面白い写真に出会いました。つまり、「ニューラルネットワーク」にお金を稼がせるためには、「歴史」を学び、「状況を理解」して「ここにジープがいる」と認識できることが「必須」なのです。正直なところ、私自身はどうなのか分かりませんが、興味があります :)))そういうことができるプログラムがAIになるのかもしれませんね。自然」なニューラルネットワークがどうにかしてくれる。

 
ウラジミール・イゼルスキー

そのパターンを知識として蓄積するのか、それともローソク足が閉じるたびに再度探すのか？

 
この野郎、目に物見せてやがる。本当にジープがあるので、とてもわかりやすい例ですが、すぐには気がつきませんでした。生体神経細胞のマイクロ秒単位の事前学習だったのです。つまり、少ない要素から絵を完成させることができるのが、NSの特性の一つです。一例として私たちは、テーブルに座っている人を見ると、手や頭、体の半分が見えますが、テーブルの下には足があり、おそらくスリッパを履いていると理解しています（あるいは例として）。これは、今見えていないものを積み上げていくことができる、一般化の特性です。現在のパターン、すなわち発見されたパターンに対する将来の市場の反応を認識する。つまり、こんな感じ...。
 
Wizard2018
ミハイル・マルキュカイツ

タスク - "写真にジープが写っていますか？"

正解は「ジープがない！」です。

もし見えたら、沼を見通せるか、統合失調症かどちらかです。

ジープの屋根を見た脳は、それが沼のどこかにあると認識するのはわかるのですが、問題は写真の中にジープがあるかどうか...ジープは写真の中にはなく、沼の下にあるのです。

ネットに畑の写真を見せてゴキが見えると言わせるようなもので、いるのは分かっているが写真は畑なのだ!!!


もっと大きく考えなければならないよ、諸君...。

 
...

もっと考えるんだ、諸君...

三つ子の領域では、2つまであると思います :)

 
この4桁の数字がパターンコードです。価格情報を機械的に処理するために重要です。このコードを使うと、値段の絵が見えなくても簡単に描けるようになりますね。パターン数には限りがあります。時間と共に変化し、現在のパターンを知ることで、次のパターンを予測することが容易になるのです。

データベースに保存する必要はない。プログラムは、現在のコードを受け取って動作します。

===========

Jeepの場合は残念なことに。プログラムで再現するのは現実的ではないのでしょう。私たちの脳は想像力を働かせればできますが、ソフトウエアはできそうにありません。

一方、価格は簡単で、すべて目に見え、その挙動も予測可能です。一部

 
あまりはっきりしないが、面白い ))アイデアマンなのが伝わってきますね！かっこいいです！機械学習でお役に立てることがあれば、お気軽にお声がけください。

そんなことより、ALLできるようになれよ ))

要は、タスクの設定を間違えて、それに気づかず、でも結果は欲しい...ということですね。

コードと同じで、悪いコードはなく、悪いプログラマーがいる。もしコードが間違って書かれていて動かないなら、それはコードの問題ではなく（コードが間違って動くはずがない、書かれたとおりに動く）、不注意なプログラマーの問題である。HCもそうだし、Jeepもそうだ。

サンプリング方法について有用な情報を持っている人はいますか？

できれば比較仕様で

を例として、https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population

社会科の論文はたくさんあるはずです、心理学者が卒業証書に書いているのです。でも、数学はだいたいそこそこきついんですよ。

通常は、https://helpiks.org/7-16586.html のようなあまりにもテーマ性のあるものです。

何を分離／選択したいのか？

予測因子とターゲットの依存関係をランダムに検索するという、同じテーマばかりです。

取引はランダムに開始され、その後ニューラルネットワークへ。有能なサンプリングに大きく依存する

例：これで、あなたが提案したように、TF間の依存関係を見つけることができました。

ありがとうございます、見てみます。

