもJoomlaや類似のエンジンでサイトを作っていますし、誰も他人の作品を使うことをためらわないし、エゴも突き通さない、自分たちの道を進んでいきます。どんなプロでも、どんな人でも、自分の時間を大切にし、暇な時に興味本位で、あるいは、例えば自転車のベルが足りなければ、自作の駄作を書くでしょう。 ここで、1000〜y行のコード、2週間の作業、笑いたくなりますよね))))この3年間、1日8時間以上、休日もほとんどなく、仕事とプログラミングを続けてきました。すでに何行のコードを書いたかわかりませんが、2週間の作業というのは、まさに馬鹿げています。私は2年近くインターフェースしかやっていません（1日8時間以上働かなければならない）。 ivanivan_11 2016.11.26 10:58 #2286 - Доктоp, когда я кончиком языка дотpагиваюсь до комочка фольги, в котоpой до этого пекли каpтошкy, y меня покалывает за yхом. Machine learning in trading:

СанСаныч Фоменко 2016.11.26 11:04 #2287
ウラジミール・ペレヴェンコ実際にIRを勉強している皆さんへ。この分野の知識を知らない、知ろうとしない人と無駄な 議論をしないようにお願いします。見せてくれ、証明してくれ...」と宣言する "パイオニア "たち。そして、この掲示板で「勉強を始めるかもしれない」、海は満ちているのです。彼らは、そのテーマについて少しも考えずに、思春期の最大主義で批判し、その無駄を証明する。もし、人が育っていないのなら、どんな知識でもその重要性と有用性において説得することは不可能であり、その必要もない。この議論は無駄であるばかりか、有害 である。あなたは彼らのエゴを養い、批判を高め、さらにゴミ箱のような発言をするように仕向けるのです。無関係なバカな書き込みを禁止することはできませんが、無視することはできますし、そうすべきです。グッドラック数年前、私は第4回フォーラムにいくつかのスレッドを立ち上げ、エコノメトリクスの 計算結果を投稿したことがあります。スレッド開設当初は「計量経済学」という言葉で検索しても0件だったが、このテーマは間違いなく興味を引く。しかも、このフォーラムには、実際に計量経済学的モデルを使用している人が何人もいることが判明しました。

そして、単調で退屈なオープン・スレッドのそれぞれが、別の方向に発展し始めた。ブランチに存在する目的が、無料で何かを学ぼうとすることではない無知な集団が常に存在し、荒らしに変わる洪水の洪水でブランチの首を絞めることが目的だったのである。なぜなら、彼らはまず何かを学びたいふりをし、学びたい人たちとは非常に合理的な質問をするのです。そして、その考え方そのものに異議を唱え始め、計量経済学は一般に疑似科学であると書き、いつも一つのことに終始する、ここはMQLのフォーラムなのです。この狂信的とも言えるMQL崇拝の裏には、幽霊のような生地を使ったフリーランスがいるだけだから、何も説明できない。結局、このような人たちが勝者となり、スレッドは法外に大きくなり、価値ある考えはゴミの山にかき消されることになったのです。そんなこともあって、支店を出すのをやめたんです。この支店も同じ運命をたどった。私の枝に使われている絞め殺しのパターンをここでも応用したのです。ブルナコフはまだ別の支店を開いて、そこにいるキャラクターをもう一度見たいと思っているのだろうか？ ......それは、これからだ。以下のような仕組みは、理想的と思われるが、そのようなパブリックに対する防御策になるかもしれない。本日より、フォーラムメンバーであれば誰でもスレッドを開くことができるようになりました。これに、自分のスレッドをモデレートする権利をスレッドの作成者に加えることが望ましい。この権利は、著者が上訴した後にのみ付与され、すなわち、現在の機会のままであるべきです。さらに、モデレートする権利は、フォーラムの管理者（モデレーター）が提供し、特定のブランチに適用されるべきです。つまり、ブランチをモデレートする権利は、すべてのトピックに連続して適用されるのではなく、特定のブランチと特定の著者に選択的に適用されるべきなのです。これによって、スレッドの著者は、技術的、科学的な論文の体裁を整えることができる。そうすれば、スレッドの作成者は何が関連し、何がそうでないかをより意識することができます。例えば、ランダムフォレストに関するブランチを開設しています。このスレッドの著者は、何の議論も正当化もせずに、ランダムフォレストと関係のないものをすべて削除するか、他のモデルを許可するか、自分で決めています。

pantural 2016.11.26 11:12 #2288
ivanivan_11 です。さて、なぜμlに自転車を書き換える個人のマニアがいるのでしょうか？ところで、最近、NSを使った簡単な例を教えてくれという人がいて、なぜか誰もレシェトフの昔の回避策を覚えていなかった。ちなみに、レシェトフ自身は、私の知る限り、現在、µlでのプロジェクトはまったく展開していないようです。本当にありがとうございます。短くて要領がいい!10行ですべてのMOがわかる!Panturalは喜んでいます！Panturalはあなたに感謝しています。ヨーハイ、カモン!double perceptron()
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}

Machine learning in trading:
Experts: Artificial Intelligence Learning and writing together

Реter Konow 2016.11.26 11:20 #2289
サンサニッチ・フォメンコ
誰もこの支店にケチをつけているわけではありません。とにかく、私ではありません。私のコンセプトを掲載し、あとは好きなように議論してください。

... 2016.11.26 12:09 #2290
mql5 で、価格が入力、機械学習が内部、取引注文が出力となるような例が必要です。サードパーティのライブラリは必要なく、コードは短く、最もシンプルなバージョンにしています。次の質問ですが、このような、ネットワークが以前の決定に応じて入力パラメータを修正するBack Propagationのアルゴリズム、または同様のアルゴリズムの実装方法を、初心者のレベルで理解できるようなサンプルコードをお持ちの方はいらっしゃいますか？Rではありません。
上記のコードはすべて、100500年前にNSか自作の駄作か論争があったレシェトフの作品のリメイクである。
その証拠に、このようなExpert Advisorはほとんど市場に出回っていません。
ということで、MCLにNCを搭載した例は、市場にはないと言えます。
なるほど、この技術はMQLにはないに等しいですね。しかし、だからといって、「作れる」と信じてはいけないわけではない。
そして、「自転車」については、通常、「すべての準備が整っている」ことを望む怠け者を言います。
なるほど、MQLにその技術がないだけなんですね。しかし、だからといって、それがつくれないと考える理由はない。
そして、「自転車」については、通常、「すべての準備が整っている」ことを望む怠け者を言います。
あなたは、数ページ前に言われました - あなたはアイデアを持っている、あなたは5分（1日、1週間）でそれをテストする必要があり、あなたはあなたのアイデアが実行可能であるか、最初は死産であるかわからない。）
ありがとうございます。あなたの視点は私にとって明確です。ただ、普通の人全てに主張するのはやめましょう。
2週間以上の時間をかけて何かをやろうとするか、最後までやらずに破産するか、何の成果も得られないか。 どちらも同じくらいあり得ることです)) 既存のソリューションを使うこともできたはずです。
もし、明日から大変な仕事を任されて、その結果が利益という形であったとしても、自分で何かを書こうという発想には至らないでしょう。
アメリカの政府機関でもJoomlaや類似のエンジンサイトでやっていて、誰も他人の作品を使うことをためらわないし、エゴも突き通さない、独自の道を歩んでいくのです。
プロであれば、自分の時間を大切にするのは誰でも同じで、暇な時や自転車にベルがない時などは自作の駄作を書くでしょう。
何かをやろうとすると2週間以上の時間を浪費することになるし、うまくいかずに故障することになるし、何の結果も得られない。 どちらも同じように可能性が高い）））既製品でもよかったのですが、昔、自分で作って設計した自転車より、自分で書いたスクーターの方が必ず身体に近いしエゴも高まりますよ。
もし、明日から大変な仕事を任されて、その結果が利益という形であったとしても、自分で何かを書こうという発想には至らないでしょう。
アメリカの政府機関でもJoomlaや類似のエンジンでサイトを作っていますし、誰も他人の作品を使うことをためらわないし、エゴも突き通さない、自分たちの道を進んでいきます。
どんなプロでも、どんな人でも、自分の時間を大切にし、暇な時に興味本位で、あるいは、例えば自転車のベルが足りなければ、自作の駄作を書くでしょう。
実際にIRを勉強している皆さんへ。
この分野の知識を知らない、知ろうとしない人と無駄な 議論をしないようにお願いします。見せてくれ、証明してくれ...」と宣言する "パイオニア "たち。そして、この掲示板で「勉強を始めるかもしれない」、海は満ちているのです。彼らは、そのテーマについて少しも考えずに、思春期の最大主義で批判し、その無駄を証明する。もし、人が育っていないのなら、どんな知識でもその重要性と有用性において説得することは不可能であり、その必要もない。
この議論は無駄であるばかりか、有害 である。あなたは彼らのエゴを養い、批判を高め、さらにゴミ箱のような発言をするように仕向けるのです。無関係なバカな書き込みを禁止することはできませんが、無視することはできますし、そうすべきです。
数年前、私は第4回フォーラムにいくつかのスレッドを立ち上げ、エコノメトリクスの 計算結果を投稿したことがあります。スレッド開設当初は「計量経済学」という言葉で検索しても0件だったが、このテーマは間違いなく興味を引く。しかも、このフォーラムには、実際に計量経済学的モデルを使用している人が何人もいることが判明しました。
そして、単調で退屈なオープン・スレッドのそれぞれが、別の方向に発展し始めた。ブランチに存在する目的が、無料で何かを学ぼうとすることではない無知な集団が常に存在し、荒らしに変わる洪水の洪水でブランチの首を絞めることが目的だったのである。なぜなら、彼らはまず何かを学びたいふりをし、学びたい人たちとは非常に合理的な質問をするのです。そして、その考え方そのものに異議を唱え始め、計量経済学は一般に疑似科学であると書き、いつも一つのことに終始する、ここはMQLのフォーラムなのです。この狂信的とも言えるMQL崇拝の裏には、幽霊のような生地を使ったフリーランスがいるだけだから、何も説明できない。
結局、このような人たちが勝者となり、スレッドは法外に大きくなり、価値ある考えはゴミの山にかき消されることになったのです。
そんなこともあって、支店を出すのをやめたんです。
この支店も同じ運命をたどった。私の枝に使われている絞め殺しのパターンをここでも応用したのです。
ブルナコフはまだ別の支店を開いて、そこにいるキャラクターをもう一度見たいと思っているのだろうか？ ......それは、これからだ。
以下のような仕組みは、理想的と思われるが、そのようなパブリックに対する防御策になるかもしれない。
本日より、フォーラムメンバーであれば誰でもスレッドを開くことができるようになりました。これに、自分のスレッドをモデレートする権利をスレッドの作成者に加えることが望ましい。この権利は、著者が上訴した後にのみ付与され、すなわち、現在の機会のままであるべきです。さらに、モデレートする権利は、フォーラムの管理者（モデレーター）が提供し、特定のブランチに適用されるべきです。つまり、ブランチをモデレートする権利は、すべてのトピックに連続して適用されるのではなく、特定のブランチと特定の著者に選択的に適用されるべきなのです。
これによって、スレッドの著者は、技術的、科学的な論文の体裁を整えることができる。そうすれば、スレッドの作成者は何が関連し、何がそうでないかをより意識することができます。例えば、ランダムフォレストに関するブランチを開設しています。このスレッドの著者は、何の議論も正当化もせずに、ランダムフォレストと関係のないものをすべて削除するか、他のモデルを許可するか、自分で決めています。
さて、なぜμlに自転車を書き換える個人のマニアがいるのでしょうか？
ところで、最近、NSを使った簡単な例を教えてくれという人がいて、なぜか誰もレシェトフの昔の回避策を覚えていなかった。ちなみに、レシェトフ自身は、私の知る限り、現在、µlでのプロジェクトはまったく展開していないようです。
本当にありがとうございます。短くて要領がいい!10行ですべてのMOがわかる!Panturalは喜んでいます！Panturalはあなたに感謝しています。ヨーハイ、カモン!
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
次の質問ですが、このような、ネットワークが以前の決定に応じて入力パラメータを修正するBack Propagationのアルゴリズム、または同様のアルゴリズムの実装方法を、初心者のレベルで理解できるようなサンプルコードをお持ちの方はいらっしゃいますか？
Rではありません。