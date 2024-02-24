トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1818 1...181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825...3399 新しいコメント Wizard2018 2020.06.15 20:45 #18171 面白い写真に出会いました。つまり、「ニューラルネットワーク」にお金を稼がせるためには、「歴史」を学び、「状況を理解」して「ここにジープがいる」と認識できることが「必須」なのです。正直なところ、私自身はどうなのか分かりませんが、興味があります :)))そういうことができるプログラムがAIになるのかもしれませんね。自然」なニューラルネットワークがどうにかしてくれる。 mytarmailS 2020.06.15 21:09 #18172 ウラジミール・イゼルスキー そのパターンを知識として蓄積するのか、それともローソク足が閉じるたびに再度探すのか？ Mihail Marchukajtes 2020.06.15 22:47 #18173 Wizard2018： 面白い写真に出会いました。つまり、「ニューラルネットワーク」に儲けさせるには、「歴史」を学び、「状況を理解」して「ここにジープがある」と認識できることが「必須」なのです。正直なところ、私自身はどうなのか分かりませんが、興味があります :)))そういうことができるプログラムがAIになるのかもしれませんね。自然な」ニューラルネットワークは、何らかの方法をもっている。 この野郎、目に物見せてやがる。本当にジープがあるので、とてもわかりやすい例ですが、すぐには気がつきませんでした。生体神経細胞のマイクロ秒単位の事前学習だったのです。つまり、少ない要素から絵を完成させることができるのが、NSの特性の一つです。一例として私たちは、テーブルに座っている人を見ると、手や頭、体の半分が見えますが、テーブルの下には足があり、おそらくスリッパを履いていると理解しています（あるいは例として）。これは、今見えていないものを積み上げていくことができる、一般化の特性です。現在のパターン、すなわち発見されたパターンに対する将来の市場の反応を認識する。つまり、こんな感じ...。 mytarmailS 2020.06.16 07:43 #18174 Wizard2018 ミハイル・マルキュカイツ タスク - "写真にジープが写っていますか？" 正解は「ジープがない！」です。 もし見えたら、沼を見通せるか、統合失調症かどちらかです。 ジープの屋根を見た脳は、それが沼のどこかにあると認識するのはわかるのですが、問題は写真の中にジープがあるかどうか...ジープは写真の中にはなく、沼の下にあるのです。 ネットに畑の写真を見せてゴキが見えると言わせるようなもので、いるのは分かっているが写真は畑なのだ!!! もっと大きく考えなければならないよ、諸君...。 Vadim Konyaev 2020.06.16 08:40 #18175 mytarmailS: 課題は「写真の中にジープが写っているか」です。... もっと考えるんだ、諸君... 三つ子の領域では、2つまであると思います :) Uladzimir Izerski 2020.06.16 10:09 #18176 mytarmailS: パターンを知識として蓄積するのか、それともローソクが閉まるたびにまた探すのか？ この4桁の数字がパターンコードです。価格情報を機械的に処理するために重要です。このコードを使うと、値段の絵が見えなくても簡単に描けるようになりますね。パターン数には限りがあります。時間と共に変化し、現在のパターンを知ることで、次のパターンを予測することが容易になるのです。 データベースに保存する必要はない。プログラムは、現在のコードを受け取って動作します。 =========== Jeepの場合は残念なことに。プログラムで再現するのは現実的ではないのでしょう。私たちの脳は想像力を働かせればできますが、ソフトウエアはできそうにありません。 一方、価格は簡単で、すべて目に見え、その挙動も予測可能です。一部 mytarmailS 2020.06.16 11:03 #18177 Uladzimir Izerski： この4桁の数字がパターンコードです。価格情報を機械的に処理するために重要です。このコードを使うと、値段を見ずとも問題なく絵が描ける。パターン数には限りがあります。時間と共に変化し、現在のパターンを知ることで、次のパターンを予測することが容易になるのです。データベースに保存する必要はない。プログラムは、現在のコードを受け取って動作します。 あまりはっきりしないが、面白い ))アイデアマンなのが伝わってきますね！かっこいいです！機械学習でお役に立てることがあれば、お気軽にお声がけください。 ウラジミール・イゼルスキージープのことは悲しいですね。再現するのは現実的ではないのでしょう。私たちの脳は想像力を働かせればできますが、ソフトウエアはそうはいきません。でも、価格なら簡単です。すべてが目に見えるし、その挙動も予測可能です。一部 そんなことより、ALLできるようになれよ )) 要は、タスクの設定を間違えて、それに気づかず、でも結果は欲しい...ということですね。 コードと同じで、悪いコードはなく、悪いプログラマーがいる。もしコードが間違って書かれていて動かないなら、それはコードの問題ではなく（コードが間違って動くはずがない、書かれたとおりに動く）、不注意なプログラマーの問題である。HCもそうだし、Jeepもそうだ。 削除済み 2020.06.16 13:26 #18178 サンプリング方法について有用な情報を持っている人はいますか？ できれば比較仕様で を例として、https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population。 Methods of sampling from a population www.healthknowledge.org.uk We are currently in the process of updating this chapter and we appreciate your patience whilst this is being completed. It would normally be impractical to study a whole population, for example when doing a questionnaire survey. Sampling is a method that allows researchers to infer information about a population based on results from a subset... Valeriy Yastremskiy 2020.06.16 13:45 #18179 マキシム・ドミトリエフスキー： サンプリング方法について有用な情報を持っている人はいますか？できれば比較仕様でを例として、https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population。 社会科の論文はたくさんあるはずです、心理学者が卒業証書に書いているのです。でも、数学はだいたいそこそこきついんですよ。 通常は、https://helpiks.org/7-16586.html のようなあまりにもテーマ性のあるものです。 何を分離／選択したいのか？ ПОПУЛЯЦИИ И СХЕМЫ ОТБОРА helpiks.org Поиск по сайту: При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию. 削除済み 2020.06.16 13:49 #18180 Valeriy Yastremskiy： 社会科の論文はたくさんあるはずで、心理学者が卒業証書に書いています。でも、そこにはたいてい数学がないんです。通常は、https://helpiks.org/7-16586.html のようなあまりにもテーマ性のあるものです。分割・選択したいものは何ですか？ 予測因子とターゲットの依存関係をランダムに検索するという、同じテーマばかりです。 取引はランダムに開始され、その後ニューラルネットワークへ。有能なサンプリングに大きく依存する 例：これで、あなたが提案したように、TF間の依存関係を見つけることができました。 ありがとうございます、見てみます。 1...181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
面白い写真に出会いました。つまり、「ニューラルネットワーク」にお金を稼がせるためには、「歴史」を学び、「状況を理解」して「ここにジープがいる」と認識できることが「必須」なのです。正直なところ、私自身はどうなのか分かりませんが、興味があります :)))そういうことができるプログラムがAIになるのかもしれませんね。自然」なニューラルネットワークがどうにかしてくれる。
そのパターンを知識として蓄積するのか、それともローソク足が閉じるたびに再度探すのか？
面白い写真に出会いました。つまり、「ニューラルネットワーク」に儲けさせるには、「歴史」を学び、「状況を理解」して「ここにジープがある」と認識できることが「必須」なのです。正直なところ、私自身はどうなのか分かりませんが、興味があります :)))そういうことができるプログラムがAIになるのかもしれませんね。自然な」ニューラルネットワークは、何らかの方法をもっている。
タスク - "写真にジープが写っていますか？"
正解は「ジープがない！」です。
もし見えたら、沼を見通せるか、統合失調症かどちらかです。
ジープの屋根を見た脳は、それが沼のどこかにあると認識するのはわかるのですが、問題は写真の中にジープがあるかどうか...ジープは写真の中にはなく、沼の下にあるのです。
ネットに畑の写真を見せてゴキが見えると言わせるようなもので、いるのは分かっているが写真は畑なのだ!!!
もっと大きく考えなければならないよ、諸君...。
課題は「写真の中にジープが写っているか」です。
...もっと考えるんだ、諸君...
三つ子の領域では、2つまであると思います :)
パターンを知識として蓄積するのか、それともローソクが閉まるたびにまた探すのか？
この4桁の数字がパターンコードです。価格情報を機械的に処理するために重要です。このコードを使うと、値段の絵が見えなくても簡単に描けるようになりますね。パターン数には限りがあります。時間と共に変化し、現在のパターンを知ることで、次のパターンを予測することが容易になるのです。
データベースに保存する必要はない。プログラムは、現在のコードを受け取って動作します。
===========
Jeepの場合は残念なことに。プログラムで再現するのは現実的ではないのでしょう。私たちの脳は想像力を働かせればできますが、ソフトウエアはできそうにありません。
一方、価格は簡単で、すべて目に見え、その挙動も予測可能です。一部
この4桁の数字がパターンコードです。価格情報を機械的に処理するために重要です。このコードを使うと、値段を見ずとも問題なく絵が描ける。パターン数には限りがあります。時間と共に変化し、現在のパターンを知ることで、次のパターンを予測することが容易になるのです。
データベースに保存する必要はない。プログラムは、現在のコードを受け取って動作します。
あまりはっきりしないが、面白い ))アイデアマンなのが伝わってきますね！かっこいいです！機械学習でお役に立てることがあれば、お気軽にお声がけください。
ジープのことは悲しいですね。再現するのは現実的ではないのでしょう。私たちの脳は想像力を働かせればできますが、ソフトウエアはそうはいきません。
でも、価格なら簡単です。すべてが目に見えるし、その挙動も予測可能です。一部
そんなことより、ALLできるようになれよ ))
要は、タスクの設定を間違えて、それに気づかず、でも結果は欲しい...ということですね。
コードと同じで、悪いコードはなく、悪いプログラマーがいる。もしコードが間違って書かれていて動かないなら、それはコードの問題ではなく（コードが間違って動くはずがない、書かれたとおりに動く）、不注意なプログラマーの問題である。HCもそうだし、Jeepもそうだ。
サンプリング方法について有用な情報を持っている人はいますか？
できれば比較仕様で
を例として、https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population。
サンプリング方法について有用な情報を持っている人はいますか？
できれば比較仕様で
を例として、https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population。
社会科の論文はたくさんあるはずです、心理学者が卒業証書に書いているのです。でも、数学はだいたいそこそこきついんですよ。
通常は、https://helpiks.org/7-16586.html のようなあまりにもテーマ性のあるものです。
何を分離／選択したいのか？
社会科の論文はたくさんあるはずで、心理学者が卒業証書に書いています。でも、そこにはたいてい数学がないんです。
通常は、https://helpiks.org/7-16586.html のようなあまりにもテーマ性のあるものです。
分割・選択したいものは何ですか？
予測因子とターゲットの依存関係をランダムに検索するという、同じテーマばかりです。
取引はランダムに開始され、その後ニューラルネットワークへ。有能なサンプリングに大きく依存する
例：これで、あなたが提案したように、TF間の依存関係を見つけることができました。
ありがとうございます、見てみます。