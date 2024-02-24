トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2243

Oleg avtomat:

仕方ないと思えるのですが...。

でも、せめて本を開いてみてください。

わかりました。自分で作ったジュースで煮る。

なるほど、自我を高めようと思って来たのに、うまくいかなかったんですね。何のためにフィルターをかけているのか、その理由は何かという素朴な疑問に答えないと、ワゴンは先に進みません。どんな本でも開いてみようかな
マキシム・ドミトリエフスキー
なるほど、自我を高めようと思って来たのでしょうが、うまくいきませんでしたね。何のためにフィルターをかけているのか、その理由は何かという素朴な疑問に答えない限り、ワゴンは先に進めないのです。好きな本を開いてみようかな

ああ、そうだな...もいいけれども

 

例えば、ここで多くの人がBreymanを賞賛していますが、彼は天才のように、Random Forestを作り出し、このナンセンスを開発した科学者は100人近くいます)))。

シンティストたちは皆、この作品に興奮し、記念碑を建てたいくらいだ......。


そして、フォレストの仕組みや アンサンブルの原理を 一般的に尋ねても、誰も何も言わないんです、全く分からないから...。

誰もが、天才的なシンシア人が発明したと思って いますが、実は100年以上前からあるDSPのノイズキャンセリングのトリックで、しかも、ただ作っただけでなく、説明し証明 したものなのです。


フォレストやアンサンブルの仕組みの一例をご紹介します。

達成したいある純度の高い結果であるターゲット「Y」を、正弦波で表現します。

正弦波＋ノイズです。

ツリーからの出力はこのようになります。

この写真に見覚えはありませんか？))

木（モデル）のアンサンブルはこのような形をしています。

そして、1000本の木（モデル）の平均的な出力はこんな感じです。

そこに！100年前の一般的なDSP、ノイズリダクション、フィルタリング...。

とてもよくわかる説明です


これで、モデルのアンサンブルとは何か、そして最も重要なことは、それがなぜ機能するのか、すべてはノイズによって決まるということを理解していただけたと思う。

 
Oleg avtomat:

昔からある話です。複雑でなく、空虚であること。そして、その話を信じたとしたら、彼の理解度は清掃員のそれに近い。そして、彼らはお互いを見つけることができるのです。

クリーナーの新しい呼び名をご存知ですか？

クリント・マネージャー

;))))))))))

知らない人を判断するのはよくないですね))彼の人生は、そうではないことを物語っている。

そして、私もその意見に賛成です。理解できる人は多いが、理解したことを説明できる人は少ない。(理解できない/理解したくない人は考慮しない)))) ))

 
mytarmailS:

例えば、ここでは多くの人が天才のようなブレイマンを賞賛しています......。

また、信号の振幅がノイズの10倍から20倍であったとしても

このように

1万本でも結果は出る。

カッコイイ!!!

ノイズが正常であれば...。

Valeriy Yastremskiy：

知らない人を判断するのはよくない)彼の人生は、そうではないことを物語っている。

そして、私もその意見に賛成です。理解できる人は多いが、理解したことを説明できる人は少ない。(理解できない/理解したくない人は考慮しない)))) ))

そこで彼は、その話を皮肉たっぷりに再現した。

mytarmailS:

また、信号の振幅がノイズの10～20倍であったとしても

このように

10kの木があっても結果を引き出せる

カッコイイ!!!

肝心の音は正常なのでしょうか...。

正弦波に近似する（これはアサウレンコも成功させている）のは、とても感動的に見えるのは理解できます。しかし、デジタルフィルターを 使ったトレードで、少なくとも1つの有意義なアプローチを説明することができますか？

マキシム・ドミトリエフスキー

正弦波に近似する（これはアサウレンコも成功させている）のは、とても感動的に見えるのは理解できます。しかし、デジタルフィルターを 使ったトレードで、少なくとも1つの有意義なアプローチを説明することができますか？

あなたは、おとぎ話の登場人物に過ぎないのです ;)))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

正弦波に近似する（これはアサウレンコも成功させている）のは、とても感動的に見えるのは理解できます。しかし、デジタルフィルターを トレーディングに適用するための有意義なアプローチを少なくとも1つは説明できますか？

これらの分解によってあらゆる種類の安定部が抽出され、状態のバイブルが作られる（それが無限であることは明らかである）なら、なぜそうしないのか))))

 
Oleg avtomat:

だから、彼はこの物語を皮肉っぽく再現していたのだ。

皮肉の捉え方は人それぞれらしいA))))))

