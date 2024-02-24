トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2238

新しいコメント
 
Aleksey Vyazmikin：

今は何を使っているのですか？

一度、無意味な遊びをしてみれば、自分の目で確認できるはず...。

既成概念にとらわれない。

削除済み  
Fast235：

通常のコンピュータ画像をタブレットに流し、コンピュータからマウス無線＋キーボード

頭の上に乗せる ))

タブレットの歯、ラジオキーボードを脇腹に、マウスをお尻に。+ リモート接続の遅延を追加

コーヒーと一緒にお楽しみください。

 
mytarmailS:

一度、無意味な遊びをしてみれば、自分の目で確認できるはず...。

ここでは、誰も既成の解決策に興味はないのです...。

アイデアはたくさんあるのですが、全部を実現するには時間がかかりすぎますし、その間に新しいアイデアも出てくるでしょうから......。

モデルを可視化すると、事象の発生確率は予測できるが、損益比率は時間によって変化することがわかり、まだ理解できていない。私のトレーニングでは、利益（緑の曲線）と損失（赤の曲線）はもっと広い間隔であるべきだと思われます。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

このようなスキームを頭につける ))

タブレットの歯、ラジオキーボードを横に、マウスをお尻に。+ リモート接続の遅延を追加

を、コーヒーと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。

回路が動作する

無線LANネットワーク内のラグ？ 彼らは、通常のソリューションでもインターネット上でほとんどありません、あなたは何をintputlag、周りに横たわってFPSをプレイ？

ノートパソコンにマウス、その横にキーボードが必要ですが、いかがでしょうか？

タブレット端末のように、好きなように回転させることができ、軽量でタッチセンサーにも対応しています。

既成のソリューションが必要ない場合は、rdpを使用してください)

 
Aleksey Vyazmikin：

アイデアはたくさんあるのですが、全部を実行するには時間がかかりすぎますし、その頃には新しいアイデアも出てくるでしょうから......。

モデルを可視化すると、事象の発生確率は予測できるが、 損益率が時間によって 変化することがわかり、まだ理解できていない。私のトレーニングでは、利益（緑の曲線）と損失（赤の曲線）はもっと分離されるべきと思われます。

市場やその参加者、そのアルゴリズムは時間とともに変化します。一度鍛えた安定したシステムを期待するのはおかしい。週1回、または毎日再トレーニングを行う（木曜日は速い）。

削除済み  
welimorn:

同じ問題です。また、画像を大きくすると、畳み込み層の幅やネットワークの深さを大きくする必要があり、学習時間が飛躍的に長くなります。私も新しいマシンを買うためにお金を貯めているのですが...。GPUの学習を同時に抑制しようとしている。

ただ、1次元の畳み込みで済むものを、なぜ絵で複雑にするのかがよくわからないのですが......。:) 画像は行に何の情報も加えません。

削除済み  
Fast235：

この仕組みは有効です。

wifiネットワーク内のラグ？ インターネットでは通常のソリューションでもほとんどラグがないのですが、インプットラグとは、寝転がってFPSをプレイすることですか？

ノートパソコンにはマウスが必要かもしれませんが、サイドにキーボードはなぜ必要ないのでしょう。

タブレット端末のように、好きなように回転させることができ、軽量でタッチセンサーにも対応しています。

今さら既成概念にとらわれず、RDAPを利用しよう）

ありがとうございます。ソファでデバイスを使うより、デスクトップを使いたいので

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとうございます！ソファーでデバイスを使うより、据え置きの方がいいですよね。

私はキーボードを使わず、タブレットとカウボーイレスマウスで素早く操作しています。

MOじゃなくて、人工知能が必要なんだよ)

削除済み  
Fast235：

どんなデバイスか、私はキーボードを使わず、タブレット＋カウレスマウスでクイックナビゲーションを行う。

通常のノートパソコンで試してみましたか？試してみて、教えてください))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

通常のノートパソコンで試してみましたか？試してみてください、教えてください)

スリムキーボード＋タッチ、どっちも欠点になりそう。

1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399
新しいコメント