トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 885

削除済み
2018.05.07 15:11
#8841
アレクセイ・ヴャジミキン

Aleksey Vyazmikin
2018.05.07 15:12
#8842
サンサニッチ・フォメンコ

Yuriy Asaulenko
2018.05.07 15:45
#8843
アレクセイ・ヴャジミキン

Aleksey Vyazmikin
2018.05.07 15:50
#8844
ユーリイ・アサウレンコ

Aleksey Vyazmikin
2018.05.07 15:55
#8845
アレクセイ・ヴャジミキン

Aleksei Kuznetsov
2018.05.07 15:56
#8846
アレクセイ・ヴャジミキン

Yuriy Asaulenko
2018.05.07 15:59
#8847
アレクセイ・ヴャジミキン

Aleksey Vyazmikin
2018.05.07 16:02
#8848
エリブラリウス

Aleksey Vyazmikin
2018.05.07 16:03
#8849
ユーリイ・アサウレンコ

Yuriy Asaulenko
2018.05.07 16:05
#8850
アレクセイ・ヴャジミキン
Deductor Studio」プログラムでは、ツリーやルールなど、すべてが視覚的に素晴らしいです。Rにはまだこれがありませんし、MT5にもないでしょう（つまり、すべてができるのですが、そのためにいくら払わなければならないか・・・）。ということは、MT5でランダムフォレストをインクルードするには、algibライブラリを使えばいいんですね。
ここで、RでC4.5 アルゴリズムのコード （http://datascientist.one/algorithm-c4-5/）を見つけたのですが、MT5で実装するのは非常に難しいのでしょうか？
上に書いたのは一番簡単な方法です
やろうと思えばできるんです。このチャンクは何なんだろう、小さいことに気を取られている暇はない )
事前に工数を確保する
2.R Datasetはrファイルです。Dataタブで生データがRData Fileとして読み込まれたことを意味します - これはRでいうところのワークスペースです。このワークスペースには、モデルのトレーニング用とテスト用の2つのデータフレームが用意され、もう1つはまさにこのR Datasetとして用意されています。
最も簡単な方法は、既製のExcelファイルをアップロードし、ログをダウンロードし、Rに終了し、結果のデータフレームを2つに分割することです。
あるいは。
R自体を開き、そこにエクセルファイルをダウンロードします - これは1行です。そして、データフレームを2つに分割する。
しかし、学習済みモデルの2つ目のファイルは必ず実行しなければならない。
正直なところ、「よくわからない」のです。1つのデータファイルをExcelで2つに分割し、最初のファイルで 学習を行い、2番目のファイルでモデルをテストする必要があります。そのためには、この2つ目のファイルを何らかの方法で読み込む必要があります。「データ」タブでは、1つ目のファイルにすでにスペースがあるため、これを実行できません。「評価」 タブでは、CSVタイプのファイルしか読み込めませんが、これはエラーで読み込めません。
"
テスト用データセットとしてCSVファイルを使用するように要求されましたが、どのファイルか特定されていません。
Spreadsheetボタンを使って、テストセットとして使用するCSVファイルを選択してからExecuteしてください。
ラトル 5.1.0
"
そして、このエラーをどうすればいいのかなんて、知ったこっちゃない。
それとも、私はもともと間違ったファイルを分割しているのでしょうか？私はなぜかExcelを分割してはいけないのです。スプリットフレームとはどういう意味ですか？
また、モデルの学習結果を1つ目のファイルに保存し、2つ目のファイルで確認したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。
私は完全に頭が悪いのだろう...。
Rのプログラミングを学ぶことが目的ではなく、プレディクターのチェックとルールセットをMT5に変換できるようになることが必要です。だいたい、一行なら書いてあげればいいじゃないですか。まあ、とりあえず手近な手段で何とかしています。
要するに、原住民に何でもやってもらおうということですか？
"すべて "とは？
私は、親身になって自分がマスターしたプログラムやNSの知識を教えてくれる人たちとコミュニケーションをとっているのであって、秘密を教えてくれとは言っていないのです。
私自身は、予知能力に関する情報を共有しています。
一般的に、具体的にどのような点が自分に合っていないのでしょうか？私怨があるのでしょうか？
私は英語が苦手なので、翻訳機を使用しています。
まあ、確かにCSVファイルをテストデータセットとして使いたいのですが、スクリーンショットにあるように、選択されていればどのファイルか特定できていないのはどういうことでしょうか？また、「表」（スプレッドシート）のボタンはどこにあるのでしょうか？
正直なところ、私には理解できません。
また、モデルの学習結果を1つ目のファイルに保存し、2つ目のファイルで確認するにはどうすればいいのでしょうか？
しかし、初歩的なくしゃみについていちいち聞くのは、失礼ですが、もう下品です。
はい、そう理解しました。もちろん、学習したモデルを新しいデータに対してチェックする必要がある。ファイルを分割したと書いていますが、新しいファイルを読み込もうとするとエラーになります。
ここでSanSanychは、「あなたにとって最も簡単な方法は、既製のExcelファイルをダウンロードし、ログをダウンロードしてRに終了し、そこで得られたデータフレームを2つに分割 することです」と書いています。"ログをダウンロードしてRに出たが、フレームの分割方法がわからない。また、分割したとしても、ではログをどうするのか、どこに挿入するのか。
あるいは、「R自体を開いて、そこにエクセルファイルを読み込むと、1行で 済みます。次に、受信したデータフレームを2つに分割する。" 今回もRでの割り算がわからないので、エクセルで割り算しています。次に何をすればいいのか？
でも、小学生のくしゃみについていちいち聞くのは、申し訳ないですが、もう下品です。
そうですね......黙ってるより、聞いたほうがいいと思います。また、一般論として、私の質問に積極的に答えてくれれば、あなたの主張も理解できるのですが、ダメですね・・・。
