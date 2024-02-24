トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1671

ミハイル・マルキュカイツ
銃身が2本、それとも機関銃？春の狩猟は禁止されているのですか？

 
aleger

MTS 21-12

 
ミハイル・マルキュカイツ

マガジンのエクステンションは作ったのですか？

 
aleger

いや、何もしていない。
 
ミハイル・マルキュカイツ
絵もいいし、鉄もいいし、もう作品になってるのかな？

 
アレッガー

もちろん、そうです。よく写るんです。バースト撮影が可能で、カモにちょうどいい :-)
 
ミハイル・マルキュカイツ
それは確かです。ゲームが多いと、すぐに標準的な拡張機能が必要になりますから...。

 
ケシャ・ルートフ

大丈夫だ、何の危険もないだろう？おそらくせいぜい数百ポンドでしょうが、Snp500を2700から2000まで、100ポイントでグリーンバックのギザギザで勇敢にもショートで持っています。私の見るところ、今後数週間のうちに、イタリアと同じようにアメリカでも疫病が発生し、数兆円も印刷したにもかかわらず、すべてが崩壊するでしょう。そして、もし私が弱気を出して2000以上の終値をつけたら、私を呪ってください


それで、友達のイノセントはどこだ？そして、サンドパイはどうなったのか)))

今が売り時だケシャ、イキがいい限り、地獄に堕ちろ
 
ミハイル・マルキュカイツ
いいえ、しません。

おはようございます、マスター。フォースがあなたと共にありますように)))

