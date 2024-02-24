トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 164 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2016.10.17 21:21 #1631 いや、でも、どうしても言いたかったんだ......。真面目な話、そうすれば多くの疑問がすぐに解消され、システムの結果も良くなったはずです。何ができるのか、プライドとは偉大なものだ :-) Alexey Burnakov 2016.10.17 22:06 #1632 ミハイル・マルキュカイツ いや、でも、どうしても言いたかったんだ......。真面目な話、そうすれば質問も減るし、システムの結果も良くなったはずだ。まあ、しょうがないですね、プライドって大きいですから :-) では、教えてください。聞かせてください。 Mihail Marchukajtes 2016.10.18 06:49 #1633 アレクセイ・ブルナコフ では、教えてください。聞かせてください。いいよ、教えてあげるよ、でも、あくまで秘密だよ......。何らかのプロセスを自動化する前に、そのフィールドが何であるか、そしてそれをどのように扱うかを見つけなければなりません。プログラミングをはじめ、さまざまな科学の知識を手荷物にして市場に出てきたんですね。しかし、誰も市場を研究しようとは思わないのでしょう、それがあなたの大きな間違いです。だから、ここで聞いてください。ディシラムの記述など、叩きのめすことはしない。単刀直入に申します。昨日はTSが動いたのに、今日は動こうとしない、あるいはエラーで動くということがよくあることにお気づきでしょうか？それは、取引日のコンテクストが重要であり、このコンテクストは3つの価値観で形成されています。取引所での取引結果は、当日の取引量、当日の建玉残高、当日の始値と終値の差となります。そして、この文脈と、ニュースの背景、期待 ...は、一種の素因を形成しています。なるほど、要するにまた水なんですね。毎日、前日の取引量、建玉残高、OpenとCloseの差を知ることができる。我々は実際の値ではなく、その変化に興味があるので、その変化に応じてTSを学習させればよいのです。 要するに本日：出来高減少、OM増加、Dclose増加。状況が同じだった日にネットワークの学習用データを保存しておき、その日にネットワークを動作させるように訓練します。以上です。3つの変数 - 9つの可能な市場の状態。各州の9人のTSを鍛えれば、幸せになれる!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дмитрий 2016.10.18 09:52 #1634 ミハイル・マルキュカイツ図中の青色で示した事象の発生確率を決定するために使用される統計はありますか？期待値」はどのように決定されたのでしょうか。 Mihail Marchukajtes 2016.10.18 09:57 #1635 ディミトリ図中の青色で示した事象の発生確率を決定するために使用される統計はありますか？期待値」はどのように決定されたのでしょうか。 これは、あくまでも取引日の状況、つまり推奨事項です。これらの違いを構築して、好きな日に履歴を残せるようにするインジケータがあるんです。そうでなければ、単なる推奨品に過ぎません。しかも、実際には9つあるのに、写真では4つのシチュエーションしかない。それで... Mihail Marchukajtes 2016.10.18 09:59 #1636 ここでも期待値は推奨方向のエントリーポイントを探せということなので、かなり助かりますが...。 Дмитрий 2016.10.18 10:00 #1637 ミハイル・マルキュカイツ これは、あくまでも取引日の状況、つまり推奨事項です。必要な日のために履歴を保存できるように、これらの差異を構築するインジケータを持っています。そうでなければ、単なる推奨品に過ぎません。しかも、実際には9つあるのに、写真では4つのシチュエーションしかない。それで...さて、この「おすすめ」はどのようにして見つけたのでしょうか。何か統計を取ったのでしょうか？例えば、価格が上昇し、出来高が増加し、OIが増加した824の取引セッションを 分析し、その後の価格変動の分析に基づいて、89％のケースで価格が少なくともx％「上昇し続けた」と判断したのでしょうか。 Mihail Marchukajtes 2016.10.18 10:03 #1638 ディミトリさて、この「おすすめ」はどのようにして見つけたのでしょうか。何か統計を取ったのでしょうか？例えば、価格が上昇し、出来高が増加し、起立耐性が上昇した824の取引セッションを 分析し、その後の価格変動の分析に基づいて、89%のケースで価格が少なくともx%「上昇し続けた」と判断しましたか? いいえ、これらの提言は基本的なものです。OIとVolumeの意味を理解すればいいのです。インターネットで調べれば、すぐにすべてが理解できるはずです。読んでみて、昔から多くのサイトで解説されている、その理由... Дмитрий 2016.10.18 10:07 #1639 ミハイル・マルキュカイツ いいえ、これらの提言は基本的なものです。OMとVolumeの意味を理解すればいいのです。ウェブで調べれば、すべてが一度に理解できる。読んでみて、その理由はすでに多くのサイトで説明されているのですが...。統計はなく、「パターン」は後知恵に過ぎないということですか？ Mihail Marchukajtes 2016.10.18 10:10 #1640 ディミトリでは、統計はなく、「パターン」は白紙に戻っただけなのか？特にドミトリーのような怠け者の場合は。http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/ 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いや、でも、どうしても言いたかったんだ......。真面目な話、そうすれば質問も減るし、システムの結果も良くなったはずだ。まあ、しょうがないですね、プライドって大きいですから :-)
では、教えてください。聞かせてください。
いいよ、教えてあげるよ、でも、あくまで秘密だよ......。
何らかのプロセスを自動化する前に、そのフィールドが何であるか、そしてそれをどのように扱うかを見つけなければなりません。プログラミングをはじめ、さまざまな科学の知識を手荷物にして市場に出てきたんですね。しかし、誰も市場を研究しようとは思わないのでしょう、それがあなたの大きな間違いです。だから、ここで聞いてください。ディシラムの記述など、叩きのめすことはしない。単刀直入に申します。
昨日はTSが動いたのに、今日は動こうとしない、あるいはエラーで動くということがよくあることにお気づきでしょうか？それは、取引日のコンテクストが重要であり、このコンテクストは3つの価値観で形成されています。
取引所での取引結果は、当日の取引量、当日の建玉残高、当日の始値と終値の差となります。そして、この文脈と、ニュースの背景、期待 ...は、一種の素因を形成しています。なるほど、要するにまた水なんですね。
毎日、前日の取引量、建玉残高、OpenとCloseの差を知ることができる。我々は実際の値ではなく、その変化に興味があるので、その変化に応じてTSを学習させればよいのです。
要するに本日：出来高減少、OM増加、Dclose増加。状況が同じだった日にネットワークの学習用データを保存しておき、その日にネットワークを動作させるように訓練します。以上です。
3つの変数 - 9つの可能な市場の状態。各州の9人のTSを鍛えれば、幸せになれる!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
図中の青色で示した事象の発生確率を決定するために使用される統計はありますか？
期待値」はどのように決定されたのでしょうか。
図中の青色で示した事象の発生確率を決定するために使用される統計はありますか？
期待値」はどのように決定されたのでしょうか。
これは、あくまでも取引日の状況、つまり推奨事項です。必要な日のために履歴を保存できるように、これらの差異を構築するインジケータを持っています。そうでなければ、単なる推奨品に過ぎません。しかも、実際には9つあるのに、写真では4つのシチュエーションしかない。それで...
さて、この「おすすめ」はどのようにして見つけたのでしょうか。何か統計を取ったのでしょうか？
例えば、価格が上昇し、出来高が増加し、OIが増加した824の取引セッションを 分析し、その後の価格変動の分析に基づいて、89％のケースで価格が少なくともx％「上昇し続けた」と判断したのでしょうか。
さて、この「おすすめ」はどのようにして見つけたのでしょうか。何か統計を取ったのでしょうか？
例えば、価格が上昇し、出来高が増加し、起立耐性が上昇した824の取引セッションを 分析し、その後の価格変動の分析に基づいて、89%のケースで価格が少なくともx%「上昇し続けた」と判断しましたか?
いいえ、これらの提言は基本的なものです。OMとVolumeの意味を理解すればいいのです。ウェブで調べれば、すべてが一度に理解できる。読んでみて、その理由はすでに多くのサイトで説明されているのですが...。
統計はなく、「パターン」は後知恵に過ぎないということですか？
では、統計はなく、「パターン」は白紙に戻っただけなのか？
特にドミトリーのような怠け者の場合は。
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/