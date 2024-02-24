トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 236

新しいコメント
 
サンサニッチ・フォメンコ

Uターンとは？ZZのように1小節？

はい、バー1本です。
 
mytarmailS:
はい、バー1本です。

上に書いたようにいかがでしょうか。

ZZを取り、そこに50pipsなどのパラメータを設定します。作ろう。実際のチャートでは、50pipsのパラメーターでZZの反転は非常に稀です。反転前と反転後の50pipsの境界線まで、前回の反転とマークしています...

仮に70pipsのパラメータでPZを組み、50pipsに境界線を設定すると、先ほどのケースよりもさらに多くの「反転」と記されたバーが存在することになります。

PS.

このテーマについては、こちらでコラボレーションしています。まともなモデルを作ることに失敗したのだ。しかし、この失敗は、その考え方自体が間違っていることの証明にはならない。

 

累積的なランダム性についての訓練されたRF。

このランダムは、次のようになります。

й

価格から判断できる人はいますか？

ターゲットリバース

下降反転は、前の10ポイントより大きく、次の20ポイントより大きいポイントです。

ランダムで学習させたモデルを実際の相場を使って確認 する

1つの同じモデルを数回学習（試行）させ、取引でテストした。

RTS計測器

中央値（高値＋安値）/2

ストップ＆テイクは同じ50ティックでした。

手数料が考慮されるため、実際にはストップ高よりもさらに低くなります。

ストップとティーは固定で、何も動かず、ただのバカパターン、バカTS

試用

ф

第二審

я

さんしん

ц

トライアル4

у

と、こんな感じで続いていきます...。

トレーニングコード
ファイル:
zzz.txt  1 kb
 

mytarmailS:
はい、バー1本です。

========================================

ZZの先頭から1-2小節前、1-2小節後。他の機種を使う必要がある。

Deep NNの学習は、2つのステージから構成されていますよ。

1.できるだけ多くのラベルなしデータ（5〜6千本の棒グラフ）を使って教師なしで事前学習し

2. (1-2)小節のトップ付近のみ、より小さなサンプルでチューニングを行う。

全サンプルを対象にしたレースよりも良い結果が出ています。

グッドラック

 
mytarmailS:

累積ランダムで学習させたRF。

は、こんな感じです。

価格から判断できる人はいますか？

ターゲットリバース

下降反転は、前の10ポイントより大きく、次の20ポイントより大きいポイントです。

ランダムで学習させたモデルを実際の相場を使って確認 する

1つの同じモデルを数回学習（試行）させ、取引でテストした。

RTS計測器

中央値（高値＋安値）/2

ストップ＆テイクは同じ50ティックでした。

手数料が考慮されるため、実際にはストップ高よりもさらに低くなります。

ストップとティーは固定で、何も動かず、ただのバカパターン、バカTS

一度だけ試みる

トライアルツーク

さんしん

サンプル4

といった流れで、あとは...。

トレーニングコード
では、実際の見積書には何が書かれていないのでしょうか？
 
ウラジミール・ペレヴェンコ
では、実際の見積書には何が書かれていないのでしょうか？
今は絵作りだけ
 

同じモデル（同じパラメータを持つ もの）で実際の相場を認識し、ランダムではなく実際の相場で学習させることができます。

1

й

2

ф

3

я

4

у

もう1度説明します。

最初のケースでは、モデルはランダムで学習され、実際の相場上でチェックされました。

2つ目のケースでは、モデルの学習とテストはすべて実データを用いたトレーディングで行われました

 
ヴィザード_。
知っていることばかりで、なぜ尋ねるのかは不明です。頼まれごとと訓練だけで、錬金術はなし。メートル、もちろんアマチュアに、私は通常、彼女をuzuyuません。

私のプロセスは次のようなものです。そして、一人のモデルを訓練するのも、何人ものモデルを訓練するのも、皆の自由です)))この支店のこのタスクなら、多くの人がうまくやれると思うのですが...。


パーセプトロン、フォレストなど、どのようなモデルなのか聞いてみました。しかし、あなたは、クロセントロピーで訓練された要点を言いました。
 
mytarmailS:

同じモデル（同じパラメータを持つもの）で実際の相場を認識し、ランダムではなく実際の相場で学習させることができます。

誰もコメントもしないのか？

個人的には、はっきり言ってショックです...。

 
mytarmailS:

誰もコメントすらしないのか？

個人的には、はっきり言ってショックです...。

だから何だと言うのだ、全て悪いことだと言うのか？
1...229230231232233234235236237238239240241242243...3399
新しいコメント