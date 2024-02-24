トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2238 1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.12.15 13:24 #22371 Aleksey Vyazmikin： 今は何を使っているのですか？ 一度、無意味な遊びをしてみれば、自分の目で確認できるはず...。 既成概念にとらわれない。 削除済み 2020.12.15 13:40 #22372 Fast235： 通常のコンピュータ画像をタブレットに流し、コンピュータからマウス無線＋キーボード 頭の上に乗せる )) タブレットの歯、ラジオキーボードを脇腹に、マウスをお尻に。+ リモート接続の遅延を追加 コーヒーと一緒にお楽しみください。 Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 13:41 #22373 mytarmailS: 一度、無意味な遊びをしてみれば、自分の目で確認できるはず...。ここでは、誰も既成の解決策に興味はないのです...。 アイデアはたくさんあるのですが、全部を実現するには時間がかかりすぎますし、その間に新しいアイデアも出てくるでしょうから......。 モデルを可視化すると、事象の発生確率は予測できるが、損益比率は時間によって変化することがわかり、まだ理解できていない。私のトレーニングでは、利益（緑の曲線）と損失（赤の曲線）はもっと広い間隔であるべきだと思われます。 Fast235 2020.12.15 13:52 #22374 マキシム・ドミトリエフスキー： このようなスキームを頭につける ))タブレットの歯、ラジオキーボードを横に、マウスをお尻に。+ リモート接続の遅延を追加を、コーヒーと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。 回路が動作する 無線LANネットワーク内のラグ？ 彼らは、通常のソリューションでもインターネット上でほとんどありません、あなたは何をintputlag、周りに横たわってFPSをプレイ？ ノートパソコンにマウス、その横にキーボードが必要ですが、いかがでしょうか？ タブレット端末のように、好きなように回転させることができ、軽量でタッチセンサーにも対応しています。 既成のソリューションが必要ない場合は、rdpを使用してください) Aleksei Kuznetsov 2020.12.15 13:52 #22375 Aleksey Vyazmikin： アイデアはたくさんあるのですが、全部を実行するには時間がかかりすぎますし、その頃には新しいアイデアも出てくるでしょうから......。モデルを可視化すると、事象の発生確率は予測できるが、 損益率が時間によって 変化することがわかり、まだ理解できていない。私のトレーニングでは、利益（緑の曲線）と損失（赤の曲線）はもっと分離されるべきと思われます。 市場やその参加者、そのアルゴリズムは時間とともに変化します。一度鍛えた安定したシステムを期待するのはおかしい。週1回、または毎日再トレーニングを行う（木曜日は速い）。 削除済み 2020.12.15 13:55 #22376 welimorn: 同じ問題です。また、画像を大きくすると、畳み込み層の幅やネットワークの深さを大きくする必要があり、学習時間が飛躍的に長くなります。私も新しいマシンを買うためにお金を貯めているのですが...。GPUの学習を同時に抑制しようとしている。 ただ、1次元の畳み込みで済むものを、なぜ絵で複雑にするのかがよくわからないのですが......。:) 画像は行に何の情報も加えません。 削除済み 2020.12.15 13:56 #22377 Fast235： この仕組みは有効です。 wifiネットワーク内のラグ？ インターネットでは通常のソリューションでもほとんどラグがないのですが、インプットラグとは、寝転がってFPSをプレイすることですか？ノートパソコンにはマウスが必要かもしれませんが、サイドにキーボードはなぜ必要ないのでしょう。 タブレット端末のように、好きなように回転させることができ、軽量でタッチセンサーにも対応しています。今さら既成概念にとらわれず、RDAPを利用しよう） ありがとうございます。ソファでデバイスを使うより、デスクトップを使いたいので Fast235 2020.12.15 13:58 #22378 マキシム・ドミトリエフスキー： ありがとうございます！ソファーでデバイスを使うより、据え置きの方がいいですよね。 私はキーボードを使わず、タブレットとカウボーイレスマウスで素早く操作しています。 MOじゃなくて、人工知能が必要なんだよ) 削除済み 2020.12.15 14:00 #22379 Fast235： どんなデバイスか、私はキーボードを使わず、タブレット＋カウレスマウスでクイックナビゲーションを行う。 通常のノートパソコンで試してみましたか？試してみて、教えてください)) Fast235 2020.12.15 14:02 #22380 マキシム・ドミトリエフスキー： 通常のノートパソコンで試してみましたか？試してみてください、教えてください) スリムキーボード＋タッチ、どっちも欠点になりそう。 1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今は何を使っているのですか？
既成概念にとらわれない。
通常のコンピュータ画像をタブレットに流し、コンピュータからマウス無線＋キーボード
頭の上に乗せる ))
タブレットの歯、ラジオキーボードを脇腹に、マウスをお尻に。+ リモート接続の遅延を追加
コーヒーと一緒にお楽しみください。
ここでは、誰も既成の解決策に興味はないのです...。
アイデアはたくさんあるのですが、全部を実現するには時間がかかりすぎますし、その間に新しいアイデアも出てくるでしょうから......。
モデルを可視化すると、事象の発生確率は予測できるが、損益比率は時間によって変化することがわかり、まだ理解できていない。私のトレーニングでは、利益（緑の曲線）と損失（赤の曲線）はもっと広い間隔であるべきだと思われます。
回路が動作する
無線LANネットワーク内のラグ？ 彼らは、通常のソリューションでもインターネット上でほとんどありません、あなたは何をintputlag、周りに横たわってFPSをプレイ？
ノートパソコンにマウス、その横にキーボードが必要ですが、いかがでしょうか？
タブレット端末のように、好きなように回転させることができ、軽量でタッチセンサーにも対応しています。
既成のソリューションが必要ない場合は、rdpを使用してください)
モデルを可視化すると、事象の発生確率は予測できるが、 損益率が時間によって 変化することがわかり、まだ理解できていない。私のトレーニングでは、利益（緑の曲線）と損失（赤の曲線）はもっと分離されるべきと思われます。
市場やその参加者、そのアルゴリズムは時間とともに変化します。一度鍛えた安定したシステムを期待するのはおかしい。週1回、または毎日再トレーニングを行う（木曜日は速い）。
同じ問題です。また、画像を大きくすると、畳み込み層の幅やネットワークの深さを大きくする必要があり、学習時間が飛躍的に長くなります。私も新しいマシンを買うためにお金を貯めているのですが...。GPUの学習を同時に抑制しようとしている。
ただ、1次元の畳み込みで済むものを、なぜ絵で複雑にするのかがよくわからないのですが......。:) 画像は行に何の情報も加えません。
ありがとうございます。ソファでデバイスを使うより、デスクトップを使いたいので
私はキーボードを使わず、タブレットとカウボーイレスマウスで素早く操作しています。
MOじゃなくて、人工知能が必要なんだよ)
どんなデバイスか、私はキーボードを使わず、タブレット＋カウレスマウスでクイックナビゲーションを行う。
通常のノートパソコンで試してみましたか？試してみて、教えてください))
スリムキーボード＋タッチ、どっちも欠点になりそう。