捨ててください
 
ドミトリー

ああ、トレーニング時とテスト時のネットワーク性能の差ということですか。

損失は避けられない。

内部テストは、データセットの一部を選んでチェックするもので、通常0,2、外部テストは、ニューロが見ていない部分のみを取り出すものである。2回目の結果が本当の市場であり、そうでない場合はどこかに間違いがあるということです。
 
エフゲニー・デューカ
残念なことに、実はあなたの「テストからテストへ」は、ティーチングサンプルの一部なのです。

 
ディミトリ
吐き出す
しない。今、ある問題を解決しようとして壁に頭を打ち付けている人を救う準備はできています。私はそれを経験し、私が与える情報は、暗闇の中でさまようあなたの1ヶ月を節約することができます。
 
エフゲニー・デューカ
よし、"情報 "を吐き出せ。

 
ディミトリ

よし、お前の "情報 "を吐き出せ。

ただ、一般向けの憶測は電報チャンネルにあるので、そこで仕事の履歴をたどることができます。ここで、具体的に説明したいと思います。
 
エフゲニー・デューカ
よし、白状しよう。

 
レナト・ファットフーリン

組み込みのPythonスクリプトとPython用Metatrader5 ライブラリをまだ使ったことがある人はいますか？

今のところ、非常に高速に動作しています。データベースと接続するのは、後ほど。

 
エフゲニー・デューカ
ユージン こんにちは、ありがとうございました。GMDHの 観点で行うこと（「第3の」サンプルでのテスト）は、「予測力基準http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune と呼ばれます。

GMDHに関する最初の出版物は1960年代のどこかで始まっており、第3の」サンプルでの テストによるあなたのノウハウ」の アイデアは すでに60年前のものであることを思い出してください))

しかし、このアプローチは決して古くならないので、A.G. Ivakhnenkoの著作を読むことを強くお勧めします...と記しておきたい。

例えば、MSUA回帰は、最新のランダムフォレストアルゴリズムの回帰を模倣しているだけで、ブースティングもいろいろと...」。


さて、テレグラムのリンクについてですが...。しかし、あなたのアプローチや考え方を読むのは興味深いです。ドミトリーは、公然と野暮ったい形ではありますが、ここで発表すべきだと正しく言っています...

Метод группового учёта аргументов
  • www.machinelearning.ru
mytarmailS:

JPredictionはIvakhnenkoのグループ論法を用いています。レシェトフ・ユーは何度も言っていたが......。この方法自体は、データを徹底的に振り出し、現状の実態に合わせた大きなサンプルを必要としないため、機械工数という点では時間がかかる。

私を信じない人は、彼らに確認させてください:-)

