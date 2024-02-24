トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2157

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー

特徴空間に広がりを持たせる効率的な関数が欲しい

を試してみてください。

prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True)
prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True)
sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000
 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

で、close_diff に基づいてターゲットを計算するか、ランダムな取引を サンプリングします。

ターゲットをソーイングしているところですが、こんな感じです。

ファイル:
ctc_r4e52drq6xv.png  274 kb
6m8u3_sfg2dzaayop.png  248 kb
 
Aleksey Vyazmikin：

なぜ「フォーラムの人々」に評価を与えるのか、この作業の目的は何なのか。

目標に向かって努力する姿は感動的です。そういう人は、チームの中で必ず自分の居場所を見つけることができます。ビジネスの集団性は、個人よりも優先されます。

真剣勝負のワーキンググループを作ることが可能です。

削除済み  
welimorn:

を試してみてください。

で、close_diff を使ってターゲットを計算するか、ランダムなトレードをサンプリングします。

ターゲットを見ただけで、こんな風に手に入れました。

かっこいい！やってみます、ありがとうございます。

そういうふうにやりたかったんです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

かっこいい！試してみます、ありがとうございます。

それが私のやりたかったことです。

上記のエラーは、スプレッドを追加する必要があります。

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

で、今は両クラスとも束になっているようです))


削除済み  
welimorn:

上記のエラーは、スプレッドを追加する必要があります。

で、今は両クラスとも束になっているようです))


もうほとんど寝てる・・・あとで見よう。まあ、うまくいかなくても、もう一つ挑戦的なオプションがあります。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ラベルのグループごとに拡散密度を調整する必要があります。他の選択肢はまだなく、ハードコアバリエーションのみです

の間の点を見つけることができます。

加速度差...マニュアルアクセレーションは意味がない

 
Maxim Dmitrievsky:
もう眠いので...後で見ますね。まあ、うまくいかない場合は、もう一つ複雑なオプションがあるのですが、それはまた後日、説明します。

夜も寝れないし))) その時間帯 だと)))

 
Uladzimir Izerski：

目標に向かって努力する姿は感動的です。そういう人は、チームの中で必ず自分の居場所を見つけることができます。ビジネスの集団性は、個人よりも優先されます。

真剣勝負のワーキンググループを作るチャンスです。

お世辞抜きで評価していただき、ありがとうございます。

答えから逃げるのが得意なんですね。

では、何を提案したいのでしょうか？

 
Valeriy Yastremskiy：

私は73年に1年生になったのですが、彼は軍隊にいました......。視る父と子の永遠の本))))

年齢的なものだと思う？

最近の年金生活者は、昔のように外で座って噂話をすることがないことに気がつきました...。

削除済み  
Aleksey Vyazmikin：

お世辞抜きで評価していただき、ありがとうございます。

あなたは答えから逃げるのが上手ですね。

では、何を提供するのか？

どうやらラトビア人と同じようです。
1...215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164...3399
新しいコメント