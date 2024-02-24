トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2814

Maxim Dmitrievsky #:
よく考えてみると
mytarmailS#:
違うから無理だよ...。

Hmmは あなたが どのクラスタにいるかを 予測し、クラスタリングは あなたが どのクラスタに いたかを 示します。
簡単に言えば

考えて、試して、実験して、コードを書いて...。

クラスタリングは新しいデータでは機能しないと？それはナンセンスだ）

そして、もしhmmがクラスタリングアルゴリズムと考えられるとしたら。
 
Maxim Dmitrievsky #:
クラスタリングは新しいデータでは機能しないと？ナンセンスだ）

あなたはわかってない...

クラスタ/状態がある。

クラスターには始まりがあり、終わりがある。


klsterisationによって、あなたは5本目のローソク足でこのクラスターの番号を知ることができます（クラスターの原型が現在の状態と比較されるとき）。

hmmを使えば、1本目のローソク足でのクラスタ/状態の数がわかる（というか確率がわかる）。

どちらの場合も、現在のデータ上のクラスタ数をラグなしで知ることができます。

hmmはシーケンスと同じクラスタリング・アルゴリズムです。傑出したものはない。
 
Maxim Dmitrievsky #:
どちらの場合も、現在のデータでクラスタ番号を知ることができ、ラグもない

いいえ。

クラスタリングは認識です。

うーん、今どんな状態かを予測することだ。


例えば、頭でっかちな状態とそうでない状態があるとする。


それをプロトタイプのクラスタと比較することで、クラスタリングは機能するんだ。


つまり、プロトタイプとの比較が行われた後で、クラスターの状態を知るのだ。

=================

そしてHMMは、私たちがGPの状態にある確率を教えてくれる。


やめろよ（笑)。
 
Maxim Dmitrievsky #:
やめてくれ )

お前もか...。

HMMのビタビアルゴリズムでクラスタリング111222444111111......みたいなのができるんだとしたら、それはクラスタリングとは言わない。

と書いている人がいますが、クラスタリングとは言いません。

隠れ状態をいくつ設定しても、その数だけクラスタができる。それと同じことだ。オーケー、オーケー、私はこれを咀嚼するのは好きではない。

気になるのは、原理がどうであれ、異なるモデルをトレーニングするための分離だ。いずれにせよ、増分値の平均はクラスタ数に影響します。
 
Maxim Dmitrievsky #:
設定した隠し状態の数だけクラスターができる。それと同じことだ。

それがどう関係するんだ？

最後にもう一度。

クラスタリングでは、クラスタが終了したときにクラスタ番号を得る。

SMMでは、クラスタの開始時にクラスタ番号を得る。

いや、妄想だ。
