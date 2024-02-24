トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2814 1...280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.11.05 10:27 #28131 Maxim Dmitrievsky #: よく考えてみると mytarmailS#: 違うから無理だよ...。 Hmmは あなたが 今 どのクラスタにいるかを 予測し、クラスタリングは あなたが どのクラスタに いたかを 示します。 簡単に言えば 考えて、試して、実験して、コードを書いて...。 削除済み 2022.11.05 10:28 #28132 mytarmailS #:考えた、試した、実験した、コードを書いた...。 クラスタリングは新しいデータでは機能しないと？それはナンセンスだ）そして、もしhmmがクラスタリングアルゴリズムと考えられるとしたら。 mytarmailS 2022.11.05 10:33 #28133 Maxim Dmitrievsky #: クラスタリングは新しいデータでは機能しないと？ナンセンスだ） あなたはわかってない... クラスタ/状態がある。 クラスターには始まりがあり、終わりがある。 klsterisationによって、あなたは5本目のローソク足でこのクラスターの番号を知ることができます（クラスターの原型が現在の状態と比較されるとき）。 hmmを使えば、1本目のローソク足でのクラスタ/状態の数がわかる（というか確率がわかる）。 削除済み 2022.11.05 10:37 #28134 mytarmailS #:あなたはそれを理解していない。クラスター/州があるそれは始まりがあり、終わりがある。klsterisationによって、5本目のローソク足（クラスタの原型と現在の状態を比較したとき）の時点で、このクラスタの数を知ることができます。hmmによって、1本目のローソク足でのクラスタ/状態の番号がわかる（というか確率がわかる）。 どちらの場合も、現在のデータ上のクラスタ数をラグなしで知ることができます。hmmはシーケンスと同じクラスタリング・アルゴリズムです。傑出したものはない。 mytarmailS 2022.11.05 10:39 #28135 Maxim Dmitrievsky #: どちらの場合も、現在のデータでクラスタ番号を知ることができ、ラグもない いいえ。 クラスタリングは認識です。 うーん、今どんな状態かを予測することだ。 例えば、頭でっかちな状態とそうでない状態があるとする。 それをプロトタイプのクラスタと比較することで、クラスタリングは機能するんだ。 つまり、プロトタイプとの比較が行われた後で、クラスターの状態を知るのだ。 ================= そしてHMMは、私たちがGPの状態にある確率を教えてくれる。 削除済み 2022.11.05 10:44 #28136 mytarmailS #:いや。クラスタリングは認識だ。うーん、あなたが今どんな状態にあるかを予測することだ。 やめろよ（笑)。 mytarmailS 2022.11.05 10:49 #28137 Maxim Dmitrievsky #: やめてくれ ) お前もか...。 HMMのビタビアルゴリズムでクラスタリング111222444111111......みたいなのができるんだとしたら、それはクラスタリングとは言わない。 と書いている人がいますが、クラスタリングとは言いません。 削除済み 2022.11.05 10:51 #28138 mytarmailS #:あなたもね。HMMのビタビアルゴリズムがクラスタ111222444111111のようなものを生成できるのであれば......。クラスタとして使えると書いている人がいますが、クラスタリングしているわけではありません。 隠れ状態をいくつ設定しても、その数だけクラスタができる。それと同じことだ。オーケー、オーケー、私はこれを咀嚼するのは好きではない。気になるのは、原理がどうであれ、異なるモデルをトレーニングするための分離だ。いずれにせよ、増分値の平均はクラスタ数に影響します。 mytarmailS 2022.11.05 10:55 #28139 Maxim Dmitrievsky #: 設定した隠し状態の数だけクラスターができる。それと同じことだ。 それがどう関係するんだ？ 最後にもう一度。 クラスタリングでは、クラスタが終了したときにクラスタ番号を得る。 SMMでは、クラスタの開始時にクラスタ番号を得る。 削除済み 2022.11.05 10:56 #28140 mytarmailS #:それがどうしたんだ？最後にもう一度。クラスタリングでは、クラスタ終了時にクラスタ番号を取得する。SMMの場合は、クラスタの開始時にクラスタ番号を取得する。 いや、妄想だ。 1...280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
クラスタリングは新しいデータでは機能しないと？ナンセンスだ）
あなたはわかってない...
クラスタ/状態がある。
クラスターには始まりがあり、終わりがある。
klsterisationによって、あなたは5本目のローソク足でこのクラスターの番号を知ることができます（クラスターの原型が現在の状態と比較されるとき）。
hmmを使えば、1本目のローソク足でのクラスタ/状態の数がわかる（というか確率がわかる）。
例えば、頭でっかちな状態とそうでない状態があるとする。
それをプロトタイプのクラスタと比較することで、クラスタリングは機能するんだ。
つまり、プロトタイプとの比較が行われた後で、クラスターの状態を知るのだ。
=================
そしてHMMは、私たちがGPの状態にある確率を教えてくれる。
HMMのビタビアルゴリズムでクラスタリング111222444111111......みたいなのができるんだとしたら、それはクラスタリングとは言わない。
と書いている人がいますが、クラスタリングとは言いません。
HMMのビタビアルゴリズムがクラスタ111222444111111のようなものを生成できるのであれば......。
クラスタとして使えると書いている人がいますが、クラスタリングしているわけではありません。
設定した隠し状態の数だけクラスターができる。それと同じことだ。
クラスタリングでは、クラスタが終了したときにクラスタ番号を得る。
SMMでは、クラスタの開始時にクラスタ番号を得る。
クラスタリングでは、クラスタ終了時にクラスタ番号を取得する。
SMMの場合は、クラスタの開始時にクラスタ番号を取得する。