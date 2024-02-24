トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1577 1...157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584...3399 新しいコメント 削除済み 2019.12.26 04:49 #15761 ディミトリ 品質基準はたくさんあっていい。合成樹脂の場合は、一定のMOであったり、分散であったりします。 平均的な取引が4～6ヶ月続く場合、example, フォワードは6ヶ月です。その後、過剰に最適化されることもあります。 品質を落とさずに再最適化せずに1年以上「使える」モデルだと信じている愚か者は、市場そのものから罰せられることになるだろう。10年分のサンプルでEAをテストするのはバカだけだろ・・・。まあ、マキシマもですが...。 過剰な最適化を全く必要としないシンプルなアルゴリズムがあります。過去1日（期間）のボラティリティをブレイクアウトしたものである。買ってください。((高値[0]-安値[0] > 高値[1]-安値[1] ) & Close[0]>Open[0])売ってください。((高[0]-低[0] > 高[1]-低[1] ) &.Close[0]＜Open[0]))。 Aleksey Mavrin 2019.12.26 23:48 #15762 ボリス 問題は、今日注文を開けて、ほぼ1年後（10-12ヶ月後）に閉めることです。 で、「ファンダメンタルトレンド」が終わったかどうかをすぐに見極めるリスクがある(( しかし、それは理念の問題ではありません。 他のTFでは、異なる設定がなされている可能性があり、設定がある種のランダムなものではなく、かなり大きなパラメータの範囲内で機能している場合、どのように関連付けるかはまだわかっていない。 ちなみに、ここでは似たような問題を解決していますhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536 取引回数が少なければ、単純に誤差が大きくなります。もちろん、時間が経っても変わらないパターンを使っていることが前提です。 TSの指標（プラストレードの割合、MO）を知っていれば、自分用に計算することができます。 Достаточность выборки 2019.12.25www.mql5.com Внимание - Очень грубая модель. Куча допущений... Boris 2019.12.27 17:43 #15763 鬼門例えば、ほぼ同じ地点から10以上の時系列が出て いるとします。どのBPが他のBPより高くなるか低くなるかが事前に分からないのに、どうやって系列の和の乖離を利用して取引するのだろうか？ Дмитрий 2019.12.27 19:17 #15764 ボリス 鬼門 例えば、ほぼ同じ地点から10以上の時系列が出ている。 どのBPが高くなるか、低くなるかが事前にわからない場合、どのようにシリーズ合計のダイバージェンスでトレードすればいいのでしょうか？ おそらく、平均曲線より上のものは売り、下のものは買いなのでしょう？ Boris 2019.12.27 19:19 #15765 ディミトリ おそらく、平均曲線より上のものは売られ、下のものは買われるのでは？ まあ、その可能性はありますね。 でも、どうやって確認するんだろう？ 合成樹脂が2～3種類しかない場合や奇数である場合、また、そのままクロスオーバーできる場合でも、どうやら選択肢に入らないようですが Дмитрий 2019.12.27 19:57 #15766 ボリス まあ、それも選択肢のひとつではあるのですが。 が、どうやって確認するのでしょうか？ とはいえ、合成樹脂が2～3種類しかなかったり、ちょうど奇数だったりすると、そのままクロスしてしまうこともあるので、仕方がないのかもしれません。 テストで確認する。 偶数でも奇数でも差はない。平均曲線をグラフにプロットする Boris 2019.12.27 21:01 #15767 ディミトリ テストで確認する。 は、偶数でも奇数でも変わりません。グラフに平均曲線をプロットする。 そうはいかない グラフが交差し、これを何度も行うことができる あながち間違いでもない Дмитрий 2019.12.27 21:20 #15768 ボリス は機能しない。 が交差し、それを繰り返すことができる。 平均値より上で取引すれば下がるはずだし、その逆もしかり。 だから、平均より上のものは下がっていくはずです。スプレッドを取引しているようですが、0に収束するはずです。 Aleksei Kuznetsov 2019.12.27 21:35 #15769 ディミトリ だから、平均より上のものは下がっていくはずです。スプレッドを取引しているようですが、0に収束するはずです。 誰もあなたに借りはありません。見開きスレでカキコしてこいよ Boris 2019.12.27 22:01 #15770 elibrarius: 誰もあなたに何の借りもありません。見開きスレでフラゲしてこいよ そうです、誰もゼロに収束させることを約束したわけではありません。 発散する時系列が 混在し、どちらが下か上かわからない状態で取引するにはどうしたらいいかという質問でした。 1...157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
品質基準はたくさんあっていい。合成樹脂の場合は、一定のMOであったり、分散であったりします。
平均的な取引が4～6ヶ月続く場合、example, フォワードは6ヶ月です。その後、過剰に最適化されることもあります。
品質を落とさずに再最適化せずに1年以上「使える」モデルだと信じている愚か者は、市場そのものから罰せられることになるだろう。10年分のサンプルでEAをテストするのはバカだけだろ・・・。まあ、マキシマもですが...。
問題は、今日注文を開けて、ほぼ1年後（10-12ヶ月後）に閉めることです。
で、「ファンダメンタルトレンド」が終わったかどうかをすぐに見極めるリスクがある((
しかし、それは理念の問題ではありません。
他のTFでは、異なる設定がなされている可能性があり、設定がある種のランダムなものではなく、かなり大きなパラメータの範囲内で機能している場合、どのように関連付けるかはまだわかっていない。
取引回数が少なければ、単純に誤差が大きくなります。もちろん、時間が経っても変わらないパターンを使っていることが前提です。
TSの指標（プラストレードの割合、MO）を知っていれば、自分用に計算することができます。
鬼門
例えば、ほぼ同じ地点から10以上の時系列が出て いるとします。
どのBPが他のBPより高くなるか低くなるかが事前に分からないのに、どうやって系列の和の乖離を利用して取引するのだろうか？
おそらく、平均曲線より上のものは売り、下のものは買いなのでしょう？
まあ、その可能性はありますね。
でも、どうやって確認するんだろう？
合成樹脂が2～3種類しかない場合や奇数である場合、また、そのままクロスオーバーできる場合でも、どうやら選択肢に入らないようですが
まあ、それも選択肢のひとつではあるのですが。
が、どうやって確認するのでしょうか？
とはいえ、合成樹脂が2～3種類しかなかったり、ちょうど奇数だったりすると、そのままクロスしてしまうこともあるので、仕方がないのかもしれません。
テストで確認する。
偶数でも奇数でも差はない。平均曲線をグラフにプロットする
そうはいかない
グラフが交差し、これを何度も行うことができる
あながち間違いでもない
は機能しない。
が交差し、それを繰り返すことができる。
平均値より上で取引すれば下がるはずだし、その逆もしかり。
だから、平均より上のものは下がっていくはずです。スプレッドを取引しているようですが、0に収束するはずです。
誰もあなたに何の借りもありません。見開きスレでフラゲしてこいよ
そうです、誰もゼロに収束させることを約束したわけではありません。
発散する時系列が 混在し、どちらが下か上かわからない状態で取引するにはどうしたらいいかという質問でした。