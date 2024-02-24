トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2227

新しいコメント
削除済み  
Aleksey Vyazmikin：

Yandexからの具体的な実装のことです。Pythonでは、公開されているオプションから、すべてが複雑でないことは明らかです :)

なぜコンクリートかというと、あなたは検索エンジンではないからです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

なぜ特定の1つなのか、あなたは検索エンジンではありません。

実は必要ないのです。

削除済み  
Aleksey Vyazmikin：

本来は必要ないんです。

一般論としてpythonを勉強する、それは簡単なことです。本のリストを送りました。しました。

面白いものが使えるようになりますよ。もちろん、長期的にMOに興味を持つつもりであればですが。

他の選択肢はない
 
マキシム・ドミトリエフスキー

は、一般的な用語でpythonを勉強する、それは簡単です。書籍のリストをアップしました。亡命してきたんだ。

面白いものは全部使えるようになりますよ。もちろん、長期的にMOに興味を持つつもりなら話は別ですが。

しかない

こんにちは、私に本へのリンクを投げてください）それを逃した。

 
Aleksey Vyazmikin：

本来は必要ないんです。

マックスのビデオを見ると、彼のように、パッケージと説明が50％、それ以外が半分のグーグル検索です)))Pythonの魅力は、例えばphpと違って、Web上でオープンソースの素材が利用できることです。

 
Alexander Alexeyevich:

こんにちは、本のリンクを投げてください）私はどういうわけかそれを逃した。

マキシム・ドミトリエフスキー

PythonとPythonによる機械学習に関する文献のとてもクールなアーカイブ

https://codernet.ru/books/python/?page=1

ピンクパイソンの本が好きなんだけど、まだなんだよね。

Python | CoderNet
  • codernet.ru
Архив учебной литературы по программированию на языке Python
 

市場の仕組みを推測するのが好きな人のために・・・。

反転ポイントを下向きに認識するようにモデルを学習させ、モデル出力は0から1の確率で行われる

インジケーター（出力）は青色で表示されます

簡単に言うと、売り手の販売に対する関心を示す指標です


写真からわかるように、インジケーターが動作することもあります。

しかし、もっと興味深いのは別のことだ．すべての美しい、バニラの「下降トレンド」は、まさに指標が売り手の販売への関心をゼロにするときに起こります

そして、関心が現れると同時に、成長が始まる))

だから、なぜみんな負けているのか、なぜTSが沈んでいるのか、などと考えてしまうのです。

 
mytarmailS:

市場の仕組みを推測するのが好きな人のために...。



写真からわかるように、インジケーターも時々作動します。

しかし、もっと興味深いのは別のことです...。すべての美しい、バニラの「下降トレンド」は、インジケータが売り手の関心がゼロであることを示すときにちょうど起こる


バニラの下げには売り手ではなく 買い手が 必要だからです :))))それが市場メカニズムの仕組みです。

 
Wizard2018：

バニラ下げには売り手でなく 買い手が 必要だからです :))))それが市場メカニズムの仕組みです。

サンクスキャップ

 
Wizard2018：

バニラ下げには売り手でなく 買い手が 必要だからです :))))それが市場メカニズムの仕組みです。

なぜBUYERSなのか？

1...222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234...3399
新しいコメント