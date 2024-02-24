トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 885

アレクセイ・ヴャジミキン

Deductor Studio」プログラムでは、ツリーやルールなど、すべてが視覚的に素晴らしいです。Rにはまだこれがありませんし、MT5にもないでしょう（つまり、すべてができるのですが、そのためにいくら払わなければならないか・・・）。ということは、MT5でランダムフォレストをインクルードするには、algibライブラリを使えばいいんですね。

ここで、RでC4.5 アルゴリズムのコード （http://datascientist.one/algorithm-c4-5/）を見つけたのですが、MT5で実装するのは非常に難しいのでしょうか？

上に書いたのは一番簡単な方法です

やろうと思えばできるんです。このチャンクは何なんだろう、小さいことに気を取られている暇はない )

事前に工数を確保する

 
サンサニッチ・フォメンコ


2.R Datasetはrファイルです。Dataタブで生データがRData Fileとして読み込まれたことを意味します - これはRでいうところのワークスペースです。このワークスペースには、モデルのトレーニング用とテスト用の2つのデータフレームが用意され、もう1つはまさにこのR Datasetとして用意されています。

最も簡単な方法は、既製のExcelファイルをアップロードし、ログをダウンロードし、Rに終了し、結果のデータフレームを2つに分割することです。

あるいは。

R自体を開き、そこにエクセルファイルをダウンロードします - これは1行です。そして、データフレームを2つに分割する。

しかし、学習済みモデルの2つ目のファイルは必ず実行しなければならない。

正直なところ、「よくわからない」のです。1つのデータファイルをExcelで2つに分割し、最初のファイルで 学習を行い、2番目のファイルでモデルをテストする必要があります。そのためには、この2つ目のファイルを何らかの方法で読み込む必要があります。「データ」タブでは、1つ目のファイルにすでにスペースがあるため、これを実行できません。「評価」 タブでは、CSVタイプのファイルしか読み込めませんが、これはエラーで読み込めません

"

テスト用データセットとしてCSVファイルを使用するように要求されましたが、どのファイルか特定されていません。

Spreadsheetボタンを使って、テストセットとして使用するCSVファイルを選択してからExecuteしてください。

ラトル 5.1.0

"

そして、このエラーをどうすればいいのかなんて、知ったこっちゃない。


それとも、私はもともと間違ったファイルを分割しているのでしょうか？私はなぜかExcelを分割してはいけないのです。スプリットフレームとはどういう意味ですか？

また、モデルの学習結果を1つ目のファイルに保存し、2つ目のファイルで確認したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

私は完全に頭が悪いのだろう...。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

アレクセイ・ヴャジミキン

Rのプログラミングを学ぶことが目的ではなく、プレディクターのチェックとルールセットをMT5に変換できるようになることが必要です。だいたい、一行なら書いてあげればいいじゃないですか。まあ、とりあえず手近な手段で何とかしています。

要するに、原住民に何でもやってもらおうということですか？

 
ユーリイ・アサウレンコ

要するに、原住民が全部やってくれるということですか？

"すべて "とは？

私は、親身になって自分がマスターしたプログラムやNSの知識を教えてくれる人たちとコミュニケーションをとっているのであって、秘密を教えてくれとは言っていないのです。

私自身は、予知能力に関する情報を共有しています。

一般的に、具体的にどのような点が自分に合っていないのでしょうか？私怨があるのでしょうか？

 
アレクセイ・ヴャジミキン

アレクセイ・ヴャジミキン

正直なところ、私には理解できません。

また、モデルの学習結果を1つ目のファイルに保存し、2つ目のファイルで確認するにはどうすればいいのでしょうか？

よく読んでくださいはっきりと書かれていましたね。

サンサニッチ・フォメンコ

しかし、2つ目のファイルに対して学習済みモデルを実行することはMUSTです。

そして、あなたは何かを作り上げました。
最初の ファイルでのモデルの学習結果」ではなく、「学習済みモデル」です。
つまり、1つ目のファイルでモデルを学習し、2つ目のファイルから学習したモデルにデータを投入するのです。

プログラマーなのか、そうでないのか？プログラマーは通常、すべての単語とコンマを理解しています。忘れられたり、不要になった.;;(){}[]は、プログラムのデバッグ時に多くの時間を要します。そのため、細部にまで気を配る必要があるのです。
一度で理解できない場合は、2回、3回とコードを読んでみてください。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

しかし、初歩的なくしゃみについていちいち聞くのは、失礼ですが、もう下品です。

 
エリブラリウス

はい、そう理解しました。もちろん、学習したモデルを新しいデータに対してチェックする必要がある。ファイルを分割したと書いていますが、新しいファイルを読み込もうとするとエラーになります。

ここでSanSanychは、「あなたにとって最も簡単な方法は、既製のExcelファイルをダウンロードし、ログをダウンロードしてRに終了し、そこで得られたデータフレームを2つに分割 することです」と書いています。"ログをダウンロードしてRに出たが、フレームの分割方法がわからない。また、分割したとしても、ではログをどうするのか、どこに挿入するのか。

あるいは、「R自体を開いて、そこにエクセルファイルを読み込むと、1行で 済みます。次に、受信したデータフレームを2つに分割する。" 今回もRでの割り算がわからないので、エクセルで割り算しています。次に何をすればいいのか？

 
ユーリイ・アサウレンコ

でも、小学生のくしゃみについていちいち聞くのは、申し訳ないですが、もう下品です。

そうですね......黙ってるより、聞いたほうがいいと思います。また、一般論として、私の質問に積極的に答えてくれれば、あなたの主張も理解できるのですが、ダメですね・・・。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

そうですね......黙ってるより、聞いたほうがいいと思います。実際、私の質問に積極的に答えてくれれば文句はないのですが、ないんですよね・・・。

パラパラとめくって、参考書として使うことはできないのでしょうか？だから、質問には答えない)

