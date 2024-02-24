トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 170 1...163164165166167168169170171172173174175176177...3399 新しいコメント Dr. Trader 2016.10.20 23:43 #1691 アレクセイ・ブルナコフもう一度言いますが、私も何十種類ものモデルを持っており、予測因子やパラメータをごまかしています。そして、これらのモデルは、それぞれ8年という期間、しっかりと利益を上げて行くのですそして、それがテスト期間です。しかし、テストによって選ばれた「ベスト」なモデルを遅延サンプリングでテストすると、驚きがある。そして、これを「モデルフィッティングクロスバリデーション」と呼びます。例えば、遅延したサンプルでバリデーションを行ったとします。延期されたデータのモデルが統合されたとする。この場合、どうするのですか？保留サンプルのバリデーションをパスするために再度パラメータをいじり始めると、本来は保留サンプルのデータもクロスバリデーションに含めることになり、クロスバリデーションも調整されたものになります。これは、新たに延期したサンプルを追加することで修正可能です。もし、そのモデルも失敗したら？新しい遅延サンプリングも渡すようにパラメータを調整する必要がありますか？終わりのないレースです。クロスバリデーションに繰延べられたサンプルを含め、新たに繰延べられたサンプルを作成することは、答えではなく、運良くモデルが繰延べられたバリデーションに合格するまで、無限ループとなります。しかし、これはFXの解決策ではなく、運が自分に微笑んでいるだけであり、しかし統計的に見れば、それは消耗品である。そこで質問なのですが、仮に保留データのモデルが急落したとします。この場合、どうするのですか？ Dr. Trader 2016.10.21 00:04 #1692 Dr.Trader（ドクタートレーダー） そこで質問なのですが、仮に保留データのモデルが統合されたとします。その場合、どうするのですか？その質問は個人的すぎるのではと思いました :)もし、保留サンプルでモデルがテストに失敗した場合、その保留サンプルをクロスバリデーションに含め、新しい保留サンプルを作成するのでしょうか？それとも違う方法で？例えば、私は、サン・サンチがすでに1000回繰り返していることを基本に考えています。"品質 "という言葉は伸縮自在です。私などは、このようなクロスバリデーションで行っており、むしろモデルパラメータよりも予測因子の選択 です。 私のアプローチでは、アンサンブルを交換しなければならないのが嫌なのです。依存関係が一定であれば、最後に選択された予測変数に対して1つのモデルを学習させるだけで、再び同じ依存関係を発見し、自己売買することができます。しかし、予測変数の選択で何かが足りず、1つのモデルが失敗しています。 Vizard_ 2016.10.21 01:03 #1693 Dr.Trader：予測因子の質......。 原始的な例から、ターゲットの特性も同様に重要であることがわかります......。 Mihail Marchukajtes 2016.10.21 07:08 #1694 さらにその上をいくターゲット関数は、モデルを構築する際に非常に重要なポイントです。なぜなら、ターゲット関数は、アルゴリズムが分割を行う際に役立つからです。私はこの問題に何度も直面しましたが、まだ解決していませんので、目標値を50pipsのままにしています。スプレッドのすぐ上... mytarmailS 2016.10.21 07:45 #1695 アレクセイ・ブルナコフもう一度言いますが、私も何十個もモデルを持っていて、予測因子やパラメータもいじっています。そして、これらのモデルは、それぞれ8年かけてソリッドプラスに移行していくのですそして、それがテスト期間です。しかし、テストによって選ばれた「ベスト」なモデルを遅延サンプリングでテストすると、驚きがある。そ して、これを「モデル適合クロスバリデーション」と呼びます。晴れていれば、純粋な実験が続く。クリアでなければ、現実の世界では何倍も品質が 落ちることになります。というのが、99％の確率で見受けられます。このようなことが起こるのは、市場が自らの統計に逆らうことがメガに多いからである...。1）まず、そう思う理由を示し、それを証明する。2）次に、なぜそうなるのか、そのメカニズムを説明します。2、3時間待ってくれ...私自身は何も持っていないので、既成の解答は与えませんが、そのプロセスを理解することそのものが何か......。1)==================================================================最初にやったことは、確率的な出力を持つ2つのディープネットをトレーニングすることでした。実際には、どんなネットワークでも構いませんが、重要なのは、ネットワークの出力が「1」「0」という明確なクラスの答えではないということです。つまり、出力は例えば「0,13」となり、現在のデータは「0,13%」の確率でクラス「1」に属することを意味する。 1つのネットワークは買い専用、もう1つは売り専用に訓練しています。 売りのシグナル（目標ポンド）は、価格の0 .2％以上の下落があった時点とする。 ターゲットは「000000000010000000000」のように見え、「1」は弱気の反転、「0」はそうでないことを示しています。 上方反転の場合はすべてが同じで、それぞれ ... 過去3回の OHLCローソク足 の全ての価格が予測因子として 用いられ、それらの差の全ての可能な組み合わせが構築さ れました。 そこで、ネットの学習を行い、ネットワークの予測（出力）を取り、価格の下にチャートを描きます。 下のグラフは、2つのネットワークの出力を買い、売りの両方について示しています。 例えば、ネットワークの出力は、次のローソク足で反転する確率を表しています。図参照。1、Buyも同様です。 緑色は買い、赤色は売りの出口を示します。 よく見ると、FIG.2 価格表がこれらの確率に反していることに気づくかもしれません。反転上昇の確率が反転下降の確率より高いとき（緑のグラフが赤より高い）、価格は常に下落します。まず、売り買い出力の累積値を作ってみましょう。 Cumsum(buy.neural); Cumsum (sell.neural)fig.3 そして、今度は買いネットワークの累積和と売りネットワークの累積和の差を構築してみましょう。 Cumsum(buy.neural)- Cumsum (sell.neural)です。 図からわかるように4 ブルーチャートと価格チャートから、価格はネットワーク予測（ブルーチャート）と完全に逆相関していることがわかります。さらにわかりやすくするために、青いチャートの符号を反転（インバート）させてみる。 Cumsum(buy.neural)- Cumsum (sell.neural)/- 1 FIGを見ながら。また、ニューラルネットワークとその統計的確率を使用 すると、次のロウソクで反転するかどうかの確率の知識に基づいて、価格を完全に再構築することができるという興味深い結論が得られるかもしれません。 とてもかっこいいのですが、実は私たちの青チャートには予測能力がなく、価格を上回ることはなく、価格についていくだけなので意味がありません。 実際には価格を見ても青チャートを見ても違いはないのですが、「下がる確率が上がる確率より高ければ価格は上がる」という 市場の仕組みがはっきりしているということです......。=========================================================================移動する...。 隠れマルコフモデル SMM または HMM - 特に非定常データに適用される確率モデルで、噂では市場にも適用できるとか...。同じように2つのモデルを構築したが、対象となるものは反転を示さず、単にトレンドを捉えるだけなので、一方のモデルは上昇トレンドを識別して確率的に推定し、他方のモデルは下降トレンドの確率を示す。トレードは気にしないでください、実験してましたから...。下の図は、上昇トレンドの確率が緑、下降トレンドの確率が 赤の 2つのベクトルで、黒い線はモデルが出したピーク確率で、単なる標準偏差、もっとシンプルなのがボリンジャーです。だから、見てください。モデルがある事象のピーク確率を出し始めると（黒い線を超えて下方に行く）、逆のことをするんです......。 だから、ここでも実質的には、自分たちの統計に反する値動きをしたことになる......。では、もしマーケットが獣だとしたら）そのような振る舞いをするMOアルゴリズムがマーケットを予測できるのか？ もし、実際にRF、ネットワーク、SMMなどが統計的に一方的に予測をするのであれば......。3回遺伝子を導入し、4回プロクロスバリデーションを行ったにもかかわらず、最適化から2日目で壊れてしまうのは、基本的にこれが答えです 。どうすればいいのか？まだ分からない

BlackTomcat 2016.10.21 08:32 #1696

mytarmailS:1)==================================================================実際、どのようなネットワークでもかまいません。重要なのは、ネットワークの出力が、"1"、"0 "といったクラスの明確な答えであってはならないことです。つまり、出力は例え 完全なランダムであるべきというのは同感ですが、実際、逆の結果が出たフォワードテストの期間が、トレーニングを行った期間の直後に続いているのはいかがなものでしょうか。この間に時間差はありますか？テスターのバランスグラフは、まず傾きが小さくなり、次に落ち込んでいく。パターンが出尽くし、それが認識され、多くの人がそれを利用し始める。そのため、逆パターンに変化してしまうのです。しかし、そのパターンの背後に論理的（市場）な根拠があった場合、しばらくするとまた動き出すことがあります。しかし、ここでは次のように、それまで働いていた規則性が長ければ長いほど、「忘却」の期間も長くなるのが妥当であると思われる。しかし、まだ十分な検証はしていません。私はニューラルネットワークを扱うことがないので、学習用のデータをどのように用意すればいいのか、全くわかりません。グラフィカル（幾何学的）な手法は、目で見てよくわかるが、形式化するのが難しい。今、私はグラフィカルな手法を用いたTSを制作しています。私見ですが、作業パターンがあるとすれば、ここだと思います。前回の記事に対して、もう少しコメントをしたいと思います。そこで個々の小節の分析が厳しくなったような気がします。しかし、実際はそうではありません。個々のバーの分析は存在する権利がありますが、これらの重要なバーは、通常、トップの領域にはありません。 1...163164165166167168169170171172173174175176177...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
