ディミトリ

品質基準はたくさんあっていい。合成樹脂の場合は、一定のMOであったり、分散であったりします。

平均的な取引が4～6ヶ月続く場合、example, フォワードは6ヶ月です。その後、過剰に最適化されることもあります。

品質を落とさずに再最適化せずに1年以上「使える」モデルだと信じている愚か者は、市場そのものから罰せられることになるだろう。10年分のサンプルでEAをテストするのはバカだけだろ・・・。まあ、マキシマもですが...。

過剰な最適化を全く必要としないシンプルなアルゴリズムがあります。過去1日（期間）のボラティリティをブレイクアウトしたものである。

買ってください。
((高値[0]-安値[0] > 高値[1]-安値[1] ) & Close[0]>Open[0])

売ってください。
((高[0]-低[0] > 高[1]-低[1] ) &.
Close[0]＜Open[0]))。


 
ボリス

問題は、今日注文を開けて、ほぼ1年後（10-12ヶ月後）に閉めることです。

で、「ファンダメンタルトレンド」が終わったかどうかをすぐに見極めるリスクがある((


しかし、それは理念の問題ではありません。

他のTFでは、異なる設定がなされている可能性があり、設定がある種のランダムなものではなく、かなり大きなパラメータの範囲内で機能している場合、どのように関連付けるかはまだわかっていない。

ちなみに、ここでは似たような問題を解決していますhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536

取引回数が少なければ、単純に誤差が大きくなります。もちろん、時間が経っても変わらないパターンを使っていることが前提です。

TSの指標（プラストレードの割合、MO）を知っていれば、自分用に計算することができます。

鬼門

例えば、ほぼ同じ地点から10以上の時系列が出て いるとします。

どのBPが他のBPより高くなるか低くなるかが事前に分からないのに、どうやって系列の和の乖離を利用して取引するのだろうか？

 
ボリス


おそらく、平均曲線より上のものは売り、下のものは買いなのでしょう？

 
ディミトリ

おそらく、平均曲線より上のものは売られ、下のものは買われるのでは？

まあ、その可能性はありますね。

でも、どうやって確認するんだろう？

合成樹脂が2～3種類しかない場合や奇数である場合、また、そのままクロスオーバーできる場合でも、どうやら選択肢に入らないようですが

 
テストで確認する。

偶数でも奇数でも差はない。平均曲線をグラフにプロットする

 
ディミトリ

テストで確認する。

は、偶数でも奇数でも変わりません。グラフに平均曲線をプロットする。

そうはいかない

グラフが交差し、これを何度も行うことができる

あながち間違いでもない

 
平均値より上で取引すれば下がるはずだし、その逆もしかり。

だから、平均より上のものは下がっていくはずです。スプレッドを取引しているようですが、0に収束するはずです。

 
ディミトリ

だから、平均より上のものは下がっていくはずです。スプレッドを取引しているようですが、0に収束するはずです。

誰もあなたに借りはありません。見開きスレでカキコしてこいよ
 
elibrarius:
誰もあなたに何の借りもありません。見開きスレでフラゲしてこいよ

そうです、誰もゼロに収束させることを約束したわけではありません。

発散する時系列が 混在し、どちらが下か上かわからない状態で取引するにはどうしたらいいかという質問でした。

