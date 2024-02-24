トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2246 1...223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253...3399 新しいコメント 削除済み 2020.12.16 10:55 #22451 Oleg avtomat: スタジオはここではない、これらはあなたが理解しているようなマッシュアップではない、コードは私が開発したものであり配布されていない、このブランチはあなたのものではない、あなたはここでのゲストでありあなたの権利はゲストである。もう十分すぎるほど見せましたよ。見せるのが好きな人と、見るのが好きな人がいるんです。そこで、"やりすぎ "は禁物です Valeriy Yastremskiy 2020.12.16 11:01 #22452 Oleg avtomat: スタジオはここではない、これらはあなたが理解しているようなマッシュアップではない、コードは私が開発したものであり配布されていない、このブランチはあなたのものではない、あなたはここでのゲストでありあなたの権利はゲストである。もう十分すぎるほど見せましたよ。 図面ではわかりにくいですね。先に示した計算式もそうです。 削除済み 2020.12.16 11:17 #22453 同じものを作って、NSに入れるつもりです 削除済み 2020.12.16 11:18 #22454 Maxim Dmitrievsky: 同じものを作って、NSに入れる。 はやくやってくれ、NSはどうなるんだろう 削除済み 2020.12.16 11:24 #22455 Evgeni Gavrilovi： もし、すべてのニュアンスを詳しく説明したくないのであれば、あなたの取引の例を示してください - 少なくとも1年間は、有料のシグナルを発行してください。 市場でのあなたのスキルは誰もが認めるところであり、同時に、この間、購読者から100万ポンドを得ることができるのです。何を待っているんだ！) 何を待っているんだ？あなたの魅力が足りなかっただけ、今ならできる ;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 削除済み 2020.12.16 11:31 #22456 Oleg avtomat: やれやれ、NSで何が出るかなぁ。 そうなんですか？)))残り期間 mytarmailS 2020.12.16 11:36 #22457 マキシム・ドミトリエフスキー： 100年前からやっている人たちの引用に、DSPの効果的な活用法を教えてほしいそのフィルターをかけて、履歴のテストなどをして、ボットという形で既成のTSを吐き出すことができました。しかし、彼らはそれを望んでいない。というか、何も持っていない。一部のMAを他のMAに置き換えることは、何も複雑なことではありません ここで一例を...。 psa分解でインジケータをフィルタリングしようとするとどうなるか...。 純粋な例、指標は悪だ!!! 1 ) RSIインジケータを30の要素に分解してみました。 2）すべての部品を捨て、3と4だけを残した。 その結果 トップはPSI ご覧の通り、信号がよりクリアになりました。 相互相関を見てみよう ご覧の通り、Polyarnyインジケーターは、従来のPSIに追いつくだけでなく、さらに先を行っています。 結論は以下の通りです。 1）マシュカが遅れている。 2）マシュカはすべてをなめらかにする 1) 分解（任意）により、より正確にフィルタリングやスムージングができる。 2) リーディング効果を得ることができる 削除済み 2020.12.16 11:40 #22458 mytarmailS: ここで一例を...。psa分解でインジケータをフィルタリングしようとするとどうなるか...。純粋な例、指標は悪だ!!!1 ) PSI指標を30の要素に分解した。2）すべての部品を捨て、3と4だけを残した。その結果トップはPSIご覧の通り、信号がよりクリアになりました。見ての通り、既に他の信号になっていますこのようにすれば、MAが遅れることはありません。prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()御免なさいオートマトンを素早く非難し、超シンプルなコードでDSPを公開し、任意のフィルタを作成しましょう......そして、安心してコフィーを飲みに行ってください。は、通常のMAの特性を向上させるシンプルな計量的アプローチです。実はこれ、フィルターなんです。RMSエラー低減の観点からの改善 Evgeni Gavrilovi 2020.12.16 11:47 #22459 John EhlersのDSPに関する素晴らしい本があります。 株式と先物のサイバネティック分析 最先端のDSP技術があなたの取引を向上させる トレーダーのためのサイクル分析 高度なテクニカルトレーディングの概念 MESAとトレーディング 市場サイクルの予測とトレーディング戦略 トレーダーのためのロケットサイエンス デジタル信号処理アプリケーション Evgeniy Chumakov 2020.12.16 11:50 #22460 Evgeni Gavrilovi： もし、すべてのニュアンスを詳しく説明したくないのであれば、あなたの取引の例を示してください - 少なくとも1年間は、有料のシグナルを発行してください。 市場でのあなたのスキルは誰もが認めるところであり、同時に、この間、購読者から100万ポンドを得ることができるのです。何を待っているんだ！) 以下はその一例です。 1...223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
図面ではわかりにくいですね。先に示した計算式もそうです。
同じものを作って、NSに入れる。
はやくやってくれ、NSはどうなるんだろう
100年前からやっている人たちの引用に、DSPの効果的な活用法を教えてほしい
そのフィルターをかけて、履歴のテストなどをして、ボットという形で既成のTSを吐き出すことができました。しかし、彼らはそれを望んでいない。というか、何も持っていない。
一部のMAを他のMAに置き換えることは、何も複雑なことではありません
ここで一例を...。
psa分解でインジケータをフィルタリングしようとするとどうなるか...。
純粋な例、指標は悪だ!!!
1 ) RSIインジケータを30の要素に分解してみました。
2）すべての部品を捨て、3と4だけを残した。
その結果
トップはPSI
ご覧の通り、信号がよりクリアになりました。
相互相関を見てみよう
ご覧の通り、Polyarnyインジケーターは、従来のPSIに追いつくだけでなく、さらに先を行っています。
結論は以下の通りです。
1）マシュカが遅れている。
2）マシュカはすべてをなめらかにする
1) 分解（任意）により、より正確にフィルタリングやスムージングができる。
2) リーディング効果を得ることができる
見ての通り、既に他の信号になっています
このようにすれば、MAが遅れることはありません。
prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()
御免なさい
オートマトンを素早く非難し、超シンプルなコードでDSPを公開し、任意のフィルタを作成しましょう......そして、安心してコフィーを飲みに行ってください。
は、通常のMAの特性を向上させるシンプルな計量的アプローチです。実はこれ、フィルターなんです。RMSエラー低減の観点からの改善
John EhlersのDSPに関する素晴らしい本があります。
株式と先物のサイバネティック分析 最先端のDSP技術があなたの取引を向上させる
トレーダーのためのサイクル分析 高度なテクニカルトレーディングの概念
MESAとトレーディング 市場サイクルの予測とトレーディング戦略
トレーダーのためのロケットサイエンス デジタル信号処理アプリケーション
