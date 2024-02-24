トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2227 1...222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234...3399 新しいコメント 削除済み 2020.12.06 14:59 #22261 Aleksey Vyazmikin： Yandexからの具体的な実装のことです。Pythonでは、公開されているオプションから、すべてが複雑でないことは明らかです :) なぜコンクリートかというと、あなたは検索エンジンではないからです。 Aleksey Vyazmikin 2020.12.06 15:10 #22262 マキシム・ドミトリエフスキー： なぜ特定の1つなのか、あなたは検索エンジンではありません。 実は必要ないのです。 削除済み 2020.12.06 15:27 #22263 Aleksey Vyazmikin： 本来は必要ないんです。一般論としてpythonを勉強する、それは簡単なことです。本のリストを送りました。しました。面白いものが使えるようになりますよ。もちろん、長期的にMOに興味を持つつもりであればですが。 他の選択肢はない Александр Алексеевич 2020.12.07 06:57 #22264 マキシム・ドミトリエフスキー： は、一般的な用語でpythonを勉強する、それは簡単です。書籍のリストをアップしました。亡命してきたんだ。面白いものは全部使えるようになりますよ。もちろん、長期的にMOに興味を持つつもりなら話は別ですが。 しかない こんにちは、私に本へのリンクを投げてください）それを逃した。 Valeriy Yastremskiy 2020.12.07 10:21 #22265 Aleksey Vyazmikin： 本来は必要ないんです。 マックスのビデオを見ると、彼のように、パッケージと説明が50％、それ以外が半分のグーグル検索です)))Pythonの魅力は、例えばphpと違って、Web上でオープンソースの素材が利用できることです。 Valeriy Yastremskiy 2020.12.07 10:51 #22266 Alexander Alexeyevich: こんにちは、本のリンクを投げてください）私はどういうわけかそれを逃した。マキシム・ドミトリエフスキー： PythonとPythonによる機械学習に関する文献のとてもクールなアーカイブhttps://codernet.ru/books/python/?page=1ピンクパイソンの本が好きなんだけど、まだなんだよね。 Python | CoderNet codernet.ru Архив учебной литературы по программированию на языке Python mytarmailS 2020.12.07 12:50 #22267 市場の仕組みを推測するのが好きな人のために・・・。 反転ポイントを下向きに認識するようにモデルを学習させ、モデル出力は0から1の確率で行われる インジケーター（出力）は青色で表示されます 簡単に言うと、売り手の販売に対する関心を示す指標です 写真からわかるように、インジケーターが動作することもあります。 しかし、もっと興味深いのは別のことだ．すべての美しい、バニラの「下降トレンド」は、まさに指標が売り手の販売への関心をゼロにするときに起こります そして、関心が現れると同時に、成長が始まる)) だから、なぜみんな負けているのか、なぜTSが沈んでいるのか、などと考えてしまうのです。 Wizard2018 2020.12.07 13:03 #22268 mytarmailS: 市場の仕組みを推測するのが好きな人のために...。写真からわかるように、インジケーターも時々作動します。しかし、もっと興味深いのは別のことです...。すべての美しい、バニラの「下降トレンド」は、インジケータが売り手の関心がゼロであることを示すときにちょうど起こる バニラの下げには売り手ではなく 買い手が 必要だからです :))))それが市場メカニズムの仕組みです。 mytarmailS 2020.12.07 13:09 #22269 Wizard2018： バニラ下げには売り手でなく 買い手が 必要だからです :))))それが市場メカニズムの仕組みです。 サンクスキャップ denis.eremin 2020.12.07 13:56 #22270 Wizard2018： バニラ下げには売り手でなく 買い手が 必要だからです :))))それが市場メカニズムの仕組みです。 なぜBUYERSなのか？ 1...222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Yandexからの具体的な実装のことです。Pythonでは、公開されているオプションから、すべてが複雑でないことは明らかです :)
なぜコンクリートかというと、あなたは検索エンジンではないからです。
実は必要ないのです。
一般論としてpythonを勉強する、それは簡単なことです。本のリストを送りました。しました。
面白いものが使えるようになりますよ。もちろん、長期的にMOに興味を持つつもりであればですが。他の選択肢はない
こんにちは、私に本へのリンクを投げてください）それを逃した。
マックスのビデオを見ると、彼のように、パッケージと説明が50％、それ以外が半分のグーグル検索です)))Pythonの魅力は、例えばphpと違って、Web上でオープンソースの素材が利用できることです。
PythonとPythonによる機械学習に関する文献のとてもクールなアーカイブ
https://codernet.ru/books/python/?page=1
ピンクパイソンの本が好きなんだけど、まだなんだよね。
市場の仕組みを推測するのが好きな人のために・・・。
反転ポイントを下向きに認識するようにモデルを学習させ、モデル出力は0から1の確率で行われる
インジケーター（出力）は青色で表示されます
簡単に言うと、売り手の販売に対する関心を示す指標です
写真からわかるように、インジケーターが動作することもあります。
しかし、もっと興味深いのは別のことだ．すべての美しい、バニラの「下降トレンド」は、まさに指標が売り手の販売への関心をゼロにするときに起こります
そして、関心が現れると同時に、成長が始まる))
だから、なぜみんな負けているのか、なぜTSが沈んでいるのか、などと考えてしまうのです。
バニラの下げには売り手ではなく 買い手が 必要だからです :))))それが市場メカニズムの仕組みです。
サンクスキャップ
なぜBUYERSなのか？