トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 236

mytarmailS 2016.12.01 11:47 #2351

サンサニッチ・フォメンコUターンとは？ZZのように1小節？

はい、バー1本です。

СанСаныч Фоменко 2016.12.01 12:04 #2352

mytarmailS:

はい、バー1本です。上に書いたようにいかがでしょうか。ZZを取り、そこに50pipsなどのパラメータを設定します。作ろう。実際のチャートでは、50pipsのパラメーターでZZの反転は非常に稀です。反転前と反転後の50pipsの境界線まで、前回の反転とマークしています...

仮に70pipsのパラメータでPZを組み、50pipsに境界線を設定すると、先ほどのケースよりもさらに多くの「反転」と記されたバーが存在することになります。PS.このテーマについては、こちらでコラボレーションしています。まともなモデルを作ることに失敗したのだ。しかし、この失敗は、その考え方自体が間違っていることの証明にはならない。

mytarmailS 2016.12.01 14:29 #2353

累積的なランダム性についての訓練されたRF。

このランダムは、次のようになります。価格から判断できる人はいますか？ターゲットリバース下降反転は、前の10ポイントより大きく、次の20ポイントより大きいポイントです。ランダムで学習させたモデルを実際の相場を使って確認 する1つの同じモデルを数回学習（試行）させ、取引でテストした。RTS計測器中央値（高値＋安値）/2ストップ＆テイクは同じ50ティックでした。手数料が考慮されるため、実際にはストップ高よりもさらに低くなります。ストップとティーは固定で、何も動かず、ただのバカパターン、バカTS試用第二審さんしんトライアル4と、こんな感じで続いていきます...。

トレーニングコード

ファイル: zzz.txt 1 kb

Vladimir Perervenko 2016.12.01 14:37 #2354

mytarmailS:

はい、バー1本です。

========================================ZZの先頭から1-2小節前、1-2小節後。他の機種を使う必要がある。Deep NNの学習は、2つのステージから構成されていますよ。

1.できるだけ多くのラベルなしデータ（5〜6千本の棒グラフ）を使って教師なしで事前学習し

2. (1-2)小節のトップ付近のみ、より小さなサンプルでチューニングを行う。全サンプルを対象にしたレースよりも良い結果が出ています。グッドラック

Vladimir Perervenko 2016.12.01 14:39 #2355

mytarmailS:累積ランダムで学習させたRF。

は、こんな感じです。価格から判断できる人はいますか？ターゲットリバース下降反転は、前の10ポイントより大きく、次の20ポイントより大きいポイントです。ランダムで学習させたモデルを実際の相場を使って確認 する1つの同じモデルを数回学習（試行）させ、取引でテストした。RTS計測器中央値（高値＋安値）/2ストップ＆テイクは同じ50ティックでした。手数料が考慮されるため、実際にはストップ高よりもさらに低くなります。ストップとティーは固定で、何も動かず、ただのバカパターン、バカTS一度だけ試みるトライアルツークさんしんサンプル4といった流れで、あとは...。

トレーニングコード

では、実際の見積書には何が書かれていないのでしょうか？

mytarmailS 2016.12.01 14:45 #2356

ウラジミール・ペレヴェンコ

では、実際の見積書には何が書かれていないのでしょうか？

今は絵作りだけ

mytarmailS 2016.12.01 14:53 #2357

同じモデル（同じパラメータを持つ もの）で実際の相場を認識し、ランダムではなく実際の相場で学習させることができます。1234もう1度説明します。最初のケースでは、モデルはランダムで学習され、実際の相場上でチェックされました。2つ目のケースでは、モデルの学習とテストはすべて実データを用いたトレーディングで行われました

Jaws 2016.12.01 15:27 #2358

ヴィザード_。

知っていることばかりで、なぜ尋ねるのかは不明です。頼まれごとと訓練だけで、錬金術はなし。メートル、もちろんアマチュアに、私は通常、彼女をuzuyuません。私のプロセスは次のようなものです。そして、一人のモデルを訓練するのも、何人ものモデルを訓練するのも、皆の自由です)))この支店のこのタスクなら、多くの人がうまくやれると思うのですが...。

パーセプトロン、フォレストなど、どのようなモデルなのか聞いてみました。しかし、あなたは、クロセントロピーで訓練された要点を言いました。

mytarmailS 2016.12.01 16:17 #2359

mytarmailS:同じモデル（同じパラメータを持つもの）で実際の相場を認識し、ランダムではなく実際の相場で学習させることができます。誰もコメントもしないのか？個人的には、はっきり言ってショックです...。

ivanivan_11 2016.12.01 16:20 #2360

mytarmailS:誰もコメントすらしないのか？個人的には、はっきり言ってショックです...。

だから何だと言うのだ、全て悪いことだと言うのか？
Uターンとは？ZZのように1小節？
はい、バー1本です。
上に書いたようにいかがでしょうか。
ZZを取り、そこに50pipsなどのパラメータを設定します。作ろう。実際のチャートでは、50pipsのパラメーターでZZの反転は非常に稀です。反転前と反転後の50pipsの境界線まで、前回の反転とマークしています...
仮に70pipsのパラメータでPZを組み、50pipsに境界線を設定すると、先ほどのケースよりもさらに多くの「反転」と記されたバーが存在することになります。
PS.
このテーマについては、こちらでコラボレーションしています。まともなモデルを作ることに失敗したのだ。しかし、この失敗は、その考え方自体が間違っていることの証明にはならない。
累積的なランダム性についての訓練されたRF。
このランダムは、次のようになります。
価格から判断できる人はいますか？
ターゲットリバース
下降反転は、前の10ポイントより大きく、次の20ポイントより大きいポイントです。
ランダムで学習させたモデルを実際の相場を使って確認 する
1つの同じモデルを数回学習（試行）させ、取引でテストした。
RTS計測器
中央値（高値＋安値）/2
ストップ＆テイクは同じ50ティックでした。
手数料が考慮されるため、実際にはストップ高よりもさらに低くなります。
ストップとティーは固定で、何も動かず、ただのバカパターン、バカTS
と、こんな感じで続いていきます...。トレーニングコード
はい、バー1本です。
========================================
ZZの先頭から1-2小節前、1-2小節後。他の機種を使う必要がある。
Deep NNの学習は、2つのステージから構成されていますよ。
1.できるだけ多くのラベルなしデータ（5〜6千本の棒グラフ）を使って教師なしで事前学習し
2. (1-2)小節のトップ付近のみ、より小さなサンプルでチューニングを行う。
全サンプルを対象にしたレースよりも良い結果が出ています。
グッドラック
同じモデル（同じパラメータを持つ もの）で実際の相場を認識し、ランダムではなく実際の相場で学習させることができます。
もう1度説明します。
最初のケースでは、モデルはランダムで学習され、実際の相場上でチェックされました。
2つ目のケースでは、モデルの学習とテストはすべて実データを用いたトレーディングで行われました
知っていることばかりで、なぜ尋ねるのかは不明です。頼まれごとと訓練だけで、錬金術はなし。メートル、もちろんアマチュアに、私は通常、彼女をuzuyuません。
私のプロセスは次のようなものです。そして、一人のモデルを訓練するのも、何人ものモデルを訓練するのも、皆の自由です)))この支店のこのタスクなら、多くの人がうまくやれると思うのですが...。
個人的には、はっきり言ってショックです...。
だから何だと言うのだ、全て悪いことだと言うのか？