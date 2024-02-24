トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 889 1...882883884885886887888889890891892893894895896...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 17:07 #8881 エリブラリウス学習時には、ニューロンの重みとオフセットを取得し、それに従って新しいデータに対する出力を計算する。だから、彼女は単純に統計で重さを割り出したのだ。そうでなければ、最後の小節が何であったかを知ることなく、重みを配分することはできません。それとも網が思ったより原始的なのか...。 Aleksei Kuznetsov 2018.05.08 17:19 #8882 アレクセイ・ヴャジミキンだから、彼女は単純に統計で重さを割り出したのだ。そうでなければ、最後の小節が何であったかを知ることなく、重みを配分することはできません。あるいは、ネットは思ったより原始的なのか...。 もちろん統計によって、森と同じように、あなたのアレイと同じように。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 17:23 #8883 エリブラリウス 確かに統計では、森もそうだし、アレイもそうですね。つまり、それならどの年代で分析に提出すればいいのか、意味がない。 削除済み 2018.05.08 17:28 #8884 アレクセイ・ヴャジミキンつまり、それならどの年代で情報を分析すべきかは意味がないのです。ほとんどない。ただ、ロックローやリカバリーがあるから。 が、普通に自力で低域を脱するので、必要なら何度か再トレーニングして比較するとよいでしょう。 forexman77 2018.05.08 19:04 #8885 ランダムフォレストの 最適な木はどのように選択されるのですか、それとも平均的な木が作られるのですか？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 19:50 #8886 ツリーのルールが少ないほど、モデルは安定すると考えてよいのでしょうか？ では、どの程度の比率が正常とされるのでしょうか。私はトレーニングのために403933行を持っており、69779ルールを形成し、すべての5.79行のために1ルール、私には多すぎると思われることが判明した、またはそれが正常である？信頼性を見ると、比率が上向きに変化しているので、分布が均等 ではないことになるのですが、そこをどう見るか......。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 02:48 #8887 ここに最初のテスト対象が準備されました - トレーニング2015年から2016年、そして2017年から選択された木のルールで純粋な取引 - 負けなかった - すでに良い？ NSを使わない取引に反対する～トレーニング（う～ん、チューニングと最適化）2016～2017年 結局、ルールを選んでコード化するという、非常に手間のかかる手作業になったのですが......。そのためには、何らかの自動化が必要です。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 02:54 #8888 そして、これは入力のための木のルールによる2017-2018ですが、まだ学習データセットにフィルタが統合されていない状態です Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 03:40 #8889 アレクセイ・ヴャジミキン何らかの自動化が必要なのです。了解！プログラムは、異なる入力データを持つ行をルールごとにグループ化しました（そして、結果をファイルとしてアンロードできることをお伝えしましたが、各行、統計、ルール番号にいくつかの変数のセットがあります）、今度は、これらの行のどの変数が同じかを見つける必要があります - これがルールとなります！このルールでは、入力データ、統計、ルール番号、ルール番号の3つの変数があります。 寝て、どうしたらうまく整理できるか考えます。何かアイデアがあれば、書いてください。 削除済み 2018.05.09 06:52 #8890 Aleksey Vyazmikin： 了解！プログラムは、異なる入力データを持つ行をルールごとにグループ化しました（そして、結果をファイルとしてアンロードできることをお伝えしましたが、各行、統計、ルール番号にいくつかの変数のセットがあります）、今度は、これらの行のどの変数が同じかを見つける必要があります - それがルールになります！...............そして、あなたは、これらの行のどの変数が同じであるかを見つける必要があります。寝て、より良い整理の仕方を考えます - アイデアがあれば - 書いてください!木がない状態ですでに動作しています。 必要であれば、コードを利用することができます。 1...882883884885886887888889890891892893894895896...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
学習時には、ニューロンの重みとオフセットを取得し、それに従って新しいデータに対する出力を計算する。
だから、彼女は単純に統計で重さを割り出したのだ。そうでなければ、最後の小節が何であったかを知ることなく、重みを配分することはできません。それとも網が思ったより原始的なのか...。
だから、彼女は単純に統計で重さを割り出したのだ。そうでなければ、最後の小節が何であったかを知ることなく、重みを配分することはできません。あるいは、ネットは思ったより原始的なのか...。
確かに統計では、森もそうだし、アレイもそうですね。
つまり、それならどの年代で分析に提出すればいいのか、意味がない。
つまり、それならどの年代で情報を分析すべきかは意味がないのです。
ほとんどない。ただ、ロックローやリカバリーがあるから。が、普通に自力で低域を脱するので、必要なら何度か再トレーニングして比較するとよいでしょう。
ランダムフォレストの 最適な木はどのように選択されるのですか、それとも平均的な木が作られるのですか？
ツリーのルールが少ないほど、モデルは安定すると考えてよいのでしょうか？
では、どの程度の比率が正常とされるのでしょうか。私はトレーニングのために403933行を持っており、69779ルールを形成し、すべての5.79行のために1ルール、私には多すぎると思われることが判明した、またはそれが正常である？信頼性を見ると、比率が上向きに変化しているので、分布が均等 ではないことになるのですが、そこをどう見るか......。
ここに最初のテスト対象が準備されました - トレーニング2015年から2016年、そして2017年から選択された木のルールで純粋な取引 - 負けなかった - すでに良い？
NSを使わない取引に反対する～トレーニング（う～ん、チューニングと最適化）2016～2017年
結局、ルールを選んでコード化するという、非常に手間のかかる手作業になったのですが......。そのためには、何らかの自動化が必要です。
そして、これは入力のための木のルールによる2017-2018ですが、まだ学習データセットにフィルタが統合されていない状態です
何らかの自動化が必要なのです。
了解！プログラムは、異なる入力データを持つ行をルールごとにグループ化しました（そして、結果をファイルとしてアンロードできることをお伝えしましたが、各行、統計、ルール番号にいくつかの変数のセットがあります）、今度は、これらの行のどの変数が同じかを見つける必要があります - これがルールとなります！このルールでは、入力データ、統計、ルール番号、ルール番号の3つの変数があります。
寝て、どうしたらうまく整理できるか考えます。何かアイデアがあれば、書いてください。
了解！プログラムは、異なる入力データを持つ行をルールごとにグループ化しました（そして、結果をファイルとしてアンロードできることをお伝えしましたが、各行、統計、ルール番号にいくつかの変数のセットがあります）、今度は、これらの行のどの変数が同じかを見つける必要があります - それがルールになります！...............そして、あなたは、これらの行のどの変数が同じであるかを見つける必要があります。
寝て、より良い整理の仕方を考えます - アイデアがあれば - 書いてください!
木がない状態ですでに動作しています。
必要であれば、コードを利用することができます。